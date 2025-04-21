Похороны пастыря и ученика Христа. Как простятся с папой римским Франциском

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля. После смерти понтифика в Ватикане начнется череда религиозных обрядов. Основанные на вековых традициях, они ознаменуют завершение одного папства и начало следующего. Как Католическая церковь простится с Его Святейшеством — в материале 360.ru.

Официальная причина смерти Франциска По предварительным данным, папа римский скончался в результате инсульта. Ватикан подтвердил эту информацию, опубликовав медицинское заключение о смерти 88-летнего Франциска. «Его Святейшество скончался <…> от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы», — указал в отчете глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. По его словам, состояние понтифика осложнилось из-за предшествовавшего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии. У Франциска также выявили множественные патологически расширенные просветы бронхов, у него было повышенное артериальное давление и диабет второго типа. Смерть папы римского констатировали при помощи электрокардиограммы.

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Первые обряды после смерти папы римского В основе большинства обрядов лежит конституция Universi Dominici Gregis, или Вселенская паства Господня. Папа Иоанн Павел II утвердил ее в 1996-м, а Бенедикт XVI пересмотрел в 2007 и 2013 годах. Управление повседневными делами Римско-католической церкви перейдет к камерленго — ирландско-американскому кардиналу Кевину Фарреллу. Ему предстоит официально подтвердить кончину понтифика.

Интересно Раньше камерленго нужно было трижды ударить серебряным молоточком по лбу Его Святейшества. Но в течение XX века процедуру не использовали, и Иоанн Павел II установил другой порядок: кардинал должен лишь трижды позвать умершего крестным именем в присутствии папского церемониймейстера, прелатов, секретаря и канцлера Апостольской палаты. Раньше камерленго нужно было трижды ударить серебряным молоточком по лбу Его Святейшества. Но в течение XX века процедуру не использовали, и Иоанн Павел II установил другой порядок: кардинал должен лишь трижды позвать умершего крестным именем в присутствии папского церемониймейстера, прелатов, секретаря и канцлера Апостольской палаты.

Фаррелл возглавит обряд констатации смерти и положения в гроб тела новопреставленного понтифика. В нем примут участие декан Коллегии кардиналов, члены семьи Франциска, директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и его заместитель. Ритуалы пройдут в соответствии с нововведениями, которые одобрил сам папа римский пять месяцев назад. Процесс адаптировали к апостольской конституции Praedicare Evangelium, которая упразднила Апостольскую палату — но не должность камерленго.

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Три этапа похорон папы римского Первое «стояние» после кончины Франциска сопровождается как раз констатацией его смерти в личной часовне усопшего, где камерленго проследит за уничтожением Кольца рыбака и свинцовой печати Его Святейшества. Фаррелл также запрет и опечатает личную резиденцию папы. Франциск, в отличие от предшественников, жил не в Апостольском дворце, а в небольшом номере в гостевом доме Ватикана. Пожелания насчет похорон, сообщило Reuters, оставлял сам папа Франциск. Он просил о погребении в деревянном гробу, а не в тройном из кипариса, свинца и дуба. Понтифик также был против того, чтобы его тело выставляли напоказ на возвышении или катафалке.

Второе «стояние» совершат в соборе Святого Петра в Ватикане — одном из самых святых мест христианства, где на протяжении сотен лет хоронили большинство понтификов. Его привели в соответствие с церемониалом для епархиальных епископов, поэтому рядом с гробом не будут выставлять папский посох. Траурная месса, как и прежде, состоится на площади Святого Петра.

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Третье «стояние» включает перенос гроба к месту погребения и само захоронение. Как раз в него внесли изменения о запечатывании трех гробов — его упразднили. В новый чин также добавили необходимые указания для тех случаев, когда погребение происходит за пределами Ватиканской базилики. В соответствии с желанием папы Франциска его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана. Архиепископ Диего Равелли отмечал, что Его Святейшество неоднократно заявлял о необходимости упростить и адаптировать определенные обряды, чтобы похороны епископа Рима могли лучше выразить веру Церкви в воскресшего Христа. «Обновленный обряд также должен еще больше подчеркнуть, что похороны понтифика являются похоронами пастыря и ученика Христа, а не могущественного человека этого мира», — подчеркивал он. Траурные обряды продлятся девять дней, а дату похорон и погребения определят кардиналы. Предполагается, что они должны начаться между четвертым и шестым днем после смерти Франциска.

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Как выбирают нового папу римского Традиционно траурный период занимает 15 дней, после чего кардиналы со всего мира соберутся на конклав. Перед уходом в отставку в 2013 году Бенедикт XVI внес изменения, позволяющие его начало раньше, если того пожелают прелаты, или максимум через 20 дней после смерти — в случае, когда у некоторых из них возникнут трудности с прибытием в Рим. Перед конклавом кардиналы проводят ежедневные собрания — генеральные конгрегации, чтобы обсудить важные для Церкви вопросы и изложить необходимые, по их мнению, характеристики, которыми должен обладать новый папа. На общих собраниях разрешают присутствовать кардиналам в возрасте 80 лет и старше, но в самом конклаве участвуют те, кто моложе 80 лет.

Интересно Слово «конклав» происходит от латинского cum clave — «с ключом». Оно зародилось от традиции XIII века, когда кардиналов запирали, чтобы заставить их принять решение как можно быстрее и ограничить внешнее вмешательство. Слово «конклав» происходит от латинского cum clave — «с ключом». Оно зародилось от традиции XIII века, когда кардиналов запирали, чтобы заставить их принять решение как можно быстрее и ограничить внешнее вмешательство.

Проводят конклав в Сикстинской капелле. Во время него участникам запрещено любое общение с внешним миром при помощи телефонов, интернета или газет. Полиция Ватикана использует электронные устройства безопасности для обеспечения соблюдения правил. Кардиналы, за исключением первого дня конклава, голосуют дважды в день. Для выборов необходимо большинство в две трети плюс один голос. Если через 13 дней никого не избрали, проводят второй тур между двумя ведущими кандидатами и с сохранением условий победы. Это необходимо для содействия единству и предотвращения поиска компромиссных кандидатов.

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После избрания папу спрашивают, принимает ли он решение конклава и какое имя хочет взять. При отказе процедуру начинают заново.

Новый папа римский облачается в белое — одеяние готовят в трех размерах — и садится на трон в Сикстинской капелле, чтобы принять других кардиналов: они отдают дань уважения и клянутся в послушании. Об избрании понтифика сообщают сожжением бумажных бюллетеней: специальные химикаты окрашивают дым, струящийся из трубы часовни, в белый. После этого старший выборщик среди кардиналов-дьяконов, в настоящее время — французский кардинал Доминик Мамберти, выходит на центральный балкон собора Святого Петра, чтобы объявить собравшимся: «Habemus Papam» («У нас есть папа»). Потом новый папа римский предстает перед толпой и дает ей свое первое благословение.