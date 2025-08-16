Сегодня 22:27 Казахстан перенаправил нефть в Россию: почему Токаев отказался от азербайджанской трубы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Казахстан пошел на неожиданный шаг и временно отказался использовать трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан. Нефть перенаправили через российский маршрут Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Причиной стало загрязнение партии азербайджанской нефти, которое вывело из строя всю систему экспорта на Средиземном море.

Почему Казахстан временно отказался от BTC Поставки по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (BTC) ранее использовались как альтернатива российской инфраструктуре. Но теперь в связи с временным отказом от азербайджанского направления значительная часть казахстанской нефти снова пойдет транзитом через Россию, сообщил S&P Global со ссылкой на данные Commodities at Sea и источник в отрасли.

Какими могут быть последствия от этих временных мер? Во-первых, перенаправление нефти через российский маршрут КТК способно усилить позиции России в экспорте. Во-вторых, это решение может ослабить энергонезависимость Азербайджана и стран-партнеров.

Но вернемся к причине. Речь идет о загрязнении азербайджанской нефти Azeri Light. Впервые проблему с качеством выявили еще 24 июля. Сигнализировала об этом компания British Petroleum — основной оператор трубопровода и крупнейший нефтедобытчик в Азербайджане.

По информации Bloomberg, загрязнение выявили в отдельных партиях азербайджанской нефти. В BP тогда предупредили, проблема может затронуть всю цепочку поставок, в том числе турецкий порт Джейхан, куда каждый день поступает около 575 тысяч баррелей нефти.

Что было после: введение режима форс-мажора и остановка поставок нефти из Казахстана и Туркменистана в BTC. По итогу с конца июля объемы транскаспийских перевозок прекратились полностью, а Казахстан начал опираться на мощность КТК (она рассчитана на 1,8 млн баррелей в сутки).

Проблема с загрязненной нефтью уже привела к падению премии Azeri Light — с более чем 4 долларов за баррель до 0,45 доллара к котировке Dated Brent. Это говорит о падении доверия к поставкам по маршруту и снижение конкурентоспособности сорта.

Также о загрязненной партии Azeri Light заявила итальянская энергетическая компания Eni SpA. Там подчеркнули, что эта нефть уже достигла НПЗ, но заверили, что ее переработают безопасным образом, «без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности». Казахстанский портал azh.kz тогда писал, что для республики сложившая ситуация выглядит тревожно, так как страна тоже экспортирует сырье через систему BTC, а ранее аналогичные случаи с загрязненной нефтью становились причиной дестабилизации на топливных рынках.

Реакция Азербайджана и обвинения Румынии Как реагируют на ситуацию в Азербайджане? Там уже констатировали, что Баку понес прямые потери потери экспортной выручки в июле и августе. Ну и без конспирологии, конечно не обошлось. Изначально раскачивать эту тему начали в Румынии (ее все случившееся тоже затронуло, так что надо было действовать: искать виноватого). Источники румынского издания G4Media утверждали, что загрязнение могло стать результатом «относительно простой российской диверсионной операции» на участке 1700-километрового нефтепровода. По этой версии, лютые русские диверсанты должны были закачать в систему «несколько цистерн хлора». Транслировало эту версию и азербайджанское издание Haqqin.az, приводя данные неких источников в румынском правительстве, которые делились своими озабоченностями и не исключали «преднамеренное вмешательство» Москвы. Никаких прямых доказательств при этом ожидаемо никто не привел.