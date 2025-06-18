Премьер Италии поддержала свержение власти в Иране

Свержение властей Ирана станет лучшим сценарием развития событий на Ближнем Востоке. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее выступление транслировали на YouTube-канале правительства страны.

«Я всегда считала, что лучшим был бы сценарий свержения режима угнетенным иранским народом, которому это удалось бы», — сказала она.

Премьер Италии считает, что необходимо «смотреть на цель, а не на идеальный способ ее достижения». Мелони добавила, что у Израиль есть право на самооборону в конфликте с Ираном.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху допустил смену власти в Иране по итогу военной операции. Однако президент Франции Эммануэль Макрон назвал такое развитие событий на Ближнем Востоке большой ошибкой, сообщал RT.