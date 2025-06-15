Иран примет соглашение о ядерном оружии

Иранское правительство выразило готовность заключить соглашение, которое будет гарантировать гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел исламской республики Аббаса Арагчи сообщил ТАСС .

Также дипломат заявил, что Иран перестанет атаковать Израиль, если тот прекратит бить по республике. Арагчи подчеркнул, что иранская защита является полностью легитимной и осуществляется с позиции силы.

«Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия», — отметил он.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Израиль предоставил разведданные о планах Ирана получить ядерное оружие. Согласно отчету, республика собиралась обзавестись 10 атомными бомбами и двумя тысячами ракет.