Трамп решил обложить иностранные фильмы пошлинами. Кино в США уйдет в онлайн?

Ответственность за медленную смерть Голливуда президент США Дональд Трамп возложил на другие страны, куда уходят студии и режиссеры для съемок фильмов. Спасти отечественную киноиндустрию американский лидер решил введением стопроцентных пошлин на поступающие в прокат зарубежные картины. Кинокритик Сергей Сычев в комментарии Telegram-каналу 360.ru заявил, что это очередной популистский жест, который сильно ударит по американским кинотеатрам в крупных городах.

Кинокритик пояснил, что любители азиатского или европейского кино не откажутся от своего хобби и просто станут смотреть фильмы онлайн, где никакой пошлины нет.

«Только в крупных городах интеллектуальная элита смотрит фильмы других стран, потому что в Америке они идут с субтитрами. Это удар Трампа по этим людям — интеллигенции и по кинотеатрам, которые показывают такие фильмы», — заявил Сычев.

Он пояснил, что по объему зарубежные картины занимают ничтожную долю проката в США, который наполнен отечественными фильмами.

Выходом было бы наоборот сделать более широкий репертуар, привлекательный для людей, чтобы они хотели на большом экране смотреть фильмы. Но этого нет. В результате действий Трампа репертуар сужается, и мотивации у людей пойти в кино меньше.

В желании получить прибыль США прогадали

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с 360.ru отметил, что импорт зарубежных фильмов в США ничтожно мал. При этом голливудские студии часто снимают свои картины в Великобритании, Германии и Гонконге.

«Если речь идет о ввозе кинолент, то проблема никак не решится. В США, например, есть проблема, что вся цифровая часть отдается на аутсорс в какую-нибудь Индию», — отметил он.

Дробницкий добавил, что никакого дополнительного дохода от пошлин на импортные картины США не получат. Поэтому Трампу лучше заняться делами, которые напрямую связаны с его работой на посту президента.

В своем заявлении о введении пошлин в 100% на поступающие в США зарубежные фильмы президент Дональд Трамп объявил, что уже дал Министерству торговли разработать план по введению по взиманию дополнительных денег. Подпадут ли под ограничения совместные работы американских и иностранных киностудий, американский лидер уточнять не стал.