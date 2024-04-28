Блинкен съездил в Китай: как его встречали | 360°

Эксклюзив 28 апреля 2024, 14:53 Язык знаков для США. Как Блинкену снова надавали подзатыльников в Китае Блогер «Голос Мордора» объяснил язык знаков Китая во время визита Блинкена РИА «Новости»

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен посетил Китай, хлебнув новую порцию унижений. Американской делегации ясно дали понять, что разговаривать с ними особого желания нет. При этом напрямую об этом, конечно, никто не говорит, в ход идет язык знаков. А от этого, вероятно, может быть еще больнее. Такое мнение в колонке для Telegram-канала 360.ru выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Вчера по Сети разлетелось видео с товарищем Си, который с другими китайскими официальными лицами ожидает в зале госсекретаря Тони Блинкена. Видно, что товарищу Си не очень хочется встречаться с главой американской дипломатии и он даже задает вопрос: «Когда этот уедет?»

Китайцы умеют показывать знаки. И вот это видео с вопросом утекло в Сеть не просто так. Оно уже было показано на американском телевидении и понятно, какие чувства вызвало в Белом доме и Государственном департаменте.

Американцам явно дали понять, что они в Китае — гости нежеланные, а разговаривают с ними нехотя. И до американцев это наконец-то должно было дойти, раз уж не дошло тогда, когда Тони Блинкена встречал в аэропорту партийный чиновник не самого высокого ранга.

И был еще один важный знак: в тот день, когда Тони Блинкен требовал от китайских дипломатов, чтобы их страна прекратила поддержку России в спецоперации на Украине, МИД Китая выпустил заявление, в котором говорится, что вся ответственность за ситуацию на Украине лежит именно на НАТО. Хороший такой подзатыльник. И таких подзатыльников Тони Блинкен получил во время визита в Китай очень много.

Даже не знаю, когда в следующий раз какое-то американское официальное лицо решится совершить визит в Китай. Для этого точно надо быть извращенцем, любящим унижение. Впрочем, таковых в американском политикуме хватает.

Но правда в том, что американцы сами виноваты в том, что китайцы к ним так относятся. Потому что приезжают в Китай не как друзья и даже не как партнеры, а как господа, коими давно уже не являются.

И пытаются разговаривать с Китаем угрозами, отчего китайцам, наверное, смешно. Но все-таки китайцы — люди вежливые и просто послать американцев не могут, а потому используют язык знаков. И скорее всего, это даже больнее.

А Китай тем временем наращивает стратегические запасы золота, нефти, металлов, лития, редкоземельных элементов. Китай строит собственную отрасль микроэлектроники, и делает он это вполне успешно.

Через пару лет Китай сможет производить самые современные и передовые микросхемы, и тогда США потеряют последнюю монополию.

И все это — тоже вина самих США, которые пытаются вести себя так, как будто являются безраздельными хозяевами этого мира. Но силенок уже нет, и можно надорваться. Особенно в экономической гонке с таким монстром, как Китай, которого, кстати, американцы вырастили сами.