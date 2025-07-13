Интерпол объявил в розыск школьника из России. Причиной стала онлайн-игра
Сотрудники Международной организации уголовной полиции (Интерпол) обратили внимание на российского школьника. Причиной стали угрозы и оскорбления в компьютерной игре Brawl Stars.
Интерпол донес до российских правоохранителей на 14-летнего подростка. Представители международного ведомства получили сведения о фактах оскорблений со стороны школьника из Санкт-Петербурга от Google — именно на его площадке размещена игра.
Правоохранители заявили о недопустимом поведении юноши в интернете, сообщил Telegram-канал Baza.
Что стало причиной розыска школьника Интерполом
Выяснилось, что в Brawl Stars подросток под ником «Папа Гриб» оскорблял других игроков, насмехался над религиозными чувствами и даже угрожал физической расправой. Аккаунт юного геймера заблокировали.
Отца подростка вызвали в полицию, в качестве доказательств мужчине представили скриншоты переписки. В ней школьник не только допускал грубые высказывания, но и угрожал «купить оружие и застрелить» одного из собеседников.
Подросток сознался, что действительно оскорблял игроков, но объяснил, что имел ввиду «игровую месть», а не реальные действия.
МВД организовало проверку по статье Уголовного кодекса России о «Нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий». Этот случай вновь поднял вопрос о границах виртуального общения и ответственности за свои действия в интернете. Стоит напомнить, что даже шутливые угрозы в Сети могут иметь серьезные последствия в реальной жизни.
Советы родителям
Психолог Екатерина Каталина ранее предупредила родителей, что наблюдение за детскими профилями в социальных сетях должно быть деликатным и разумным. Специалист обратила внимание на результаты опроса сервиса SuperJob, согласно которым большинство родителей перестали строго отслеживать соцсети старших подростков.
Вместо жесткого контроля психолог посоветовала открыто говорить с детьми о рисках интернета и поддерживать доверительный диалог. Подрастающему поколению необходимо объяснять, что в Сети есть жестокие, опасные игры, приложения и видео, с которыми нельзя взаимодействовать.
Проверять то, на что подписан ребенок, необходимо, но без допросов и фанатизма. Также Каталина призвала взрослых уделять больше внимания совместному досугу в реальной жизни, мотивируя детей разнообразно развиваться.