Мода на НАТО. Чем грозит миру «исламский ядерный зонтик»: детали соглашения Пакистана и Саудовской Аравии

Буквально на заднем дворе России внезапно появилось «исламское НАТО». Оборонную сделку с Саудовской Аравией заключил Пакистан. Саудовский пакт поместил ядерный зонтик в самый центр Ближнего Востока: как отреагирует дружественная России Индия и что это значит для Москвы?

Встретили почти как Путина Оборонное соглашение 17 сентября подписали в Эр-Рияде в присутствии наследного принца Мохаммеда бин Салмана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Участие принял и главнокомандующий армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, которого считают одним из самых влиятельных политиков страны. Гостям из Пакистана оказали высшие почести. Их самолет при входе в саудовское небо сопровождали истребители F-15 Королевских ВВС, на земле премьера и главнокомандующего ждал красный ковер и полный парадный протокол. Саудовские медиа отметили символизм момента: честь встречать иностранный борт боевыми истребителями ранее оказывали лишь президенту США Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину.

Фото: Wang Haizhou/XinHua / www.globallookpress.com

Новое «НАТО» на волне кризиса Соглашение стороны заключили в критический момент. За последние два года Ближний Восток потрясла череда кризисов — Израиль жестко отреагировал на террористическую атаку ХАМАС. Уничтожать представителей этого радикального движения израильские войска начали не только в секторе Газа, но и в странах, где боевики устроили себе базы. Кульминацией стала беспрецедентная атака израильских сил на радикалов в Дохе. Удар по суверенному государству Персидского залива шокировал арабский мир. Поэтому, как полагают аналитики CNN, Саудовская Аравия, долгое время полагавшаяся на США, активно занялась работой с новыми региональными союзниками.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о пакте Пакистана и Саудовской Аравии В соглашении говорится, что «любая агрессия против любой из стран-участниц будет рассматриваться как агрессия против обеих стран». Фактически пакт воспроизводит принципы коллективной безопасности, похожие на статью 5 устава НАТО. Договор носит всеобъемлющий оборонительный характер. Как отметил саудовский чиновник, соглашение представляет собой «комплексное оборонное партнерство, охватывающее все военные средства».

К пакту могут, в теории, подключиться и другие страны. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что дверь открыта и для других мусульманских государств. «Мы защищаем территорию Саудовской Аравии так же, как свою собственную… Я могу сказать, что дверь не закрыта для других», — подчеркнул Асиф. Международные наблюдатели сочли, что сделка стала поворотным моментом в двусторонних отношениях. «Это укрепляет статус Пакистана как ключевого игрока в сфере безопасности на Ближнем Востоке. И расширяет возможности Исламабада полагаться на Саудовскую Аравию как на партнера в вопросах энергетической безопасности и экономической поддержки», — объясняла прессе Элизабет Трелкелд, аналитик Центра Стимсона. Бедняки с ядерной саблей Связи между Эр-Риядом и Исламабадом имеют прочную историческую основу. Саудовская Аравия была одной из первых стран, признавших независимость Пакистана в 1947 году. Пакистан и Саудовская Аравия поддерживают оборонные отношения уже несколько десятилетий. Не в последнюю очередь благодаря готовности Исламабада защищать исламские святыни Мекку и Медину, расположенные в королевстве. Пакистанские войска впервые отправились в Саудовскую Аравию в конце 1960-х годов из-за ситуации с войной, которую Египет вел в Йемене. Эти связи укрепились после Исламской революции 1979 года в Иране и опасений королевства по поводу конфронтации с Тегераном. При этом Пакистан, единственное мусульманское государство, обладающее ядерным оружием, является одной из беднейших стран Азии. Однако его армия весьма сильна и насчитывает 600 000 солдат.

Фото: РИА «Новости»

Такой контингент государству понадобился для защиты от куда более сильной Индии. С этой страной Исламабад провел три крупные войны, боевые столкновения вспыхивают в регионе регулярно. Как отреагируют на пакт США В Вашингтоне новый оборонный альянс Саудовской Аравии с Пакистаном восприняли настороженно. Сделка однозначно сигнализирует о падении доверия Эр-Рияда к американскому «зонтику» безопасности и желании диверсифицировать источники защиты. Наблюдатели в Вашингтоне также опасаются, что Эр-Рияд дрейфует в сторону альтернативных центров силы — сближаясь, в частности, с Пекином, давним партнером Исламабада.

Фото: РИА «Новости»

Сахар Хан, независимый аналитик, в беседе с Al Jazeera предположил, что формулировки договора вызовут в США «недоумение». «У Пакистана уже есть проблема с доверием в Вашингтоне, и это соглашение ее не решит», — констатировал Хан телеканалу. Администрация прошлого американского лидера Джо Байдена с 2021 года семь раз вводила санкции против пакистанских граждан и компаний в связи с предполагаемой разработкой баллистических ракет. Представители команды Байдена также публично выражали обеспокоенность дальностью создаваемых Пакистаном ракет и их способностью доставлять ядерное оружие на территорию США.

Чем рискуют Пакистан и Саудовская Аравия Новый союз несет определенные риски для его участников. Пакистан может оказаться втянутым в региональные конфликты Саудовской Аравии — прежде всего с ее давним оппонентом Ираном. Тегеран, будучи шиитским центром силы, настороженно воспринял сближение двух суннитских держав и, по мнению политологов, расценивает пакт как сигнал: Эр-Рияд заручился «ядерным кулаком» против Ирана. Саудовская Аравия, подписав договор, фактически взяла на себя обязательства поддерживать Пакистан в его конфликтах. В первую очередь — против Индии.

Фото: РИА «Новости»

В Индии же за оборонной сделкой на Ближнем Востоке следили с особым интересом. Отношения между Нью-Дели и Исламабадом уже находятся на исторически низком уровне, новое соглашение здесь встретили сдержанно. «Мы изучим последствия этого развития событий для нашей национальной безопасности», — заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Зачем саудитам ядерные технологии Саудовская Аравия давно интересовалась покупкой ядерных технологий для гражданского использования в целях диверсификации источников энергии, не зависящих от ископаемого топлива. В январе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд подтвердил готовность Эр-Рияда работать с ураном, ключевым компонентом ядерных программ.

Фото: РИА «Новости»

Королевство неоднократно давало понять, что не стремится к обладанию ядерным оружием. Американский журналист Боб Вудворд в 2024 году рассказывал о разговоре, в котором наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед, сообщил сенатору США Линдси Грэму, что Эр-Рияд планирует обогащать уран исключительно для энергетических целей. Когда Грэм выразил обеспокоенность по поводу перспективы саудовской бомбы, Салман ответил: «Мне не нужно ничего обогащать для изготовления бомбы. Я просто куплю уран в Пакистане [если захочу]». Ядерный щит Пакистана над Саудовской Аравией? Главная интрига пакта — означает ли он появление у Саудовской Аравии «ядерного зонтика» Пакистана. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сообщил агентству Reuters, что ядерное оружие «не входит в сферу действия договора». Эр-Рияд, похоже, видит суть сделки чуть иначе. На вопрос Reuters, будет ли Пакистан теперь обязан предоставить Саудовской Аравии ядерный зонтик, высокопоставленный саудовский чиновник заявил: «Это всеобъемлющее оборонительное соглашение, которое охватывает все военные средства».

Фото: РИА «Новости»

Опрошенные Reuters аналитики указали, что соглашение фактически объединяет деньги Эр-Рияда с ядерным потенциалом Пакистана — и с его весьма внушительной военной силой. Мушахид Хуссейн, бывший председатель комитета по обороне пакистанского сената, также счел, что Пакистан теперь стал «новым стратегическим выбором» для всех стран Персидского залива. США вылетели с Ближнего Востока? Востоковед и политолог Олег Гущин в беседе с 360.ru пояснил, что Саудовская Аравия и Пакистан традиционно поддерживали близкие отношения. В вооруженных силах королевства заметная доля личного состава и персонала — выходцы из стран Южной Азии. Кроме того, Пакистан ядерная держава с серьезной, боеспособной армией. Новый договор позволит королевству перестать полагаться только на США в плане безопасности.

«США — старший брат, Саудовская Аравия — младший. А вот с Пакистаном саудиты — братья-ровесники. Так что, такая сделка вполне естественное развитие событий», — добавил Гущин. Союз Пакистана и Саудовской Аравии повлияет на расстановку сил во всем регионе. Затронет он Китай и Индию.

Китай традиционно в хороших отношениях с Пакистаном, поскольку Пакистан в плохих отношениях с Индией. Теперь вот эти отношения надо выровнять, и все. Олег Гущин

Политолог полагает, что новый альянс на Ближнем Востоке в очередной раз показывает — международная расстановка сил еще не устоялась. Старая глобальная архитектура, сложившаяся после 1945 года, исчерпала себя, а новая только формируется. «Это нормальная проба сил. Оценки, поиски улучшения своих позиций. Как в шахматах», — объяснил аналитик.