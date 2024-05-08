Король Карл III отказался от встреч с принцем Гарри | 360°

Мир 08 мая 2024, 15:22 Король Карл III отказался от встреч с принцем Гарри Король Карл III не стал встречаться с принцем Гарри из-за плотного графика Stephen Lock/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Король Карл III отказался встретиться с принцем Гарри, сославшись на слишком плотный график. Об этом сообщило издание People.

Гарри прибыл на родину для участия в церемонии открытия соревнований «Игры непокоренных». Свой визит он также хотел использовать, чтобы наладить отношения с отцом. Однако король не смог встретиться с ним.

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«В ответ на многочисленные вопросы и предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом в Великобритании на этой неделе, отвечу, что, к сожалению, это будет невозможно из-за полной занятости», — сказал представитель принца.

Недавно Карл III вернулся к публичной деятельности на фоне сообщений о раке. Пресса заметила короля на пасхальной службе в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Букингемский дворец подтвердил, что состояние монарха улучшается.