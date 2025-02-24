Названа страна, готовая приютить Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в случае необходимости обратится за политическим убежищем к Великобритании, а не Турции. Об этом в интервью 360.ru заявил политолог Юрий Светов.

Таким образом он отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Зеленский на фоне смены курса США попросит политического убежища в Турции. Якобы за этим он и ездил в Анкару во время переговоров в Эр-Рияде.

«Самое реальное место, куда может поехать Зеленский, это Великобритания. Британская сторона курирует все процессы на Украине, личная охрана Зеленского — английский спецназ. Именно они курируют спецслужбы Украины», — сказал Светов.

Также политолог не исключил, что именно Великобритании Зеленский уже пообещал редкоземельные металлы на территории Украины.

«Помните, мы посмеивались над „столетним“ договором, который заключили между собой Великобритания и Украина? А теперь вдруг выясняется, что якобы в нем предусмотрен контроль англичан над полезными ископаемыми Украины. И что Зеленский брыкается перед Трампом, потому что уже пообещал их Британии», — добавил он.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности ввести войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности.