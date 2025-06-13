Израиль убил ключевого командующего Ирана
NYT: убит глава «Кудс» Исмаил Каани
Израиль ликвидировал командующего элитных батальонов «Кудс» Исмаила Каани, сообщило The New York Times со ссылкой на источники в Иране. Он отвечал за все прокси-силы Ирана в регионе.
Иран остался без военных
Преемником Исмаила Каани был Касем Сулеймани — его США ликвидировали авиаударом еще в 2020 году. Каани занял пост по личному распоряжению аятоллы Хаменеи.
Военный был одним из ключевых стратегов всей структуры Корпуса стражей исламской революции. Его убийство аналитики NYT расценивают как крайне важный элемент в цепочке тактических действий Израиля по Ирану.
Фактически, добавила редакция, в июньской операции погибла почти вся военная верхушка иранской республики.
Чем важны «Кудс»
Подразделение «Кудс» аналитики NYT называли главным инструментом распространения иранского влияния в регионе.
Эти силы оказали существенное влияние в Ираке и Сирии, «Кудс» после вторжения США в Ирак в 2023 году сыграли важную роль в формировании шиитских ополчений. Уже эти прокси позволили Тегерану получить рычаг давления на Багдад.
После 2011 года «Кудс» в Сирии поддержали Башара Асада. Подразделение задействовало ливанскую «Хезболлу», в результате Иран сохранил в регионе стратегическое присутствие. «Кудс» поддерживают и хуситов в Йемене.
Кого еще ликвидировал Израиль в Иране
Иран подтвердил, что среди убитых был Мохаммад Багери, главнокомандующий армией и второй по значимости командующий после верховного лидера, а также генерал Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции.
Погиб Али Шамхани, ведущий политик, который курировал ядерные переговоры с Соединенными Штатами. Израиль утверждает, что убит и глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху охарактеризовал эту атаку как последнее средство, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, которое Израиль рассматривает как экзистенциальную угрозу.
Трамп призвал Тегеран заключить соглашение об ограничении его ядерной программы или рискнуть столкнуться с «еще более жестокими» атаками.
США перебросили на Ближний Восток дополнительные силы. С лидерами Ирана и Израиля переговорил президент России Владимир Путин.