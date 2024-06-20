Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме
В Европе недовольны визитом Путина во Вьетнам
Вьетнам стал следующей остановкой Владимира Путина после КНДР в туре по Азии. Взаимовыгодное экономическое партнерство и налаживание прочных связей без вечной санкционной дубинки за пазухой — такие условия привлекают Ханой больше, чем угрозы Вашингтона. В целях и результатах визита российского лидера во Вьетнам разбирался 360.
Как Владимира Путина принимали во Вьетнаме
Кортеж президента проследовал до резиденции главы Социалистической Республики То Лама, где его встретили размахивающие российскими и вьетнамскими флажками пионеры.
Также на площади у резиденции выстроились рота почетного караула и военный оркестр, сыгравший гимн России.
Особенно вьетнамским жителям приглянулись новенькие автомобили Aurus — многие встали в очередь, чтобы сфотографироваться около машины. Напомним, одну из них Путин преподнес в подарок лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.
После красочной встречи лидеры провели переговоры и обменялись всеми подписанными документами о стратегическом партнерстве.
Владимир Путин пригласил вьетнамского коллегу посетить Россию с ответным визитом на День Победы в грядущем 2025 году — 80-летнюю годовщину разгрома войск немецко-фашистских захватчиков.
Позже, во время заявлений для прессы, Владимир Путин отметил радушие и во всех смыслах теплый прием с вьетнамской стороны. В Ханое, к слову, жара выше 35 градусов.
Имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах.
Владимир Путин
О чем договорились Путин и То Лам?
По данным Кремля, Россия и Вьетнам подписали 15 важных документов. Так, много внимания уделят образовательным инициативам двух стран: Университет Ханоя договорился о сотрудничестве с РАНХиГС, Дальневосточным федеральным университетом и Высшей школой экономики.
Отдельного внимания заслуживают договоры в области ресурсного сотрудничества. Так, российский НОВАТЭК подписал соглашение с корпорацией нефти и газа «Петровьетнам». Кроме того, специалисты двух стран будут вместе разрабатывать «Блок 11–2» континентального шельфа Вьетнама.
Во время совместных заявлений Путин и То Лам подтвердили, что Москва и Ханой продолжат сотрудничать в области обороны и безопасности.
Российский президент переговорил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьером Фам Минь Тинем.
Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государств.
Владимир Путин
Разумеется, речь зашла о международной повестке — как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами. Россия и Вьетнам имеют близкие позиции по многим острым вопросам. Страны выступили за создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Кроме того, Путин отметил взвешенную позицию Ханоя по украинскому вопросу.
Вьетнамские флешбэки. Как на Западе отреагировали на визит Путина во Вьетнам?
То, что Вьетнам не удалось грубой, варварской силой втянуть в западный блок влияния, а договорами о стратегическом партнерстве теперь ситуацию исправить трудно (доверия к Вашингтону у Ханоя до сих пор маловато, сами понимаете), не дает покоя в первую очередь американским журналистам. Поэтому дружественные отношения с Россией в их глазах выглядят практически оскорблением.
Журналисты телеканала CNN заявили, что Путина встречают с помпой и подписывают соглашения строго из-за коммунистического строя Вьетнама. Вовсе не из-за того, что двум государствам взаимовыгодно быть партнерами.
Путин стремится укрепить экономические связи с дружественными странами и показать, что изоляция Запада не оказывает никакого влияния. Управляемый коммунистами Вьетнам с его внешней политикой неприсоединения и тесными историческими связями с Москвой кажется естественным выбором.
из сообщения CNN
Информагентство Reuters передало заявление представителя посольства США в Ханое, которого спросили о влиянии визита на отношения Вьетнама.
«Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды», — недипломатично высказался американский дипломат, почти угрожая странам, которые готовы сотрудничать с Россией и принимать ее лидера.
В Европе тоже остались не в восторге от визита Путина во Вьетнам: ради приема Ханой аккуратно отодвинул в графике встречу с неназванным «высшим должностным лицом ЕС» по вопросу антироссийских санкций.
Приоритеты очевидны.