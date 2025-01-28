28 января 2025 14:34 От железного занавеса к железному куполу. Кого боится «миротворец» Трамп? 0 0 0 Фото: Senior Airman Joseph Leveille/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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С первых дней своего триумфального возвращения в Белый дом Дональд Трамп провозгласил себя сторонником мира и пообещал, что при нем Соединенные Штаты будут способствовать окончанию всех нынешних военных конфликтов, выйдут из участия в них, если до того были причастны, а также не развяжут ни одной новой войны, чего бы это ни стоило.

Надо сказать, некоторые шаги в этом направлении действительно предприняли. Деятельное вмешательство Трампа помогло достичь перемирия в секторе Газа и начала обоюдного процесса освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС и властями Израиля долгие месяцы. Кроме того, Трамп объявил о плане закончить конфликт на Украине за 100 дней. Правда, никаких подробностей не сообщил, как и то, каким образом США собираются учитывать интересы всех вовлеченных сторон (да и собираются ли вообще?). Плюс новый американский лидер лично позвонил председателю Китая Си Цзиньпину и заявил о готовности решать любые споры на основе взаимного уважения интересов обеих стран. Это, конечно, пока только слова, но от Джо Байдена мы не слышали даже такого. Казалось, миролюбие и деятельное миротворчество Трампа — это его искренний порыв, как человека, хоть и привыкшего действовать с позиции силы, но все же иными методами.

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Однако накануне стало известно, что 47-й президент США подписал указа о начале строительства «Железного купола» — системы противовоздушной и противоракетной обороны, гипотетически способной отразить любое нападение на Соединенные Штаты. «В течение 60 дней с даты этого постановления министр обороны представит президенту эталонную архитектуру, требования, основанные на возможностях, и план реализации для противоракетного щита следующего поколения», — говорится в указе Трампа.

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Как сообщили американские издания, такая архитектура будет включать в себя оборонительные комплексы против баллистических, гиперзвуковых и передовых крылатых ракет, ускоренное развертывание гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, а также разработку и развертывание перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона. Следовательно, согласно заявленным параметрам, «Железный купол» должен полностью закрыть американское небо, защитив США от любой существующей угрозы и даже некоторых потенциальных угроз. Вот только не совсем ясно, от кого такие угрозы, по мнению нынешней американской администрации, могут исходить?

Никто из соседей Штатов по американской части света не способен противопоставить что-либо значительное мощи армии США — ни Канада, ни Мексика, ни вся Латинская Америка, вместе взятая. Стало быть, это защита не от них.

Искать угрозу среди союзников США по НАТО тоже довольно глупо. Европейские армии далеки от стандартов современных вооруженных сил, не говоря уже о том, что гиперзвуком из них не обладает никто. Так что и здесь мимо. Рассказы о бородатых террористах с ядерными бомбами также выглядят нелепо, поскольку большинство из них контролируются американскими спецслужбами. В общем, тоже нет.

Фото: Работа «Железного купола» в Израиле. Chen Junqing/XinHua / Global Look Press

Остаются Китай и Россия. Формально все отмеченное в указе Трампа оружие у нас есть. Но ведь Трамп сам собрался с нами дружить — по крайней мере, не воевать. А главное, какой смысл обеим нашим странам нападать, если сами Штаты не будут представлять угрозы? Ведь именно на этом строятся наши требования по возвращению инфраструктуры НАТО в Европе к рубежам 1997 года.

Тут я вынужден сказать одну вещь, которая вас вряд ли обрадует. До сих пор концепция ядерного сдерживания базировалась на гарантированном взаимном уничтожении. Но вместо того, чтобы на этой основе искать точки для компромисса, Штаты всегда пытались найти способ минимизации ущерба для себя в случае ядерной войны. То есть думали не о том, что ее нельзя начинать, а о том, что начать можно, но только убедившись, что по самим Штатам не прилетит или максимум ущерб будет «приемлемым» и «контролируемым». Как только этого удастся добиться — сразу откроется дверь к третьей мировой войне.

В связи с вышесказанным есть все основания утверждать что «Железный купол» — не оборонительная система по своей сути, а элемент ядерного превосходства, развязывающий американцам руки. И как-то все это не очень вяжется с образом «миролюба» и «миротворца», который старательно создает себе Дональд Трамп. Мы, конечно, подберем ключики и к этому его «куполу», за нами, как говорится, не заржавеет. Вот только в очередной раз приходится констатировать, что строить международные отношения на основе взаимного уважения и совместного созидания Запад по-прежнему не готов и обольщаться на этот счет, увы, не стоит.