24 февраля 2025 23:07 В Испании хорошо, а в Африке никто не найдет. Какая страна предоставит Зеленскому убежище Политконсультант Непша: предоставление убежища Зеленскому никому не интересно 0 0 0 Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa / Global Look Press Эксклюзив

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После критики со стороны США и из-за угрозы переворота на Украине Владимиру Зеленскому, возможно, потребуется политическое убежище. Найдет ли он приют в крупной европейской стране или отправится прозябать в отдаленное африканское племя, разбирался 360.ru.

Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук заметил, что принципиально неважно, какие страны и почему могут предоставить Зеленскому убежище. «Не думаю, что тут сработают какие-то личные связи и контакты Зеленского. Если у коллективного Запада будет решение, достигнутое по Украине, и в него не включат пункт предоставления убежища, то какая-то страна Евросоюза либо США вне общих договоренностей предоставят его этому неонацисту», — предположил политик. Зеленского, по его словам, определят в место, удобное Западу. Но по личным причинам вряд ли какое-либо государство решит покрывать главу киевского режима — слишком дорогим окажется удовольствие.

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что выберет Зеленский — Испанию или Францию В топ стран, готовых приютить нынешнего хозяина офиса на Банковой, Филипчук включил Испанию, поставив ее на первое место.

В Сети пару месяцев назад проходила информация о получении гражданства Испании детьми и супругой Зеленского. Это похоже на правду. Ему бы там было хорошо — в стране легализована марихуана. Павел Филипчук глава Каховского муниципального округа

Францию, по мнению собеседника 360.ru, Зеленский мог бы использовать как транзитную страну — этому пока что способствует дружеское расположение ее президента Эммануэля Макрона. «Однако оставаться на ПМЖ во Франции для него не вариант: через два года в стране запланированы выборы президента, нынешний вряд ли останется у власти. К тому времени полностью поменяется политическая риторика и новый лидер сможет легко выдать Зеленского тем же Штатам, обвиняющим украинского президента в гибели Гонсало Лиры», — заметил политик.

Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Шанс укрыться в Израиле Филипчук исключил. Израильтяне, напомнил он, еще в начале конфликта осуждали Зеленского и называли предателем своего народа.

Палестина. Там ему будет не очень комфортно, зато надежно. Ни Америке — союзнику Израиля, — ни кому-нибудь другому палестинцы Зеленского, скорее всего, не выдадут. Павел Филипчук

Последним вариантом убежища для Зеленского политик назвал любое маленькое африканское племя.

Если бывший президент Украины найдет общий язык с вождем и соплеменниками, обучится ритуалам, то сможет прожить со своей семьей в какой-нибудь комфортабельной хижине до глубокой старости. Международные нормы права в этом случае будут бессильны. Павел Филипчук

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Зеленский испугал многих политиков и стал никому не нужен Список стран, с которыми у Зеленского более или менее выстроены отношения, в последний месяц уменьшается. На это 360.ru указал эксперт информационных стратегий и политический консультант Марк Непша. «Его высказывания начинают пугать многих политиков в мире», — подчеркнул он. На первое место Непша поставил Великобританию как инициатора множества террористических актов, в том числе подрыва «Северных потоков».

Однако там есть [Валерий] Залужный, который наверняка будет не сильно рад бывшему президенту, с которым, как известно, у него не самые теплые отношения. Также можно отметить Канаду, пока [Джастин] Трюдо у власти, а это небольшой промежуток времени. Марк Непша политический консультант

Отметил собеседник 360.ru и Австралию, обратив внимание, что та старается поддерживать Зеленского довольно громогласно вместе с Новой Зеландией. Хотя обе страны делают недостаточно для того, чтобы поддержка была ощутимой. «Можно назвать Францию, но неустойчивость ее внутренней политической системы скорее говорит о том, что фактически теплого длительного приема ждать Зеленскому не стоит», — добавил Непша.

Фото: Chigi Palace Press Office / Filipp / Global Look Press

С Аргентиной у главы киевского режима сложились довольно теплые отношения, судя по их совместным заявлениям, хотя никакого реального веса Зеленскому это не придаст.

Вывод: не то что его где-то ждут. По-моему, напротив. Нигде он сейчас не нужен, никто в нем глубоко не заинтересован. Марк Непша

Президент Украины едва ли нужен Бельгии, Дании или любой скандинавской стране, которые периодически допускают острые высказывания. «Еще есть Эстония. Особо остро фигурировавшая в европейской политике Кая Каллас, возможно, будет рада принять его у себя дома — где-нибудь на даче», — заключил Непша.