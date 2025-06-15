15 июня 2025 16:01 Иран готов подписать антиядерное соглашение. Уступка или ловушка для Израиля? Политолог Сипров: Ирану в конфликте с Израилем нет нужды идти на попятную 0 0 0 Фото: Gideon Markowicz/JINI via Xinhua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Израиль

Иран

Ближний Восток

Конфликт Ирана и Израиля

Иран готов подписать соглашение, гарантирующее невозможность создания в стране ядерного арсенала. Эти слова главы МИД Аббаса Арагчи восприняли как согласие республики пойти на уступки. Так ли это на самом деле — в материале 360.ru.

Арагчи на встрече с послами напомнил о принципе Ирана, согласно которому ядерное оружие под запретом. «Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке», — добавил министр. По его словам, Иран также готов прекратить удары по Израилю в случае прекращения агрессии против республики.

Мы защищаем себя, это самооборона. Естественно, если прекратится, мы также прекратим отвечать. Аббас Арагчи глава МИД Ирана

При этом иранская сторона ожидает от США осуждения атак Израиля на ядерную инфраструктуру. В Иране не верят заявлениям американских властей о том, что Штаты якобы не участвовали в израильских ударах.

Фото: Gideon Markowicz/JINI via Xinhua / www.globallookpress.com

Иран пойдет на попятную? В заявлении Арагчи нет ничего такого, что свидетельствовало бы о готовности Ирана идти на уступки, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров. Он рекомендовал исходить из логики воздушно-наступательной операции, которую затеял Израиль. «В этой операции задействованы примерно две трети Военно-воздушных сил Израиля. Это такие самолеты, как F-35, F-15, истребитель, бомбардировщик и многоцелевые F-16. Всего у них порядка 300 самолетов, а использовали они 200. Но дело в том, что задействовать полностью весь парк невозможно нигде и никогда просто по техническим причинам», — добавил эксперт. Это связано с тем, что в условиях воздушно-наступательной операции самолеты очень быстро выходят из строя из-за интенсивной эксплуатации, роста аварийности и воздействия средств ПВО Ирана.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Сейчас время работает не на Израиль, а на Иран в первую очередь, потому что операция „Восставший лев“ была спланирована израильтянами как блицкриг и они рассчитывали на моментальный успех. Пока, судя по тому что Иран смог нанести по крайней мере два массированных ответных удара с использованием баллистических ракет, можно предположить, что основные задачи, которые ставили израильтяне, не достигнуты», — сказал специалист. Со временем возможности ЦАХАЛ по атакам на Иран будут сокращаться.

Просто по техническим причинам. поэтому Ирану сейчас нет необходимости идти на попятную. Вполне возможно, что министр иностранных дел исламской республики сделал это заявление для того, чтобы дать возможность Израилю для политического маневра. политолог Вадим Сипров

По мнению Сипрова, Иран не заинтересован в продолжении конфликта. Сейчас задача республики — отмобилизоваться, привести в состояние повышенной боевой готовности все силы и средства ПВО и отражать атаки Израиля. «Интенсивность этих атак просто по объективным причинам, которые я сейчас изложил, будет снижаться. При этом других средств огневого воздействия на Иран у Израиля нет. При той интенсивности авианалетов израильских ВВС их ресурсов объективно хватит еще дней на 10. А каковы запасы ракет у Ирана — только Аллаху ведомо», — заключил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Возвращение к былому Востоковед, политолог и специалист по международным отношениям Александр Лукин в беседе с 360.ru тоже прокомментировал заявление главы МИД республики. «Удары [по Ирану] начались формально после того, как МАГАТЭ заявило о том, что Иран не выполняет своих обещаний не развивать ядерное оружие. По данным МАГАТЭ, они что-то такое делали», — сказал специалист. Теперь Иран хочет вернуть ситуацию к той, что была до атак. «Они хотят заключить какое-то соглашение, которое бы с их точки зрения гарантировало, что они не дадут обязательства не развивать ядерное оружие», — подчеркнул Лукин.