02 июля 2026 00:01 «Босоногие гении», победившие США. Как появилась Социалистическая Республика Вьетнам 0 0 0 Фото: Вьетнамский пейзаж. Jochen Tack / www.globallookpress.com Мир

США

СССР

Отношения

Войны

Россия

История

Вьетнам

Полстолетия назад, 2 июля 1976 года, на карте мира появилась Социалистическая Республика Вьетнам. Этот день стал финальной точкой в кровопролитной войне и символом триумфа воли народа, сумевшего объединить разделенную страну. Путь к победе был невероятно долгим и тернистым. Но сегодня вьетнамцы с уверенностью смотрят в будущее.

История Вьетнама Примерно в первом тысячелетии до нашей эры в Индокитае появились несколько государств древних вьетов. Они освоили дельту Красной реки и создали свою самобытную культуру. Однако их независимость показалась обидной могущественному северному соседу — Китаю. Почти тысячу лет, вплоть до X века, вьетнамцы жили под его властью. Китайцы оставили глубокий след в культуре, письменности и государственном устройстве Вьетнама. Даже само слово «Вьетнам», состоящее из «вьеты» и «юг», — калька с китайского «Юэнань». В Китае также назвали порабощенную страну Аннам, что в переводе значило «умиротворенный юг».

Интересно Впервые название «Вьетнам» употребил тамошний поэт, философ и просветитель Нгуен Бинь Кхием в XVI веке. Также это название было выгравировано на 12 стелах пагоды Бао Лам в Хайфоне в XVI–XVII веках. Позднее, в начале XIX века, император Зя Лонг использовал слово «Вьетнам» в официальных документах, но это длилось недолго. Вплоть до 1945 года европейцы вслед за китайцами называли страну Аннам.

Когда вьетнамцы наконец сбросили ярмо завоевателей, они яростно противились любым попыткам снова загнать их под пяту Китая. Впрочем, и сами были не дураки забрать чужое: на протяжении нескольких столетий двигались вдоль побережья на юг, постепенно завоевывая и ассимилируя тамошние земли. В XIX веке явились французы. Они завоевали страну по частям и, несмотря на ожесточенное сопротивление, к 1887 году полностью колонизировали Вьетнам, да и весь Индокитай тоже. Однако оккупанты породили мощное национально-освободительное движение.

Фото: Захват цитадели Бак Нинь войсками Франции 12 марта 1884 года, французская иллюстрация того времени / Публичное достояние

Разделение Вьетнама После Второй мировой войны Хо Ши Мин хотел договорится с Францией по вопросу деколонизации Индокитая. При этом 2 сентября 1945 года он объявил о создании независимой Демократической Республики Вьетнам. Когда стало ясно, что переговоры с «белыми господами» бесплодны, вьетнамцы решили выставить их с помощью оружия. Хо Ши Мин надеялся заручиться помощью США и даже писал письмо американскому президенту Гарри Трумэну, однако тот отказался вмешиваться в конфликт. Пришлось справляться своими силами. В 1954 году в битве при городе Дьенбьенфу колониальные войска Франции потерпели сокрушительное поражение. Страну разделили по 17-й параллели на две части. На севере царили коммунистические настроения, на юге — капиталистические. Предполагалось, что границы простоят не больше двух лет: за это время нация сумеет выработать единую политику, которая худо-бедно устроит всех вьетнамцев, и они снова объединятся.

Фото: парад батальона южновьетнамской национальной армии, 14 июля 1951 года / Публичное достояние

Ад в джунглях Юг Вьетнама, как нетрудно догадаться, поддерживали США. Их очень беспокоили северяне: американцы свято верили в «доктрину домино». Согласно ей, стоит одной какой-нибудь стране стать коммунистической, как их соседи тоже моментально превратятся в красных. Допустить такое, особенно в период холодной войны, было немыслимо. К тому же далеко не все на юге поддерживали прозападную политику. Появился Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, более известный как Вьетконг. Он был костью в горле у Соединенных Штатов, пока наконец в августе 1964 года не произошел знаменитый Тонкинский инцидент — драма из двух частей. Акт первый: 2 августа американский эсминец Maddox вел радиоэлектронную разведку, а попросту говоря — шпионил за северовьетнамцами. Тем это не понравилось, и они послали три торпедных катера атаковать корабль. Янки при поддержке авиации отбились, отделавшись всего одной пулевой пробоиной.

Фото: Эсминец США Maddox / Публичное достояние

Акт второй: 4 августа все тот же эсминец и подошедший к нему USS Turner Joy сообщили своему командованию, что на них снова напали, причем во время шторма и плохой видимости. Американцы открыли плотный огонь по предполагаемым целям. Лишь много позже Минобороны США признало, что никакого повторного нападения не было. Но это будет потом. А тогда Соединенные Штаты получили повод начать полномасштабную войну на выезде. И немедленно им воспользовались. Их авиация начала массированные бомбардировки Северного Вьетнама, а на юг привезли сотни тысяч солдат. Множеству из них предстояло погибнуть или стать калеками из-за прихоти политиков. Вьетнамская война была одной из самых жестоких в истории XX века. Американцы массово убивали мирных жителей, использовали тактику выжженной земли, ковровые бомбардировки. Применяли химическое оружие, в частности Agent Orange, — смесь мощных пестицидов, загрязненных диоксином, которая уничтожала листья, плоды и посевы.

Фото: вертолет UH-1D распыляет Agent Orange в дельте реки Меконг, 26 июля 1969 года / Публичное достояние

Но куда страшнее диоксин действовал на людей. Он вызывал тяжелые заболевания кожи, рак, болезни внутренних органов и нервной системы, тяжелые генетические изменения. Пострадали миллионы людей. Из-за мутаций во Вьетнаме родились сотни тысяч детей с тяжелыми физическими и умственными отклонениями. Несмотря на тяжелые потери, вьетнамцы не сдавались. Они отчаянно защищали свой дом, используя не только оружие, подаренное СССР и Китаем, но и дедовские методы: ставили на оккупантов хитрые охотничьи ловушки, ловко прятались в непроходимых джунглях. И, несмотря на колоссальное военно-техническое превосходство, США проигрывали. Война стала жуткой незаживающей раной не только для вьетнамцев, но и для американцев. Те, кому повезло уцелеть, возвращались домой с посттравматическим стрессовым расстройством и страдали от тяжелых ночных кошмаров, вспышек гнева и страха. Для иллюстрации тут отлично подойдет фильм «Рэмбо. Первая кровь».

Интересно Лучшие фильмы о вьетнамской войне: «Апокалипсис сегодня», 1979 год, режиссер Фрэнсис Форд Коппола;

«Цельнометаллическая оболочка», 1987 год, режиссер Стэнли Кубрик;

«Охотник на оленей», 1978 год, режиссер Майкл Чимино;

«Доброе утро, Вьетнам!», 1987 год, режиссер Барри Левинсон;

«Рожденный четвертого июля», 1989 год, режиссер Оливер Стоун.

Рождение новой республики Переломным моментом оказалось Тетское наступление в 1968 году. Даже в Белом доме наконец поняли, что победа недостижима. Президент Ричард Никсон начал поэтапно выводить американские войска, и в январе 1973 года в Париже были подписаны мирные соглашения. Но между вьетнамским Севером и Югом война продолжалась. Вот только южновьетнамский режим, раздираемый коррупцией и экономическими проблемами, остался без американской поддержки. Решающий удар северяне нанесли весной 1975 года: их танки вошли в Сайгон. На крыше Дворца Независимости подняли флаг победы. Война, унесшая миллионы жизней, закончилась. Через год, 2 июля 1976 года, Национальное собрание объединенной страны официально провозгласило создание Социалистической Республики Вьетнам. Столицей остался Ханой, а Сайгон переименовали в Хошимин. Так поставили жирную точку в самом долгом конфликте XX века.

Фото: вьетнамские бойцы с красным знаменем победы, март 1973 года. Werner Schulze / www.globallookpress.com

«Золотая середина» Азии Сегодня Вьетнам превратился в одного из самых искусных игроков на мировой политической арене. Его основной принцип — «бамбуковая дипломатия»: гнуться, но не ломаться, сохраняя хорошие отношения со всеми. Но не в ущерб себе. Соединенные Штаты сменили статус врагов на партнера первостепенной стратегической важности. В 1994-м они сняли с Вьетнама экономические санкции, а через год восстановили дипломатические отношения. Довольно скоро многие американские компании открыли во Вьетнаме заводы и фабрики. Доллары отлично залатали память. Страны сотрудничают в социальных, экономических и военно-технических вопросах. Однако к чести вьетнамских властей стоит отметить: они не дают США себя поучать и сразу же ставят их на место, напоминая про «звездно-полосатые» зверства на чужой земле.

Фото: памятник Хо Ши Мину, Москва. Тара-Амингу / Википедия

Дружба с СССР, а потом и с Россией — отношения, проверенные десятилетиями. Российский президент Владимир Путин назвал Вьетнам одним из ключевых партнеров в Азии. Сотрудничество в вопросах обороны и безопасности остается стратегической опорой для обеих держав. Ханой также рассматривает Москву как одного из важнейших партнеров во внешней политике. Историческим символом вьетнамо-российских отношений называют соглашение о строительстве первой атомной электростанции «Ниньтхуан-1». Также действует совместное предприятие Vietsovpetro по добыче нефти и газа. Туристы-россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на срок до 45 дней.

Интересно Во всем мире лишь пять действующих мавзолеев. Один из них — усыпальница Хо Ши Мина в Ханое. Так-то он завещал себя кремировать, но Коммунистическая партия Вьетнама еще за два года до его смерти тайно отправила в Москву трех врачей для обучения секретам бальзамирования. Правда, операцию все равно проводили советские специалисты. Посещение мавзолея бесплатно, но действует строгий дресс-код: вход только в скромной одежде. Шорты, мини-юбки, майки и топы с открытыми плечами строго запрещены. Также нельзя фотографировать, шуметь, смеяться, держать руки в карманах или скрещивать их на груди, останавливаться у гроба.

Гастрономический Вьетнам Одной из главных знаменитостей Вьетнама можно смело назвать его кухню. Ее часто хвалят за идеальный баланс пяти вкусов: острого, кислого, горького, соленого и сладкого. Блюда славятся своей свежестью, обилием зелени и минимальной термической обработкой продуктов. Во всем мире, включая Россию, точки вьетнамского общепита очень популярны. В основе большинства блюд лежит рис, а также рыбный соус нуок мам — душа всей кулинарной традиции Вьетнама. Главным блюдом, без сомнения, можно назвать суп фо. Наваристый бульон на говяжьих костях со звездчатым анисом, корицей, имбирем и кардамоном подают с рисовой лапшой и тонкими ломтиками сырого мяса, которое доходит до готовности уже в тарелке. Вторым по популярности выступает сэндвич бань ми. Между половинками хрустящего багета укладывают сочную свинину, паштет, маринованные морковь и дайкон, свежий огурец, кинзу и острый соус. Получается эдакий привет колониальному периоду с национальным вьетнамским колоритом.

Фото: сэндвич бань ми. Jens Kalaene / www.globallookpress.com

Острый и ароматный суп бун бо хюэ имеет пряный насыщенный вкус. В составе — ферментированный рыбный соус, лимонная трава, чили, толстая лапша, говядина, свиная ножка, а иногда даже кусочки свиной крови. Получается очень сытно, блюдо часто рекомендуют как мужское. Завершают рейтинг знаменитые весенние роллы нэм, которые также называют спринг-роллами. Чаще всего это либо свежие гой куон из рисовой бумаги с креветками, свининой, зеленью и тонкой лапшой, либо жареные нэм ран с хрустящей корочкой. К ним нужен арахисовый или рыбный соус. (И не говорите, что вам теперь не захотелось попробовать хоть что-то из этого списка!)

Фото: роллы нэм. Alexandra Schuler / www.globallookpress.com

«Босоногие гении» Вьетнама Вьетнам славится не только своими боевыми подвигами, красивыми курортами и прекрасной кухней, но и удивительной изобретательностью, которая часто проявляется в самых неожиданных сферах. Среди вьетнамцев много «босоногих гениев» — самоучек, которые смогли без специального образования создать технологии мирового уровня. Чинь Динь Нанг имел за душой только шесть классов школы и неуемную страсть к техническому творчеству. И что же? Получил пять патентов на изобретения, в том числе и на систему получения фуллерена — мощного антиоксиданта, который активно используют в медицине и высокоэффективной косметике для защиты клеток от старения и разрушения. Еще одно его изобретение — инсинератор для медицинских отходов: печь для безопасного сжигания шприцов, бинтов, лекарств. Уникальный уничтожитель Нанга за долю секунды может охладить токсичный дым, предотвращая образование диоксинов.

Фото: вьетнамские фермеры. Alain Evrard / www.globallookpress.com

Другой пример — Фам Ван Хат. Он бросил школу после седьмого класса. Однажды нанялся на работу по контракту в Израиле и там за три дня изобрел автоматический разбрасыватель удобрений для трактора. Этот робот стал хитом на 15 мировых рынках, включая Японию, США и Германию: простой, надежный и значительно дешевле всех аналогов. Разработку хотела было купить одна китайская компания за 30 миллиардов вьетнамских донгов (больше миллиона долларов США). Но фермер заявил, что его изобретение должно в первую очередь служить вьетнамцам. Он также создал универсальные сеялки, умные поддоны для выращивания зелени и машины для посадки рассады. Кстати, несмотря на бурное экономическое развитие, Вьетнам сохранил удивительную приверженность традициям. До сих пор огромное значение имеют фэншуй и астрология. Без советов специалистов в этих областях практически никто не решится выбрать дату для свадьбы, открытия бизнеса или покупки дома.