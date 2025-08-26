На этой неделе в Китае состоится масштабный саммит ШОС, участие в котором примут и​ партнеры организации, в числе которых Азербайджан и Армения. Именно там может произойти встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева — первая с момента обострения отношений наших стран. Незадолго до крупного политического события в Баку принимали британского министра Стивена Даути. Случайно ли это? Конечно, нет.

Алиева приняли в «команду»

Визит Даути в Азербайджан прошел в минувший понедельник, 25 августа. Государственный министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий приехал поздравлять Алиева «с историческими результатами, достигнутыми в Вашингтоне в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и продвижением мирной повестки дня».

Для понимания — это тот самый Даути, который еще в апреле продвигал запрет на экспорт в Россию джойстиков от игровых консолей, опасаясь их возможного использования для управления дронами.

Также он выразил готовность Лондона поддерживать этот процесс. Зашла речь и о результатах, достигнутых в Вашингтоне по региональным транспортным связям. Алиев в ответ заверил, что и впредь продолжит усилия для продвижения «мирной повестки Азербайджана и процесса нормализации отношений с Арменией».

Обсудили стороны и перспективы развития связей между Азербайджаном и Великобританией, в том числе в энергетической сфере. Конечно же, затронули сотрудничество республики с BP.

Фото: РИА «Новости»

А под занавес Даути подарил Алиеву футболку с его фамилией и номером один — показал, так сказать, что антироссийская позиция Азербайджана получила признание в Лондоне. Так президента республики символически приняли в «команду» западных партнеров.

Зачем на самом деле приезжал Даути? Несомненно, визит британца в Баку в свете приближающегося саммита ШОС имеет скрытые мотивы. И Москве в свете этого никак нельзя исключать новые ловушки или провокации.

Отдельно тут стоит остановиться на газовом вопросе. Еще в январе Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан мощностью два миллиарда кубометров в год.

Интересно Россию с Азербайджаном связывает однониточный газопровод Моздок — Махачкала — Кази-Магомед (Аджикабул). Ранее по нему шли реверсивные поставки азербайджанского газа в РФ. Россию с Азербайджаном связывает однониточный газопровод Моздок — Махачкала — Кази-Магомед (Аджикабул). Ранее по нему шли реверсивные поставки азербайджанского газа в РФ.

Можно ли теперь до конца отринуть вероятность, что Баку решится на непредсказуемый шаг, отказавшись от соглашения, способного принести серьезные доходы в бюджет нашей страны? Очевидно, что такое исключать нельзя. Как нельзя исключать и варианта, что Даути предложит Алиеву некие условия для отказа от совместного с Россией проекта, констатирует «Царьград».

Фото: РИА «Новости»

Как теперь будет поступать Алиев — открытый вопрос. Но любопытно еще и то, что уже совсем скоро он сможет увидеть президента России на полях саммита ШОС. Вероятность, что лидер Азербайджана может попробовать согласовать хотя бы короткую беседу на ногах, несомненно, есть. Особенно с учетом недавнего послания Путина жене Алиева. На днях о нем сообщало агентство «Азертадж». По его информации, в обращении президент России отдельно попросил жену политика передать тому личный привет.

Интересно Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества начнется уже в это воскресенье, 31 августа, в Тяньцзине (Китай). Продлится оно до 1 сентября. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что саммит станет наиболее масштабным со времени основания ШОС. Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества начнется уже в это воскресенье, 31 августа, в Тяньцзине (Китай). Продлится оно до 1 сентября. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что саммит станет наиболее масштабным со времени основания ШОС.

В публикации даже привели текст официальной телеграммы: «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. (…) Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам вашей семьи». Этот привет, переданный через супругу, на самом деле вполне может быть очень тонким намеком Кремля: сейчас Баку продолжает играть против русских. И делает это на чужом поле в форме, подаренной Даути. Но в это же время Россия лишает Азербайджан его козырей, нанося удары по объектам топливной инфраструктуры Баку на Украине.