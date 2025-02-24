В Испании хорошо, а в Африке никто не найдет. Какая страна предоставит Зеленскому убежище
Политконсультант Непша: предоставление убежища Зеленскому никому не интересно
После критики со стороны США и из-за угрозы переворота на Украине Владимиру Зеленскому, возможно, потребуется политическое убежище. Найдет ли он приют в крупной европейской стране или отправится прозябать в отдаленное африканское племя, разбирался 360.ru.
Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук заметил, что принципиально неважно, какие страны и почему могут предоставить Зеленскому убежище.
«Не думаю, что тут сработают какие-то личные связи и контакты Зеленского. Если у коллективного Запада будет решение, достигнутое по Украине, и в него не включат пункт предоставления убежища, то какая-то страна Евросоюза либо США вне общих договоренностей предоставят его этому неонацисту», — предположил политик.
Зеленского, по его словам, определят в место, удобное Западу. Но по личным причинам вряд ли какое-либо государство решит покрывать главу киевского режима — слишком дорогим окажется удовольствие.
Что выберет Зеленский — Испанию или Францию
В топ стран, готовых приютить нынешнего хозяина офиса на Банковой, Филипчук включил Испанию, поставив ее на первое место.
В Сети пару месяцев назад проходила информация о получении гражданства Испании детьми и супругой Зеленского. Это похоже на правду. Ему бы там было хорошо — в стране легализована марихуана.
Павел Филипчук
глава Каховского муниципального округа
Францию, по мнению собеседника 360.ru, Зеленский мог бы использовать как транзитную страну — этому пока что способствует дружеское расположение ее президента Эммануэля Макрона.
«Однако оставаться на ПМЖ во Франции для него не вариант: через два года в стране запланированы выборы президента, нынешний вряд ли останется у власти. К тому времени полностью поменяется политическая риторика и новый лидер сможет легко выдать Зеленского тем же Штатам, обвиняющим украинского президента в гибели Гонсало Лиры», — заметил политик.
Шанс укрыться в Израиле Филипчук исключил. Израильтяне, напомнил он, еще в начале конфликта осуждали Зеленского и называли предателем своего народа.
Палестина. Там ему будет не очень комфортно, зато надежно. Ни Америке — союзнику Израиля, — ни кому-нибудь другому палестинцы Зеленского, скорее всего, не выдадут.
Павел Филипчук
Последним вариантом убежища для Зеленского политик назвал любое маленькое африканское племя.
Если бывший президент Украины найдет общий язык с вождем и соплеменниками, обучится ритуалам, то сможет прожить со своей семьей в какой-нибудь комфортабельной хижине до глубокой старости. Международные нормы права в этом случае будут бессильны.
Павел Филипчук
Зеленский испугал многих политиков и стал никому не нужен
Список стран, с которыми у Зеленского более или менее выстроены отношения, в последний месяц уменьшается. На это 360.ru указал эксперт информационных стратегий и политический консультант Марк Непша.
«Его высказывания начинают пугать многих политиков в мире», — подчеркнул он.
На первое место Непша поставил Великобританию как инициатора множества террористических актов, в том числе подрыва «Северных потоков».
Однако там есть [Валерий] Залужный, который наверняка будет не сильно рад бывшему президенту, с которым, как известно, у него не самые теплые отношения. Также можно отметить Канаду, пока [Джастин] Трюдо у власти, а это небольшой промежуток времени.
Марк Непша
политический консультант
Отметил собеседник 360.ru и Австралию, обратив внимание, что та старается поддерживать Зеленского довольно громогласно вместе с Новой Зеландией. Хотя обе страны делают недостаточно для того, чтобы поддержка была ощутимой.
«Можно назвать Францию, но неустойчивость ее внутренней политической системы скорее говорит о том, что фактически теплого длительного приема ждать Зеленскому не стоит», — добавил Непша.
С Аргентиной у главы киевского режима сложились довольно теплые отношения, судя по их совместным заявлениям, хотя никакого реального веса Зеленскому это не придаст.
Вывод: не то что его где-то ждут. По-моему, напротив. Нигде он сейчас не нужен, никто в нем глубоко не заинтересован.
Марк Непша
Президент Украины едва ли нужен Бельгии, Дании или любой скандинавской стране, которые периодически допускают острые высказывания.
«Еще есть Эстония. Особо остро фигурировавшая в европейской политике Кая Каллас, возможно, будет рада принять его у себя дома — где-нибудь на даче», — заключил Непша.