Путин спасет мир за три дня? Как отреагировала пресса на майское перемирие

Президент Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне спецоперации на 9 Мая. Этот шаг шокировал западных политологов, а в прессе вновь заговорили о геополитических талантах российского лидера. Почему британцы испугались за НАТО и как главные СМИ мира отреагировали на майское прекращение огня — в материале 360.ru.

Нервную тишину НАТО подметили британцы Издание The Telegraph сочло перемирие «парадным жестом», упомянув и реакцию Си Цзиньпина. Авторы публикации указали, что Кремлю удалось легко «перехватить идеологическую повестку» у Киева и Вашингтона. Также отмечается, что пауза может «проверить искренность» переговорных намерений Украины. Аналитики The Times предположили, что Москва в любом случае сумеет использовать эту паузу в собственных целях. В статье отдельно описывается «нервная тишина» НАТО: в Брюсселе опасаются, что Запад покажется «противником мира». Авторы The Guardian указывают, что временная пауза совпала с резкой критикой Трампа в адрес России. Газета предполагает, что Кремль намерен сыграть на перемене настроений в США. Трамп сдал позиции, поняли в Евросоюзе Издание Politico признало, что решение Путина — «жест доброй воли». Авторы публикации полагают, что таким образом Россия продемонстрировала открытость к переговорному процессу, одновременно выкатив на поле «тяжелые для принятия нюансы»: от признания новых регионов до ограничения вооружений НАТО. Корреспонденты Politico пришли к выводу, что Трамп «сдает позиции», а Владимир Путин «чувствует себя комфортно». Главный тезис публикации: трехдневная пауза — это тест на готовность ЕС к новой роли посредника.

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Газета Le Figaro указывает на связь приказа о перемирии с празднованием годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Также газета обратила внимание на присутствие китайской делегации на параде и оценила ход Владимира Путина как «дипломатический реверанс Пекину». В Journal du Dimanche осветили позицию Белого дома, который хотел бы постоянного прекращения огня. Издание подчеркнуло и готовность России к прямым переговорам — и упомянуло, что на любые нарушения российская сторона пригрозила адекватным ответом. Скандинавы прикинули свои возможности Деловое издание E24 сделало акцент на телефонном разговоре Трампа и Путина, названном Белым домом «позитивным». Эксперты E24 считают, что Кремль может получить «экономическую разрядку» и ослабление санкций. Издание также отметило потенциальную роль Норвегии в мирных переговорах, учитывая ее членство в НАТО и близость к России. Dagbladet рассмотрел перемирие через призму интересов безопасности Скандинавии, отметив, что Путин назвал его жестом доброй воли в честь Дня Победы. Издание сообщило, что МИД Дании приветствовал паузу. Журналисты также обсудили роль северных стран в поддержке Украины и предположили, что перемирие может привести к пересмотру региональных оборонных стратегий.

Фото: Скриншот сайта Le Figaro

Китай: вызов западной гегемонии Пекинские редакторы Global Times приветствовали инициативу как «прагматичный жест» и подчеркнули, что он совпал с планируемым визитом Си Цзиньпина в Москву. В статье говорится: «Запад истощен конфликтом, а Россия демонстрирует стратегическую гибкость». Мирная инициатива Владимира Путина в статье представлена как «вызов западной гегемонии». В Дели же расценили майскую паузу как «редкое окно для гуманитарных коридоров». Газета Hindustan Times подчеркнула, что Россия «готова к обсуждению» и увязала перемирие с «четкой архитектурой финального соглашения». Авторы публикации считают, что жест укрепит позиции Москвы в глобальном Юге и может «сбить цены на нефть».

Фото: Скриншот сайта The Times

Жест Путина сорвал план Трампа Мирная инициатива Владимира Путина на Украине сорвала план Трампа, который стремился полностью завершить конфликт в сжатые сроки, указали авторы редакционного материала Bloomberg. The Washington Post также отметила, что Белый дом назвал трехдневную паузу «недостаточной» и вновь потребовал 30-дневного режима прекращения огня. Автор материала утверждает, что Трамп «все сильнее раздражен» и грозит «отказом от посредничества». The New York Times констатировала, что Москва по-прежнему требует денацификации Украины. Газета полагает, что Кремль использует перемирие в своих целях. В статье The Wall Street Journal говорится, что «украинцы не доверяют коротким паузам». В аналитическом материале есть и короткий прогноз: Россия использует это время для укрепления своих позиций, а Украина попытается усилить ПВО. Германия увидела шанс деэскалации Берлинское издание Die Welt назвало шаг Кремля «возможным шагом к деэскалации», но указало на «отсутствие механизмов мониторинга». Авторы публикации сомневаются, что гуманитарные цели будут реализованы, зато видят в паузе «приглашение к новой дипломатии» с привлечением посредников из Китая и Индии.

Фото: Скриншот сайта Die Welt

Таблоид Bild вывел на полосу заголовок: «Трампа разозлил мини-мир Путина». Журналисты издания рассказали, что Москва пригрозила возмездием за любое нарушение режима прекращения огня. При этом авторы публикации признали, что Россия, как и прежде, демонстрирует готовность к переговорному процессу. Кремль 28 апреля объявил, что Россия объявляет гуманитарное перемирие в честь празднования 80-летней годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Перемирие будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Зеленский мирную инициативу фактически отверг и захотел немедленного прекращения огня.