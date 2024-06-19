Период нового расцвета. Главное о визите Путина в КНДР

Фото: Global Look Press

Визит президента России в столицу Северной Кореи для переговоров с ее лидером заставил западных экспертов нервно сглотнуть в ожидании последствий. Почему, когда обнимаются Путин и Ким Чен Ын, в мире страдает один Джо Байден? Разбирался 360.ru.

Как Путина встретили в Пхеньяне?

Если коротко — размашисто. Российский президент — первый мировой лидер, который прибыл в КНДР после жесточайших антиковидных ограничений, что само по себе обозначает уровень отношений Северной Кореи и России, переживающих «период нового расцвета».

Одна из самых длинных ковровых дорожек — от трапа до терминала, щедро развешанные буквально на каждом здании российские триколоры, портреты Путина с приветственными лозунгами. И лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, встречающий российского лидера у самолета, несмотря на поздний час — три ночи по Пхеньяну.

Kremlin Pool
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

ЦТАК КНДР назвало встречу трогательной, а беседу по пути в резиденцию «Кымсусан» задушевной: лидеры долго общались прямо на ковровой дорожке и открыто демонстрировали, что визит более чем дружеский.

Стало известно, какими подарками в честь визита обменялись Путин и Ким Чен Ын. Российскому лидеру презентовали несколько предметов искусства с его же изображением, а северокорейскому — новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

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Основные мероприятия, конечно, начались наутро — масштабная официальная церемония встречи с военным парадом, а также представлением членов делегаций двух стран.

К слову, Путин привез в Пхеньян представительную команду: главу МИД Сергея Лаврова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера Александра Новака, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, помощника по международным делам Юрия Ушакова, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главу Минздрава Михаила Мурашко, министра транспорта Романа Старовойта, нового руководителя Минобороны Андрея Белоусова и гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова.

Ким Чен Ын жмет руку Андрею Белоусову
Фото: Ким Чен Ын жмет руку Андрею Белоусову/Global Look Press
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Владимир Путин знакомится с северокорейской делегацией
Фото: Владимир Путин знакомится с северокорейской делегацией/Global Look Press
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Kremlin Pool
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Переговоры Путина с Ким Чен Ыном. Договор о всеобъемлющем партнерстве

Официальные переговоры продлились примерно полтора часа. Северокорейский лидер подчеркнул, что КНДР принимает российскую сторону в период украинского кризиса.

«Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Фото: Global Look Press

После открытой части беседы главы государств провели более долгий диалог без прессы, результатом которого стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

«Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие», — напомнил Путин.

Владимир Путин и Ким Чен Ын
Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын/Пресс-служба Кремля

Какие темы затронули в совместном договоре? Работы на пути сотрудничества много: развитие образования (в России сейчас учатся 130 граждан КНДР), торгового оборота, общая борьба с санкционным террором со стороны Запада.

Путин отдельно поблагодарил Ким Чен Ына за заботу о детях погибших участников спецоперации, которых отправили отдыхать в корейский лагерь «Сондовон».

Встреча президента России в Пхеньяне
Фото: Встреча президента России в Пхеньяне/Global Look Press

Реакция Запада на переговоры Путина и Ким Чен Ына

Что характерно, подписанный договор предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников. Западные СМИ среагировали и выбрали один из двух вариантов описания переговорного процесса в Пхеньяне: одни откровенно паникуют, другие пытаются скрыть волнение за агрессией и обвинениями Москвы и Пхеньяна во всех обычных для Европы и США грехах.

«Россия использовала свои потепления в отношениях с Северной Кореей, чтобы дразнить Вашингтон», — посчитали в Reuters.

Переговоры российской и северокорейской делегаций
Фото: Переговоры российской и северокорейской делегаций/Global Look Press

Немецкое издание Bild, что обыкновенно для таблоида, не постеснялось перейти на оскорбления (стандартное «тираны» и «диктаторы»), но при этом опубликовало анализ эксперта по Южной (по Северной, видать, не нашли) Корее Фредерика Шпора.

«Путин больше не чувствует себя связанным предыдущими санкциями. Он стремится к новому мировому порядку, в котором старые правила больше не имеют значения, и он устанавливает новые», — заявил он.

Как будто это что-то плохое…

Фото: Global Look Press

Американская газета The Wall Street Journal тоже попыталась в анализ ситуации, заявив, что союз России и КНДР может спровоцировать конфликт. Правда, журналисты умудрились перепутать причину и следствие и пригрозили: ответом на сотрудничество Москвы и Пхеньяна станет дальнейшая милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны Штатов.

«Для Вашингтона военное сотрудничество между авторитарными противниками повышает вероятность затяжных региональных конфликтов и перенапряжения его военного потенциала. Растущая северокорейская ядерная и ракетная угроза, которая может спровоцировать усиление военного присутствия США в регионе, также вызывает беспокойство у Китая», — заметили авторы статьи.

Казалось бы, не усиливайте свое военное присутствие, тогда и никаких региональных конфликтов не будет? Но нет.

Kremlin Pool
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Тем временем их коллеги с американского телеканала ABC News начали, кажется, о чем-то догадываться.

«Хотя США говорят, что поездка Путина свидетельствует об отчаянии в его борьбе с Украиной, официальные лица не скрывают: публичные объятия Путина с Кимом вызывают беспокойство», — признались авторы репортажа о поездке президента России.

Вашингтон напугали объятия союзников. Этот гегемон кончился, нового нести не стоит.

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