Придется пройти серьезный путь? Как Россия будет налаживать отношения с США
Речи о заключении соглашения между Россией и США пока не идет — для восстановления российско-американских отношений придется проделать большую работу. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Главное из его заявлений собрал 360.ru.
Как Россия и США будут сотрудничать по редкоземельным металлам
По словам пресс-секретаря президента, работу над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и Америкой сейчас не ведут.
«Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло», — сказал он.
Накануне президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что Россия может предложить США возможность совместной работы в области РЗМ. Журналисты задали вопрос Пескову на тему экономического сотрудничества двух стран.
«Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога», — сказал представитель Кремля.
Взаимодействие России с группой «Друзей мира»
Российская сторона, подчеркнул Песков, взаимодействует со всеми участниками процесса из группы «Друзей мира» по Украине.
Китай и Бразилия в прошлом году разработали план политического урегулирования конфликта из шести пунктов. Его положительно оценили более чем в 100 странах. Теперь Бразилия и другие государства Глобального Юга решили создать открытую платформу «Друзья мира» для поиска решений по урегулированию ситуации.
«Мы взаимодействуем со всеми фактическими участниками этого процесса так или иначе. И мы обмениваемся информацией, они обмениваются своими подходами», — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия взаимодействовать с платформой.
Развитие российско-американских отношений
По словам представителя Кремля, многое в российско-американских отношениях пострадало за последние годы — нельзя восстановить все за один миг.
Мы доверяем нам самим. Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия.
Дмитрий Песков
официальный представитель Кремля
Песков обратил внимание, что шагов, которые будут способствовать возобновлению атмосферы доверия, предстоит сделать очень много.
«Очень много пострадало за последние четыре года, очень много было разрушено. Поэтому, конечно, восстановить это в одночасье невозможно, предстоит большая работа», — отметил он.
Заявления о том, что Россия якобы будет не против размещения миротворцев на Украине, пресс-секретарь президента комментировать отказался.
«Здесь на этот счет есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым, мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать», — заключил он.