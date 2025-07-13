Интерпол объявил в розыск школьника из России. Причиной стала онлайн-игра

Marijan Murat/dpa
Фото: Marijan Murat/dpa/www.globallookpress.com

Сотрудники Международной организации уголовной полиции (Интерпол) обратили внимание на российского школьника. Причиной стали угрозы и оскорбления в компьютерной игре Brawl Stars.

Интерпол донес до российских правоохранителей на 14-летнего подростка. Представители международного ведомства получили сведения о фактах оскорблений со стороны школьника из Санкт-Петербурга от Google — именно на его площадке размещена игра.

Правоохранители заявили о недопустимом поведении юноши в интернете, сообщил Telegram-канал Baza.

Что стало причиной розыска школьника Интерполом

Выяснилось, что в Brawl Stars подросток под ником «Папа Гриб» оскорблял других игроков, насмехался над религиозными чувствами и даже угрожал физической расправой. Аккаунт юного геймера заблокировали.

Отца подростка вызвали в полицию, в качестве доказательств мужчине представили скриншоты переписки. В ней школьник не только допускал грубые высказывания, но и угрожал «купить оружие и застрелить» одного из собеседников.

Мужчина слушает музыку в смартфоне
Фото: Мужчина слушает музыку в смартфоне/Медиасток.рф

Подросток сознался, что действительно оскорблял игроков, но объяснил, что имел ввиду «игровую месть», а не реальные действия.

МВД организовало проверку по статье Уголовного кодекса России о «Нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий». Этот случай вновь поднял вопрос о границах виртуального общения и ответственности за свои действия в интернете. Стоит напомнить, что даже шутливые угрозы в Сети могут иметь серьезные последствия в реальной жизни.

Советы родителям

Психолог Екатерина Каталина ранее предупредила родителей, что наблюдение за детскими профилями в социальных сетях должно быть деликатным и разумным. Специалист обратила внимание на результаты опроса сервиса SuperJob, согласно которым большинство родителей перестали строго отслеживать соцсети старших подростков.

Вместо жесткого контроля психолог посоветовала открыто говорить с детьми о рисках интернета и поддерживать доверительный диалог. Подрастающему поколению необходимо объяснять, что в Сети есть жестокие, опасные игры, приложения и видео, с которыми нельзя взаимодействовать.

Проверять то, на что подписан ребенок, необходимо, но без допросов и фанатизма. Также Каталина призвала взрослых уделять больше внимания совместному досугу в реальной жизни, мотивируя детей разнообразно развиваться.

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