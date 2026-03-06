Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы везли 40 млн долларов, 35 млн евро и золото

Инкассаторов «Ощадбанка» задержали в Венгрии с миллионами и 9 кг золота

Украинский «Ощадбанк» сообщил, что семь инкассаторов, задержанных в Венгрии, перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Две инкассаторские машины задержали 5 марта в Венгрии. По информации с сайта банка, перевозка средств и ценностей происходила по соглашению с австрийским Raiffeisen Bank.

Задержание семи банковских сотрудников подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Сегодня в Будапеште венгерские власти фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины этого пока не известны, так же как и их состояние или возможность связаться с ними», — написал он в соцсети Х.

Украина расценила произошедшее как захват заложников. Страна готовит обращение в Евросоюз и направила ноту Венгрии, требуя немедленно освободить граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вышел за рамки дипломатии и начал шантажировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям Золтан Ковач отметил, что подобное поведение идет вразрез с приемлемыми нормами.