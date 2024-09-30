Трудно сказать, сколько в России сторонников быстрого прекращения военного конфликта с Украиной путем применения массированного ракетного удара или тактического ядерного оружия. Опросы такие проводят редко, они максимально расплывчаты. Число сторонников ядерного разрешения конфликта, согласно прозападным исследованиям лета 2024 года, колебалось от 16% до 34%.

Я лично считаю нерелевантными эти данные, а эти опросы — ангажированными. Такое ощущение, что их проведение и потом распространение в западной прессе результатов — своего рода гипнотические заклинания для украинцев. Их будто бы уговаривают воевать, усыпляя бдительность: дескать, не бойтесь, в России все против ядерного удара и против удара по Банковой. А это, скорее всего, не так…

Одним махом В реальности, думаю, процент россиян, считающих целесообразным ядерный удар по Украине, гораздо выше. Вероятно, к третьему году СВО таких в обществе уже больше половины. Например, среди моего окружения, среди тех, кого я спрашивала лично, только один человек резко против применения какого-либо ядерного оружия против Украины или ее поставщиков. Остальные мои знакомые либо за радикальное разрешение конфликта, либо считают это неизбежной целесообразной мерой, то есть, тоже за, но подчеркивают, что им украинцев жаль. Мне тоже жаль. Но я гражданин прежде всего своей страны. Мне жаль соотечественников, которые третий год служат на передовой или уже долгое время подвергаются обстрелам, бомбежкам. Мне жаль жителей Курской, Белгородской, Брянской областей, жаль женщину из Раменского, которая погибла при ударе беспилотника.

Фото: Stringer/news.ru / Global Look Press

В наших интересах показать наконец Украине, что мы морально созрели для применения ТЯО, считаем это справедливым и даже можем начать этого требовать, если боевые действия растянутся. Потому что уже два с половиной года боев, санкций и ограничений. Ну, будет их больше, этих санкций. Зато солдаты вернутся домой. Вообще, вопрос применения ТЯО все больше видится населению проблемой олигократической, то есть его неприменение — цена, которую, кажется, наши элиты готовы платить, лишь бы оставлять себе и семьям доступ на Запад, летать на концерты, шопинг, учиться. В это время народ платит жизнями.

Думаю, если мы, народ, хотим что-то изменить, то сейчас должны активно высказываться за решительное прекращение военных действий. Люди должны как можно громче это обсуждать и требовать. Дабы напугать противников. Потому что тому, кто имеет с нами дело, нельзя не учитывать мнения десятков миллионов человек. Нас много, у нас больше всего ядерного оружия. Если десятки миллионов потребуют применить такое оружие, это страшно. Вот в КНДР все хором требуют — их все боятся, хотя достоверно никто не знает, чем они могут ударить и могут ли вообще.

Очевидно, что у всех этих западных стран есть не показные, а реальные социологические службы в России, которые регулярно проводят скрытые соцопросы для внутреннего пользования лидеров западных стран и принятия ими решений. Если они увидят, что общественное мнение у нас резко сдвинулось и люди действительно готовы к дипломатическим и экономическим последствиям применения ядерного оружия, лишь бы уже завершить боевые действия и вернуть армию домой, это может повлиять на исход конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Грубо говоря, Пентагон заказывает спящим в России своим агентам ряд реалистичных, а не для охмурения украинцев, опросов, которые показывают, что люди в России начинают злиться на Кремль из-за неприменения ядерного оружия и готовы требовать поставить массированную точку в СВО. Дальше, скорее всего, будет сворачивание оружейных поставок, потому что после первого же применения ТЯО это будет просто трата денег впустую. Украинцы тоже наверняка могут в нашей стране проводить настоящие опросы, у них тоже есть агентура. Знание, что десятки миллионов граждан ядерной державы требуют от власти нанести по Украине ядерный удар, не добавит украинцам смелости.

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Как Израиль И уж вряд ли украинские власти продолжат куражиться, если узнают, что — тут уж без всяких сомнений — российское общество настойчиво требует от Кремля вести себя так, как со своими противниками обращается Израиль. Тот, невзирая ни на чьи осуждения, планомерно уничтожает руководство воюющих с ним объединений. На днях убили руководителя «Хезболлы». Мы, в России, следим за новостями с недоумением. Я лично вообще не понимаю, почему мы не можем так сделать? Мы, что, экстравагантные гуманисты? Жалеем Зеленского, но не жалеем своих? Или мы боимся, что против нас введут новые санкции за уничтожение украинского командования? Я, откровенно говоря, не думаю, что семьи военнослужащих так уж по этому поводу переживают. Скорее, санкций боятся семьи элиты, которые не хотят быть заперты в России. То есть снова вопрос интересов элит. Может, чтобы та сторона немного пришла в себя, нам стоит громко спрашивать, почему мы не можем действовать, как Израиль, в интересах своей армии и своего народа, которым выгодно достичь победы быстро и без человеческих потерь, а не сидеть в окопах годами?

Я не поддерживаю Израиль в палестинском конфликте, но не могу не отметить, что у государства Израиль интересы своего народа превыше всего. «Хезболла» обстреливала север Израиля, чтобы это прекратить, государство готово идти на любые меры, не опасаясь международного осуждения.

Понятно, что в отношении Израиля Запад применяет истину «Что можно Иове — не можно корове». То есть, если мы уничтожим Зеленского в Киеве, нас обложат санкциями и прочими рестрикциями. А вы уверены, что наши люди к ним не готовы? Я считаю, что готовы. Если спросить народ, он предпочтет израильский вариант ведения войны с использованием всех своих преимуществ. В наших с вами, друзья, интересах так раскачивать дискуссию о том, что нам нужно вести себя подобно Израилю, чтобы любые их социологи сами убедились, что люди уже созрели и до ликвидации Зеленского, и до применения ТЯО. Это как минимум снизит у украинцев уверенность. Пока украинцы явно верят в договоренности.

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

Помощь — понятие растяжимое Сейчас украинцев прямо-таки гипнотизируют публикациями о том, что россияне якобы боятся решительных действий из-за ответного удара. Сами украинцы искренне верят, будто НАТО ударит по России в ответ на применение нами по Украине ядерного оружия. Это очевидный обман. Напомню свой старый текст про условия соглашений той же Прибалтики с НАТО. Он называется «Честь умереть первыми». Мы постоянно читаем, что члены НАТО обязуются прийти друг другу на помощь. Вокруг этого не совсем правдивого утверждения крутятся выпады той же Эстонии, которая на днях вновь призвала нанести по России превентивный удар и даже вроде как вызвалась сделать это сама. Однако в случае с Эстонией альянс начинает разворачивать помощь не ранее чем на 61-й день. Причем условия обтекаемы: 60 дней Эстония держится сама, в течение последующих 120 дней НАТО разворачивает помощь и помогает, а потом… Как бы получается, что на 181-й день нападения на Эстонию НАТО сворачивает помощь независимо от результата. Это в Североатлантическом блоке называют «концепцией растяжки»: дают врагу увязнуть в той же Эстонии за два месяца, а потом начинают помогать. В случае с Польшей растяжка, кажется, будет длиться четыре или даже пять месяцев — столько поляки будут сражаться одни, прежде чем им помогут, причем без гарантии результата.

Фото: dpa / Global Look Press

Кроме того, когда соглашения с НАТО подписывали ядерные державы (США, Великобритания и Франция), условия применения ими ядерного вооружения при защите членов альянса, не имеющих такового оружия, вообще засекречены. На данный момент известно лишь, что новые члены альянса подписывали соглашение, в котором о применении ядерного оружия сказано только то, что они имеют право на участие в доставке ядерного вооружения большой дальности. Уловили? Неядерные страны подписываются под обязательством предоставить свои территории и специалистов для доставки и размещения ядерного оружия, но никто им не обещает, что это оружие будет применено для защиты. Устав альянса предполагает, что ядерное оружие Штатов, Великобритании и Франции существует для защиты них самих, его применение регулируется ядерными доктринами владельцев, а не соглашением НАТО, даже если оружие хранится в неядерных странах.

Нет никаких причин считать, что в ответ на удар по Эстонии кто-то будет что-то применять, не говоря об Украине. Дмитрий Медведев сейчас сказал, что при проявлении Эстонией агрессии от нее останется только мокрое место. Все смеются, меж тем ровным счетом ничего смешного нет: мокрое место на территории Эстонии предусмотрено соглашением этой страны с НАТО. А если Таллин разместит у себя американское ядерное оружие, это будет лишь цель для России, а не защита прибалтийской страны.

У меня такое чувство, что нас самих, как и украинцев, усыпили годами прозападной мантры о том, что в случае решительного ответа России ее уничтожит НАТО. Вообще-то, альянс не обещает погибать даже за своих членов. Никаких ударов НАТО в ответ на применение Россией по Украине ТЯО или ликвидацию Зеленского не предусмотрено. Это регулируется чем-то другим. Хотелось бы знать, за что страна платит, затягивая конфликт и отказываясь от жестких решений.