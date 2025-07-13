Интерпол объявил в розыск школьника из России. Причиной стала онлайн-игра

Сотрудники Международной организации уголовной полиции (Интерпол) обратили внимание на российского школьника. Причиной стали угрозы и оскорбления в компьютерной игре Brawl Stars.

Интерпол донес до российских правоохранителей на 14-летнего подростка. Представители международного ведомства получили сведения о фактах оскорблений со стороны школьника из Санкт-Петербурга от Google — именно на его площадке размещена игра.

Правоохранители заявили о недопустимом поведении юноши в интернете, сообщил Telegram-канал Baza.

Что стало причиной розыска школьника Интерполом

Выяснилось, что в Brawl Stars подросток под ником «Папа Гриб» оскорблял других игроков, насмехался над религиозными чувствами и даже угрожал физической расправой. Аккаунт юного геймера заблокировали.

Отца подростка вызвали в полицию, в качестве доказательств мужчине представили скриншоты переписки. В ней школьник не только допускал грубые высказывания, но и угрожал «купить оружие и застрелить» одного из собеседников.