Сегодня 16:31 Президент Абхазии Бжания ушел в отставку. Как разрешится кризис в республике? Политолог Сипров: кризис власти Абхазии решит Россия в роли третейского судьи 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Политический кризис в Абхазии

Власти и оппозиционные объединения Абхазии договорились о добровольной отставке президента республики Аслана Бжании, а также главы правительства Александра Анквабы и начальника Государственной службы охраны Дмитрия Дбара. В качестве ответного шага оппозиция освободит занятые в ходе протестных акций правительственные здания. Выход из охватившего страну кризиса обеспечит только Россия — сам по себе он не завершится.

Причины политического кризиса в Абхазии

Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru заметил, что Россия выступит посредником между оппозицией и властями дружественной республики. Массовые протесты в Абхазии начались после внесения правительством в парламент законопроекта, по которому российские инвесторы за вложение в строительство от двух миллиардов рублей получали налоговые льготы на достаточно длительный срок. Речь шла, напомнил Сипров, об освобождении налога на имущество и льготной ставки НДС.

Оппозиция испугалась, что все пригодные для строительства земли скупят, давайте говорить прямо, российские олигархи. Это могло привести к полному переформатированию ситуации в республике. Вадим Сипров политолог

Он подчеркнул, что, с одной стороны, это поток инвестиций в бедную страну. Но также российские девелоперы получали право на ввоз в республику иностранной рабочей силы. То есть найти себе место на будущих стройках жители Абхазии не могли. Вся эта ситуация вызвала сильное недовольство.

Фото: РИА «Новости»

Поиск компромисса для выхода из кризиса Власти и оппозиции Абхазии придется договариваться и искать компромиссный вариант корректировки законопроектов, из-за которых разгорелся конфликт, пояснил Сипров. Он подчеркнул, что никакого антироссийского вектора противники действующей власти в республике не продвигают. «Они прекрасно понимают зависимость Абхазии от России, потому что большая часть бюджета формируется за счет трансфертов. Плюс наша страна — основной рынок сбыта сельхозпродукции и главный поставщик туристов», — добавил политолог.

По его словам, среди оппозиционеров нет радикально настроенных людей. К примеру, одним из лидеров протеста стал бывший министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, который прекрасно понимает, как работает правительство и чем грозит республике политический кризис.

Поэтому сейчас действующие политические силы, несмотря на отставку Бжании, сохранили власть, а оппозиция не озвучила никаких политических требований. Но подобного рода смена власти в республике происходит регулярно: раз в три-четыре года. Вадим Сипров

Политолог отметил, что в республике сложилась патовая ситуация, когда ни действующие власти, ни оппозиция не хотят уступать. И этот кризис рискует остаться тлеющим на неопределенный период времени.

Без третейского судьи, в роли которого может выступить только Россия, конфликт урегулировать невозможно. Поэтому чем раньше власть республики и консолидированная оппозиция обратятся к ней с просьбой о помощи, тем лучше. Вадим Сипров

Для России, обратил внимание собеседник 360.ru, Абхазия очень важна как форпост на Черноморском побережье, а без помощи извне республике просто не выжить. Он допустил, что публичного участия российских представителей не будет и все решится исключительно кулуарно.

Фото: РИА «Новости»

Что произойдет в Абхазии после отставки Бжании?

Сипров заявил, что не видит причин для радикальной смены власти в Абхазии. Он не исключил, что добровольно сложивший полномочия Аслан Бжания выставит свою кандидатуру на новых выборах президента и можно ждать его победы.

Исполняющий обязанности главы республики вице-президент Бадра Гунба решить накопившиеся вопросы вряд ли сможет.

В случае победы Бжании на предстоящих президентских выборах вызвавшие кризис законопроекты проведут, но их скорректируют для удовлетворения требований оппозиции. Постараются установить какую-то норму, которая позволила бы для абхазов создать дополнительные рабочие места и сократить аппетиты тех девелоперов, которые мечтают зайти на территорию Абхазии. Вадим Сипров

Политолог пояснил, что жители республики очень трепетно относятся к присутствию иностранного капитала, в том числе российского. Абхазы опасаются, что развязанные руки иностранных бизнесменов приведут к недружественному поглощению республики. А для людей, отстоявших свою независимость с оружием в руках, это неприемлемо. На такой шаг не пойдут и российские власти, для которых партнерские отношения с республикой также важны. Но без участия России путь урегулирования в Абхазии невозможен, что понимают обе противостоящие стороны.