Придется пройти серьезный путь? Как Россия будет налаживать отношения с США

Речи о заключении соглашения между Россией и США пока не идет — для восстановления российско-американских отношений придется проделать большую работу. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Главное из его заявлений собрал 360.ru.

Как Россия и США будут сотрудничать по редкоземельным металлам

По словам пресс-секретаря президента, работу над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и Америкой сейчас не ведут.

«Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло», — сказал он.

Накануне президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что Россия может предложить США возможность совместной работы в области РЗМ. Журналисты задали вопрос Пескову на тему экономического сотрудничества двух стран.

«Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога», — сказал представитель Кремля.