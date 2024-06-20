Сегодня 15:41 Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме В Европе недовольны визитом Путина во Вьетнам 0 0 1 Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Мир

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Вьетнам стал следующей остановкой Владимира Путина после КНДР в туре по Азии. Взаимовыгодное экономическое партнерство и налаживание прочных связей без вечной санкционной дубинки за пазухой — такие условия привлекают Ханой больше, чем угрозы Вашингтона. В целях и результатах визита российского лидера во Вьетнам разбирался 360.

Как Владимира Путина принимали во Вьетнаме Кортеж президента проследовал до резиденции главы Социалистической Республики То Лама, где его встретили размахивающие российскими и вьетнамскими флажками пионеры.

Также на площади у резиденции выстроились рота почетного караула и военный оркестр, сыгравший гимн России.

Фото: Пресс-служба Кремля

Особенно вьетнамским жителям приглянулись новенькие автомобили Aurus — многие встали в очередь, чтобы сфотографироваться около машины. Напомним, одну из них Путин преподнес в подарок лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

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После красочной встречи лидеры провели переговоры и обменялись всеми подписанными документами о стратегическом партнерстве. Владимир Путин пригласил вьетнамского коллегу посетить Россию с ответным визитом на День Победы в грядущем 2025 году — 80-летнюю годовщину разгрома войск немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Пресс-служба Кремля

Позже, во время заявлений для прессы, Владимир Путин отметил радушие и во всех смыслах теплый прием с вьетнамской стороны. В Ханое, к слову, жара выше 35 градусов.

Имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Владимир Путин

О чем договорились Путин и То Лам? По данным Кремля, Россия и Вьетнам подписали 15 важных документов. Так, много внимания уделят образовательным инициативам двух стран: Университет Ханоя договорился о сотрудничестве с РАНХиГС, Дальневосточным федеральным университетом и Высшей школой экономики.

Отдельного внимания заслуживают договоры в области ресурсного сотрудничества. Так, российский НОВАТЭК подписал соглашение с корпорацией нефти и газа «Петровьетнам». Кроме того, специалисты двух стран будут вместе разрабатывать «Блок 11–2» континентального шельфа Вьетнама.

Во время совместных заявлений Путин и То Лам подтвердили, что Москва и Ханой продолжат сотрудничать в области обороны и безопасности. Российский президент переговорил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьером Фам Минь Тинем.

Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государств. Владимир Путин

Разумеется, речь зашла о международной повестке — как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами. Россия и Вьетнам имеют близкие позиции по многим острым вопросам. Страны выступили за создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Путин отметил взвешенную позицию Ханоя по украинскому вопросу.

Фото: Встреча с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом / Пресс-служба Кремля

Вьетнамские флешбэки. Как на Западе отреагировали на визит Путина во Вьетнам? То, что Вьетнам не удалось грубой, варварской силой втянуть в западный блок влияния, а договорами о стратегическом партнерстве теперь ситуацию исправить трудно (доверия к Вашингтону у Ханоя до сих пор маловато, сами понимаете), не дает покоя в первую очередь американским журналистам. Поэтому дружественные отношения с Россией в их глазах выглядят практически оскорблением. Журналисты телеканала CNN заявили, что Путина встречают с помпой и подписывают соглашения строго из-за коммунистического строя Вьетнама. Вовсе не из-за того, что двум государствам взаимовыгодно быть партнерами.

Путин стремится укрепить экономические связи с дружественными странами и показать, что изоляция Запада не оказывает никакого влияния. Управляемый коммунистами Вьетнам с его внешней политикой неприсоединения и тесными историческими связями с Москвой кажется естественным выбором. из сообщения CNN

Информагентство Reuters передало заявление представителя посольства США в Ханое, которого спросили о влиянии визита на отношения Вьетнама. «Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды», — недипломатично высказался американский дипломат, почти угрожая странам, которые готовы сотрудничать с Россией и принимать ее лидера.

Фото: Global Look Press

В Европе тоже остались не в восторге от визита Путина во Вьетнам: ради приема Ханой аккуратно отодвинул в графике встречу с неназванным «высшим должностным лицом ЕС» по вопросу антироссийских санкций. Приоритеты очевидны.