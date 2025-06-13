Путин позвонил лидерам Ирана и Израиля

Путин провел срочные переговоры с лидерами Ирана и Израиля

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

В ходе беседы с главой Ирана российский президент выразил соболезнования народу и руководству страны из-за жертв среди мирных жителей после израильских авиаударов.

Путин подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля, назвав их нарушением Устава ООН и международного права. Россия, добавил глава государства, всегда поддерживала мирное урегулирование споров вокруг иранской ядерной программы и предлагала конкретные решения для поиска компромисса.

Президент России заверил, что Москва будет способствовать снижению напряженности между Ираном и Израилем.

В разговоре с премьер-министром Израиля Путин призвал вернуться к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации.

Он также подтвердил готовность России выступить посредником для предотвращения новой эскалации.

По итогам переговоров стороны договорились поддерживать тесный контакт и координировать усилия ради стабильности в регионе.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Погибли высокопоставленные военные, ученые и мирные жители.

Иран запустил по Израилю беспилотники, США перебросили на Ближний Восток эсминец.