Период нового расцвета. Главное о визите Путина в КНДР
Визит президента России в столицу Северной Кореи для переговоров с ее лидером заставил западных экспертов нервно сглотнуть в ожидании последствий. Почему, когда обнимаются Путин и Ким Чен Ын, в мире страдает один Джо Байден? Разбирался 360.ru.
Как Путина встретили в Пхеньяне?
Если коротко — размашисто. Российский президент — первый мировой лидер, который прибыл в КНДР после жесточайших антиковидных ограничений, что само по себе обозначает уровень отношений Северной Кореи и России, переживающих «период нового расцвета».
Одна из самых длинных ковровых дорожек — от трапа до терминала, щедро развешанные буквально на каждом здании российские триколоры, портреты Путина с приветственными лозунгами. И лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, встречающий российского лидера у самолета, несмотря на поздний час — три ночи по Пхеньяну.
ЦТАК КНДР назвало встречу трогательной, а беседу по пути в резиденцию «Кымсусан» задушевной: лидеры долго общались прямо на ковровой дорожке и открыто демонстрировали, что визит более чем дружеский.
Стало известно, какими подарками в честь визита обменялись Путин и Ким Чен Ын. Российскому лидеру презентовали несколько предметов искусства с его же изображением, а северокорейскому — новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
Основные мероприятия, конечно, начались наутро — масштабная официальная церемония встречи с военным парадом, а также представлением членов делегаций двух стран.
К слову, Путин привез в Пхеньян представительную команду: главу МИД Сергея Лаврова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера Александра Новака, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, помощника по международным делам Юрия Ушакова, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главу Минздрава Михаила Мурашко, министра транспорта Романа Старовойта, нового руководителя Минобороны Андрея Белоусова и гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова.
Переговоры Путина с Ким Чен Ыном. Договор о всеобъемлющем партнерстве
Официальные переговоры продлились примерно полтора часа. Северокорейский лидер подчеркнул, что КНДР принимает российскую сторону в период украинского кризиса.
«Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности», — подчеркнул Ким Чен Ын.
После открытой части беседы главы государств провели более долгий диалог без прессы, результатом которого стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
«Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие», — напомнил Путин.
Какие темы затронули в совместном договоре? Работы на пути сотрудничества много: развитие образования (в России сейчас учатся 130 граждан КНДР), торгового оборота, общая борьба с санкционным террором со стороны Запада.
Путин отдельно поблагодарил Ким Чен Ына за заботу о детях погибших участников спецоперации, которых отправили отдыхать в корейский лагерь «Сондовон».
Реакция Запада на переговоры Путина и Ким Чен Ына
Что характерно, подписанный договор предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников. Западные СМИ среагировали и выбрали один из двух вариантов описания переговорного процесса в Пхеньяне: одни откровенно паникуют, другие пытаются скрыть волнение за агрессией и обвинениями Москвы и Пхеньяна во всех обычных для Европы и США грехах.
«Россия использовала свои потепления в отношениях с Северной Кореей, чтобы дразнить Вашингтон», — посчитали в Reuters.
Немецкое издание Bild, что обыкновенно для таблоида, не постеснялось перейти на оскорбления (стандартное «тираны» и «диктаторы»), но при этом опубликовало анализ эксперта по Южной (по Северной, видать, не нашли) Корее Фредерика Шпора.
«Путин больше не чувствует себя связанным предыдущими санкциями. Он стремится к новому мировому порядку, в котором старые правила больше не имеют значения, и он устанавливает новые», — заявил он.
Как будто это что-то плохое…
Американская газета The Wall Street Journal тоже попыталась в анализ ситуации, заявив, что союз России и КНДР может спровоцировать конфликт. Правда, журналисты умудрились перепутать причину и следствие и пригрозили: ответом на сотрудничество Москвы и Пхеньяна станет дальнейшая милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны Штатов.
«Для Вашингтона военное сотрудничество между авторитарными противниками повышает вероятность затяжных региональных конфликтов и перенапряжения его военного потенциала. Растущая северокорейская ядерная и ракетная угроза, которая может спровоцировать усиление военного присутствия США в регионе, также вызывает беспокойство у Китая», — заметили авторы статьи.
Казалось бы, не усиливайте свое военное присутствие, тогда и никаких региональных конфликтов не будет? Но нет.
Тем временем их коллеги с американского телеканала ABC News начали, кажется, о чем-то догадываться.
«Хотя США говорят, что поездка Путина свидетельствует об отчаянии в его борьбе с Украиной, официальные лица не скрывают: публичные объятия Путина с Кимом вызывают беспокойство», — признались авторы репортажа о поездке президента России.
Вашингтон напугали объятия союзников. Этот гегемон кончился, нового нести не стоит.