На Украине снова заговорили о сценарии силового вмешательства в Приднестровье. Казалось бы, ресурсов никаких у армии нет, с трудом держатся и собираются сливать Купянск с Покровском, но нет — хочется прорваться туда ради устранения «угрозы юго-западным областям», ну и с помпой передать регион под контроль властей Молдавии. Собралась проводить в ПМР молниеносную военную операцию и Румыния.

Начало подготовки к операции ВСУ в Приднестровье О планах вторжения ВСУ в Приднестровье годовой давности заявил на днях бывший депутат Рады, представитель ультранационалистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко. Особый интерес для ВСУ, по его словам, представляют склады в Колбасне, так как хранящееся там вооружение Украина могла бы «эффективно использовать» в войне против России.

Параллельно украинские СМИ продолжают мусолить встречу Майи Санду с британским премьером Киром Стармером. Мол, они обсуждали и якобы даже согласовали проведение операции силами ВСУ в Приднестровье весной 2026 года. И все это под британским протекторатом.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Все эти публикации и раскачивание темы такими, как Мирошниченко, уже начинают смахивать на некий подготовительный этап этого сценария. Планы Румынии на ПМР Польское издание Myśl Polska тем временем узнало о готовности румынских властей вписаться за Молдавию и провести там молниеносную военную операцию в Приднестровье. Пока об этом говорят только под соусом грядущих парламентских выборов. В духе: будут беспорядки, вторгнемся.

Подразделения румынских войск, дислоцированные вблизи границы с Молдавией, уже привели в состояние повышенной готовности. Таким образом, в случае возникновения кризиса в Приднестровье румынские войска могут быть переброшены в Молдавию в очень короткие сроки, предупредили журналисты.

По словам неназванных источников Myśl Polska, потенциальную румынскую интервенцию в Приднестровье могут осуществить силы 8-й Оперативно-тактической ракетной бригады им. Александра Иоанна Кузы. У нее есть боевой опыт, а в 2021-м ее оснастили ракетными комплексами HIMARS.

Любопытно еще и то, как Минобороны Румынии успело подсуетиться и направило на консультацию в профильные органы новую редакцию закона, предусматривающего возможность милитаризации подразделений подчиненных Министерству внутренних дел служб, а также «интервенцию» в другие страны, если это будет обосновано необходимостью защиты прав румынов за рубежом. Их, кстати, достаточно много — около миллиона молдаван имеют два паспорта: своей страны и Румынии. Двойное гражданство есть почти у всех представители власти этой республики, руководителей министерств и армейских офицеров, подчеркивает Myśl Polska.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Как вообще все начиналось Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году. До 1992 года в регионе шли боевые действия. В 1992-м в рамках Соглашения о принципах мирного урегулирования, которое подписали лидеры РФ и Молдавии, в Приднестровье ввели российских миротворцев. Помимо этого, в непризнанной ПМР действует Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров. В ее задачи входит в том числе охрана складов, где хранится более чем 20 тысяч тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из Европы.

Кишинев очень недоволен присутствием российских миротворцев, выступает за их вывод из Приднестровья. По мнению молдавской стороны, заменить контингент из РФ нужно на гражданскую миссию под международным мандатом.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

В Приднестровской Молдавской Республике при этом придерживаются иной точки зрения. В конце августа президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что российские миротворцы должны поддерживать мир в непризнанной республике до определения статуса этой территории. В конце июля президент Молдавии Майя Санду призвала выдворить российские войска из Приднестровья. По ее словам, если найдется решение, как выдворить их из ПМР мирным путем, возможно, «появится и геополитическое окно возможностей».

Тогда же посол России в Кишиневе Олег Озеров заявлял, что Москва со своей стороны свела к минимуму свое военное присутствие в непризнанном Приднестровье.

Фото: РИА «Новости»

«Все эти годы Российская Федерация в соответствии с принятыми решениями вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра. Оно постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму. Практически все тяжелые вооружения вывезены» — сказал дипломат. Также Озеров подчеркнул, что Россия никогда не делала шагов, которые могли поставить под сомнение решения, к которым пришли на переговорах по приднестровскому вопросу.

Киев хочет, чтобы Приднестровье полыхало На самом деле, конечно, киевский режим заинтересован в том, чтобы Приднестровье вновь полыхало войной. Так что, безусловно, представители киевской клики достаточно рациональны в своей анти-приднестровской риторике, отметил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Фото: РИА «Новости»

«Они считают, что пойдя на военную провокацию в отношении ПМР, они смогут заручиться поддержкой Майи Санду, которая направит на Приднестровье не то что молдавские войска, а молдавские войска при поддержке вооруженных сил Румынии», — подчеркнул он в беседе с 360.ru

Таким образом, в конфликт в Приднестровье и, соответственно, на Украине напрямую будет втянут Европейский союз. То есть за планами по организации масштабной провокации в Приднестровье стоит стратегия Киева по прямому втягиванию ЕС в это противостояние и по ослаблению позиции России в этом регионе. Потому что, конечно же, в идеале Киев хотел бы нанести удар по российским миротворцам в ПМР с двух сторон. Иван Мезюхо

Вместе с тем, продолжил политолог, планы о провокации в ПМР Санду пока в жизнь не претворила, несмотря на всю свою русофобию и антироссийскую риторику. Все оттого что президент Молдавии элементарно не решается это сделать. «Да, она публично выступает на стороне Украины, приезжает на различные мероприятия в Киеве, выражает свою солидарность с киевским режимом, но, скажем так, до конца не переступает невидимую черту, которая может стоить и политической карьеры, и жизни, и вообще вызвать самые драматические события как лично для нее, так, естественно, и для народа Молдавии», — пояснил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Но в случае, если все-таки этот сценарий исполнят, и Киев пойдет войной на Приднестровье, а Майя Санду поприветствует это при поддержке румынских потенциальных оккупационных сил, в таком случае, по словам Мезюхо, Российская Федерация может применить не то что «Орешник», но и даже более серьезное оружие. «Причем применение такого оружия может быть задействовано и в отношении объектов на Украине и за ее пределами», — резюмировал он.