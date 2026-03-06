Сегодня 22:13 Зеленский пугал Орбана и получил ответ: как Украина с Венгрией разругались из-за денег Венгрию обвинили в рэкете и терроризме, Украину — в бандитизме 0 0 0 Фото: Официальный сайт президента Украины Мир

Владимир Зеленский

Венгрия

Задержания

Банки

Золото

Евросоюз

Украина

Деньги

Виктор Орбан

В Будапеште задержали семерых сотрудников государственного «Ощадбанка» Украины. Представители Киева в истерике доказывают, что деньги перевозили между кредитными организациями двух стран. Венгрия «припечатала» Украину жестким ответом. Подробности — в материале 360.ru.

Деньги из Киева в Европу Два автомобиля инкассаторской службы венгерские правоохранители задержали 5 марта. Семеро сотрудников «Ощадбанка» перевозили из Украины в Австрию 40 миллионов рублей, 35 миллионов евро и девять килограммов золота — притом что президент Владимир Зеленский жалуется на финансовый дефицит. В пресс-службе банка заявили: на машинах инкассации установлены GPS-маячки, которые указывают, что авто припарковали в центре столицы Венгрии, якобы у здания силовых структур. Местоположение самих инкассаторов неизвестно.

Фото: РИА «Новости»

Как отреагировала Украина Глава МИД Украины Андрей Сибига в социальных сетях разразился истерической публикацией на английском языке. Он обвинил венгерского премьер-министра Виктора Орбана в захвате заложников и краже денег. «Если это та „сила“, о которой говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет», — заявил министр. Он добавил, что МИД отправил в Будапешт ноту с требованием немедленно освободить семерых украинцев. Вернуть деньги киевский режим собирается через Евросоюз, куда уже направили жалобу.

Фото: РИА «Новости»

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что ЕС сделает все возможное, чтобы по-тихому замять скандал. Дело в том, что сотрудники государственного банка везли частные капиталы подельников Зеленского — «ребяток из Европы». Поэтому в Брюсселе знают, кому принадлежат эти средства.

Сейчас, мне кажется, будут делать все что угодно для того, чтобы скандал просто не разгорелся. Орбан сделал очень точечно и ударил туда, где больно. Анатолий Шарий

Ответ Венгрии Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии подтвердило задержание двух бронированных авто, перевозивших ценности украинского банка. По факту случившегося возбудили уголовное дело, началось расследование об отмывании. Через Венгрию в 2026 году уже провозили крупные суммы и драгметаллы. «Только в этом году через территорию Венгрии на Украину было перевезено более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота в слитках. NAV проводит расследование в соответствии с законом об уголовном судопроизводстве при содействии Центра по борьбе с терроризмом», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений от украинской стороны.

Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны на эти серьезные вопросы. Петер Сийярто

Заявление «Ощадбанка» Венгрия якобы незаконно задержала сотрудников инкассации и похитила две бронированных машины с деньгами и золотом, заявили в «Ощадбанке». «Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и министерства иностранных дел Украины. Местонахождение сотрудников „Ощадбанка“ в настоящее время неизвестно», — рассказали в финансовой организации.

Фото: РИА «Новости»

Там уточнили, что перевозку осуществляли в рамках соглашения с Raiffeisen Bank Austria, транзит оформили согласно европейским таможенным правилам. Банк потребовал немедленно освободить сотрудников и вернуть имущество на Украину. «Руководство банка находится в контакте с МИД Украины и правоохранительными органами с целью координации дальнейших действий», — заключили в кредитной организации.

Фото: РИА «Новости»

Ответ Орбана на Угрозы Зеленского Задержание инкассаторов стало ответом Венгрии на политику киевского режима, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. «Можно сказать, что Зеленский добился своего. Его проблема заключается в том, что у него речевой аппарат слишком напрямую связан с мозгом и нет никаких фильтров и ограничений, он вслух выдает все, что в его сонном мозгу рождается. Он почему-то решил, что ему все позволено высказывать в адрес Дональда Трампа, Владимира Путина, Орбана — любых политиков. В итоге он перегнул палку», — подчеркнул эксперт в беседе с aif.ru.

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / РИА «Новости»

Зеленский не только наносит прямой ущерб экономике Венгрии остановкой прокачки важного сырья, но и переходит к личным угрозам. Накануне украинский президент пообещал дать боевикам ВСУ координаты Орбана.

Венгры ответили, арестовав инкассаторские машины с неплохим запасом евро, долларов и золота. Что с ними дальше делать, я думаю, венгры придумают. Фантазии у них не меньше, чем у Зеленского. Александр Дудчак

Венгрия вряд ли пойдет на конфискацию активов, но случившееся подпортит жизнь украинским чиновникам и подельникам Зеленского. Не исключено, что Будапешт решит заморозить финансы.