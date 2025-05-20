«Я тебя услышал». Итоги разговора Путина и Трампа в переводе с дипломатического

Комментарий, который президент России дал после 2,5-часового разговора с американским коллегой, сложно охарактеризовать иначе как сдержанный. Мы поговорили, я поблагодарил, обменялись мнениями, «беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко» — за этим скупыми дипломатическими оборотами довольно сложно уловить суть переговоров и понять их реальное настроение.

Тем не менее кое-что в словах Владимира Путина указывает на устойчивость позиций России, даже на некоторую готовность США идти по намеченному нами, а не жаждущей продолжения войны Европой плану. «Договорились с президентом США о том, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — отметил российский лидер. Заметьте, сначала мирное соглашение и только потом (и то при определенных условиях) — прекращение огня. Представляю, как, слушая эту фразу, кое-кто в Киеве и Брюсселе кусал себе локти.

В целом смысл подобного резюме по итогам переговоров двух людей в обычной жизни сводится к банальному «я тебя услышал». Это если вкратце перевести речь Путина с дипломатического на русский. Но тут, разумеется, без некоторых протокольных реверансов было не обойтись.

Ответная реакция Трампа, в которой не было даже тени намека на критику российской позиции, только подтверждает: идти на поводу у европейских национал-глобалистов президент США не собирается и никакого столь явно ожидаемого ими ухудшения взаимоотношений между нынешним Белым домом и Кремлем не предвидится. Равно как и не будет со стороны Вашингтона никаких «сокрушительных» антироссийских санкций. Пусть Европа играет в эту игру в одиночку. Более того, американский лидер не только отзывался о прошедших переговорах, используя превосходную степень, но и явно дал понять, что США рассматривают Россию в качестве одного из наиболее важных торговых партнеров — возможно, даже стратегического.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая кровавая баня закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен», — подчеркнул хозяин Белого дома. Но, пожалуй, наиболее сенсационным комментарием к состоявшемуся разговору стали слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который, сославшись на заявление помощника президента Юрия Ушакова, завил, что Трамп может приехать в Москву по окончании СВО. «Президент США Дональд Трамп после завершения конфликта посетит Россию как одного из важнейших партнеров для США на торгово-экономическом направлении», — написал Дмитриев в Telegram-канале. А президентом Трампу осталось быть менее четырех лет. Вот и делайте вывод.