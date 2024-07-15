Названы условия нового договора по СНВ между Россией и США

Генерал-лейтенант Гебара: новый ДСНВ с Россией могут заключить после 2026 года

Заключение нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США возможно при соблюдении трех условий. Как сообщило РИА «Новости» , их перечислил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара.

Он напомнил, что действие ранее заключенного соглашения истекает в 2026 году. Хотя обе стороны приостановили свое участие в выполнении требований договора.

По словам военачальника, для реализации нового соглашения необходимо прийти к единому пониманию стратегической стабильности, предоставлять свои арсеналы для проверок количества вооружений, а также следить за реализацией договоренностей.

«Если этих трех факторов нет, то контроля над вооружениями не будет», — заявил Гебара.

Он добавил, что стороны подписали первые соглашения о взаимном контроле над вооружениями в самые сложные периоды холодной войны, так как это отвечало взаимным интересам. Поэтому надежда на заключение нового соглашения сохраняется.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Президент Владимир Путин подчеркнул, что о полном выходе из договора речи не идет и страна вернется к выполнению своих обязательств после учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции как постоянных членов НАТО. МИД России уточнил, что на время приостановки реализации ДСНВ объем ядерных вооружений не изменится.

В июне этого года представитель Совета по национальной безопасности Белого дома заявил, что США готовы к продолжению сотрудничества с Россией по вопросам ядерных рисков, но без привязки к конфликту на Украине. Он добавил, что американские власти согласятся на новый формат, который станет заменой ДСНВ.