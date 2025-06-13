Израиль убил ключевого командующего Ирана

Израиль ликвидировал командующего элитных батальонов «Кудс» Исмаила Каани, сообщило The New York Times со ссылкой на источники в Иране. Он отвечал за все прокси-силы Ирана в регионе.

Иран остался без военных

Преемником Исмаила Каани был Касем Сулеймани — его США ликвидировали авиаударом еще в 2020 году. Каани занял пост по личному распоряжению аятоллы Хаменеи.

Военный был одним из ключевых стратегов всей структуры Корпуса стражей исламской революции. Его убийство аналитики NYT расценивают как крайне важный элемент в цепочке тактических действий Израиля по Ирану.

Фактически, добавила редакция, в июньской операции погибла почти вся военная верхушка иранской республики.