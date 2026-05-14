Пощечина за любовницу? Макрона заподозрили в интрижке на стороне

Журналист Тардиф: Макрон получил пощечину из-за интрижки с иранской актрисой

Пощечина, которой Брижит Макрон наградила своего супруга во время прошлогоднего визита во Вьетнам, была заслуженной. Президент Франции Эммануэль Макрон завел интрижку с франко-иранской актрисой, заявил в эфире радио RTL журналист Флориан Тардиф.

«Произошло то, что она (Брижит Макрон — прим. ред.) увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», — сообщил журналист.

Тардиф утверждает, что Макрона с иранской актрисой связывают «платонические отношения», французский лидер писал девушке сообщения личного характера. Именно эти сообщения стали причиной инцидента на борту самолета, свидетелями которого стал весь мир.

В окружении первой леди Франции опровергли это утверждение, заявив, что Брижит не проверяет телефон своего супруга.

Семейная ссора, которую сняли на камеру, случилась во время прошлогодней поездки президентской четы во Вьетнам. Брижит ударила мужа по лицу во время разблокировки двери, Макрон отшатнулся от неожиданности и замер на несколько секунд с открытым ртом. Позже Макрон заявил, что они с супругой «просто дурачились».

