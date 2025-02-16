Истерика в Мюнхене. Что показала последняя конференция по безопасности

Володин подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности

IMAGO / Andreas Stroh
Фото: IMAGO / Andreas Stroh/Global Look Press

В Германии 16 февраля завершится Мюнхенская конференция по безопасности. Она обернулась истерикой, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что выводов по окончанию конференции можно сделать несколько. К первому Володин отнес попытки европейской политической элиты «самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами».

«Выглядит при этом очень жалко и неубедительно», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы также указал на неспособность коллективных институтов ЕС в лице их руководителей понять происходящее в мире. Это стало свидетельством их некомпетентности и неадекватности.

Третье. Ранее задававшие тон на правах принимающей стороны руководители Германии не смогли внести предложения, которые бы объединили всех.

Вячеслав Володин

спикер Госдумы

В ФРГ, напомнил он, вообще договорились до того, что допускают введение чрезвычайного положения в стране.

Olha Tanasiichuk
Фото: Olha Tanasiichuk/Global Look Press

На фоне других, по мнению Володина, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса разительно отличалось — он объективно оценил происходящее в европейских странах. Однако позицию представителя Белого дома никто не поддержал.

«Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе», — пояснил председатель нижней палаты российского парламента.

Кроме того, главы государств Европы всеми своими последующими заявлениями показали, что Вэнс вызвал у них только приступ раздражения и злости. Негативных эмоций не сумел скрыть никто.

Но это неудивительно. Они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США.

Вячеслав Володин

По словам Володина, после анализа произошедшего в Мюнхене можно сделать несколько выводов. И первый из них — ЕС и его международные институты скоро столкнутся с серьезными изменениями.

«Происходить они будут непросто, болезненно. Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс», — пообещал спикер Госдумы.

Фото: Global Look Press

Он добавил, что демократические процедуры во многих странах ЕС превратились в нечто декоративное, причем ситуация прекрасно известна общеевропейским структурам — ее попросту игнорируют.

«Поэтому здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти, будет непросто. Им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов», — пояснил Володин.

В пример он привел президентскую компанию в Румынии, а также происходившее во Франции и Германии, когда к победе шли неугодные партии. Несмотря на все эти препоны, заключил председатель Госдумы, изменения неизбежны.

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