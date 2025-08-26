Испугались привета от Путина? Зачем гость из Лондона навестил Алиева со странным подарком
На этой неделе в Китае состоится масштабный саммит ШОС, участие в котором примут и партнеры организации, в числе которых Азербайджан и Армения. Именно там может произойти встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева — первая с момента обострения отношений наших стран. Незадолго до крупного политического события в Баку принимали британского министра Стивена Даути. Случайно ли это? Конечно, нет.
Алиева приняли в «команду»
Визит Даути в Азербайджан прошел в минувший понедельник, 25 августа. Государственный министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий приехал поздравлять Алиева «с историческими результатами, достигнутыми в Вашингтоне в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и продвижением мирной повестки дня».
Интересно
Также он выразил готовность Лондона поддерживать этот процесс. Зашла речь и о результатах, достигнутых в Вашингтоне по региональным транспортным связям. Алиев в ответ заверил, что и впредь продолжит усилия для продвижения «мирной повестки Азербайджана и процесса нормализации отношений с Арменией».
Обсудили стороны и перспективы развития связей между Азербайджаном и Великобританией, в том числе в энергетической сфере. Конечно же, затронули сотрудничество республики с BP.
А под занавес Даути подарил Алиеву футболку с его фамилией и номером один — показал, так сказать, что антироссийская позиция Азербайджана получила признание в Лондоне. Так президента республики символически приняли в «команду» западных партнеров.
Зачем на самом деле приезжал Даути?
Несомненно, визит британца в Баку в свете приближающегося саммита ШОС имеет скрытые мотивы. И Москве в свете этого никак нельзя исключать новые ловушки или провокации.
Отдельно тут стоит остановиться на газовом вопросе. Еще в январе Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан мощностью два миллиарда кубометров в год.
Интересно
Можно ли теперь до конца отринуть вероятность, что Баку решится на непредсказуемый шаг, отказавшись от соглашения, способного принести серьезные доходы в бюджет нашей страны?
Очевидно, что такое исключать нельзя. Как нельзя исключать и варианта, что Даути предложит Алиеву некие условия для отказа от совместного с Россией проекта, констатирует «Царьград».
Как теперь будет поступать Алиев — открытый вопрос. Но любопытно еще и то, что уже совсем скоро он сможет увидеть президента России на полях саммита ШОС.
Вероятность, что лидер Азербайджана может попробовать согласовать хотя бы короткую беседу на ногах, несомненно, есть. Особенно с учетом недавнего послания Путина жене Алиева. На днях о нем сообщало агентство «Азертадж».
По его информации, в обращении президент России отдельно попросил жену политика передать тому личный привет.
Интересно
В публикации даже привели текст официальной телеграммы: «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. (…) Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам вашей семьи».
Этот привет, переданный через супругу, на самом деле вполне может быть очень тонким намеком Кремля: сейчас Баку продолжает играть против русских. И делает это на чужом поле в форме, подаренной Даути.
Но в это же время Россия лишает Азербайджан его козырей, нанося удары по объектам топливной инфраструктуры Баку на Украине.