«Безусловные» условия. «Коалиции желающих» не удалось облапошить Трампа

Одним из главных разочарований уходящей недели для европейских глобалистов стал не столько факт 2,5-часового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сколько отказ последнего поддержать жесткую линию так называемой коалиции желающих и потребовать от Кремля согласиться с идеей «безусловного прекращения огня».

Как писал The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора главы Белого дома с европейскими лидерами 19 мая (он состоялся уже после завершения беседы глав государств), Трамп заявил, что ему не нравится сам термин «безусловное», и не согласился с требованиями зарубежных коллег об увеличении санкционного давления на Россию. По утверждению WSJ, это произвело шокирующее впечатление на висевших на телефоне с той стороны представителей «ястребиной» части европейской политической элиты: главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и лидера Финляндии Александра Стубба. Как позже написала британская Financial Times, европейские лидеры были «ошеломлены» позицией президента США и итогом его разговора с Владимиром Путиным.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

«По их словам, было ясно, что Трамп „не готов оказать большее давление“ на Путина, чтобы тот всерьез сел за стол переговоров. Трамп ясно дал понять, что США устранятся от участия в конфликте и оставят Украину и Россию вести прямые переговоры о прекращении огня», — отмечается в материале FT. Что касается «шока и трепета», которые испытали европейцы по итогам телефонного разговора, то я позволю себе не согласиться с выводами уважаемых западных изданий об их природе. Версия, что США выступили не на стороне своих записных союзников и это их очень удивило — разумеется, первое что приходит на ум. Но, как по мне, все намного глубже.

По сути, Трамп, возможно, впервые в своей карьере оказался крайне устойчив к характерному для коварной европейской politique иезуитскому словоблудию, когда идет откровенная подмена понятий, черное называется белым, а каждый говорит совсем не то, что думает.

Президент США недаром отказался от навязываемого глобалистами термина «безусловное перемирие», поскольку предъявляемое к России требование согласиться на него без всяких предварительных условий уже само по себе является условием.

Фото: РИА «Новости»

Условием, при котором Москва должна молчаливо и безропотно допустить, чтобы ВСУ получили 30-дневную передышку для переформирования, перевооружения и укрепления существующих позиций. И это в ситуации, когда даже западные эксперты признают, что наступательная инициатива находится на стороне ВС РФ. Говоря еще короче, Трамп попросту не дал европейцам себя облапошить. Именно это и произвело на них неизгладимое впечатление, ибо они, откровенно говоря, принимали его за легко поддающегося чужому влиянию дурачка. Облом!