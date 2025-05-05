Трамп решил обложить иностранные фильмы пошлинами. Кино в США уйдет в онлайн?
Кинокритик Сычев: Трамп погубит кинотеатры пошлинами на иностранные фильмы
Ответственность за медленную смерть Голливуда президент США Дональд Трамп возложил на другие страны, куда уходят студии и режиссеры для съемок фильмов. Спасти отечественную киноиндустрию американский лидер решил введением стопроцентных пошлин на поступающие в прокат зарубежные картины. Кинокритик Сергей Сычев в комментарии Telegram-каналу 360.ru заявил, что это очередной популистский жест, который сильно ударит по американским кинотеатрам в крупных городах.
Доля проката ничтожна
Он пояснил, что по объему зарубежные картины занимают ничтожную долю проката в США, который наполнен отечественными фильмами.
«Только в крупных городах интеллектуальная элита смотрит фильмы других стран, потому что в Америке они идут с субтитрами. Это удар Трампа по этим людям — интеллигенции и по кинотеатрам, которые показывают такие фильмы», — заявил Сычев.
Кинокритик пояснил, что любители азиатского или европейского кино не откажутся от своего хобби и просто станут смотреть фильмы онлайн, где никакой пошлины нет.
Выходом было бы наоборот сделать более широкий репертуар, привлекательный для людей, чтобы они хотели на большом экране смотреть фильмы. Но этого нет. В результате действий Трампа репертуар сужается, и мотивации у людей пойти в кино меньше.
Сергей Сычев
кинокритик
Он добавил, что инициатива Трампа не имеет никакой практической составляющей.
В желании получить прибыль США прогадали
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с 360.ru отметил, что импорт зарубежных фильмов в США ничтожно мал. При этом голливудские студии часто снимают свои картины в Великобритании, Германии и Гонконге.
«Если речь идет о ввозе кинолент, то проблема никак не решится. В США, например, есть проблема, что вся цифровая часть отдается на аутсорс в какую-нибудь Индию», — отметил он.
Дробницкий добавил, что никакого дополнительного дохода от пошлин на импортные картины США не получат. Поэтому Трампу лучше заняться делами, которые напрямую связаны с его работой на посту президента.
В своем заявлении о введении пошлин в 100% на поступающие в США зарубежные фильмы президент Дональд Трамп объявил, что уже дал Министерству торговли разработать план по введению по взиманию дополнительных денег. Подпадут ли под ограничения совместные работы американских и иностранных киностудий, американский лидер уточнять не стал.