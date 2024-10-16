Сегодня 14:00 Казахстан против ветра, или Страна невыученных украинских уроков Публицист Белов: Токаеву стоит вспомнить историю Ивана Мазепы 0 0 0 Фото: Sven Hoppe/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Ленты информагентств с утра распространили заявление пресс-секретаря президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и по совместительству его советника Берика Уали. В своей речи чиновник затронул тему взаимоотношений республики с объединением БРИКС. В частности, он упомянул об отсутствии у Казахстана намерения присоединяться к организации.

«Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана. Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — отметил голос официальной Астаны. Каким образом присоединение к ведущему союзу государств мирового большинства противоречит национальным интересам Казахстана, Уали, впрочем, не объяснил. Зато подчеркнул, что руководство республики предпочитает оставаться в рамках нынешней системы международных институтов, кризис которых, связанный с использованием их коллективным Западом в своих интересах, очевиден даже казахстанским властям. «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка. ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества», — добавил Берик Уали.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Что ж, никто не оспаривает суверенного права Казахстана вести независимую внешнюю политику, в том числе выбирать, в какие организации вступать и какие союзы заключать. Более того, БРИКС — это не богадельня для сирых и убогих, туда принимают не всех подряд. Право присоединиться к клубу стран, на деле меняющих геополитический облик нашей планеты, надо еще заслужить. Если режим Токаева, чувствуя ветер перемен, вместо того, чтобы строить «ветряную мельницу», предпочитает против этого ветра плевать или еще чего хуже — то это, конечно, его дело. Но насчет национальных интересов Казахстана в целом я бы поспорил. Причем на одном очень ярком историческом примере.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В конце XVII века руководитель одной территории, расположенной сильно западнее Астаны и географически плотно зажатой между двумя мощными геополитическими игроками (совсем как нынешней Казахстан), в поисках покровителя решил обратиться за помощью к третьему игроку, довольно удаленному от той самой территории. Это давало вышеупомянутому руководителю надежду на то, что новый сюзерен не будет вмешиваться в ее дела и можно будет творить здесь все что угодно. Новый покровитель действительно помог и даже вступил в войну сразу с двумя окружавшими территорию «игроками», но в итоге, имея на тот момент самую сильную армию в мире, проиграл. Потерял он не только власть и союзника, но и статус «сверхдержавы». Звали того руководителя Иван Мазепа, а его покровителя — Карл XII, король Швеции. Какова была дальнейшая судьба двух этих исторических персонажей, полагаю, напоминать не нужно.

Я, конечно, понимаю, что в нынешнем Казахстане историю преподают весьма своеобразно. Что и говорить, если они на государственном уровне числят себя наследниками Белой Орды, государства чингизидов, то есть монголов, на минуточку?

Но сам Токаев оканчивал еще советскую школу и историю ошибочного геополитического выбора Мазепы, назовем это так, не знать просто не мог. Тем не менее, как видим, судьба украинского Иуды его так ничему и не научила. А зря…