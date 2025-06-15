Иран примет соглашение о ядерном оружии
Иран согласился принять соглашение о ядерном оружии
Иранское правительство выразило готовность заключить соглашение, которое будет гарантировать гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел исламской республики Аббаса Арагчи сообщил ТАСС.
Также дипломат заявил, что Иран перестанет атаковать Израиль, если тот прекратит бить по республике. Арагчи подчеркнул, что иранская защита является полностью легитимной и осуществляется с позиции силы.
«Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия», — отметил он.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Израиль предоставил разведданные о планах Ирана получить ядерное оружие. Согласно отчету, республика собиралась обзавестись 10 атомными бомбами и двумя тысячами ракет.