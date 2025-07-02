Психолог Каталина призвала родителей вместо жесткого контроля открыто говорить с детьми о рисках интернета

Психолог Екатерина Каталина в интервью Национальной Службе Новостей заявила, что наблюдение за детскими профилями в социальных сетях должно быть разумным и деликатным.

Специалист обратила внимание на результаты опроса сервиса SuperJob, согласно которым большинство родителей перестали строго отслеживать соцсети старших подростков. Вместо жесткого контроля эксперт посоветовала открыто говорить с детьми о рисках интернета и поддерживать доверительный диалог.

«Надо объяснять детям, что в интернете есть жестокие, опасные игры, видео и приложения, с которыми нельзя взаимодействовать. Проверка того, на что подписан ребенок, необходима, но без фанатизма и допросов», — подчеркнула психолог.

Также Каталина призвала взрослых уделять больше внимания совместному досугу в реальной жизни, мотивируя детей разнообразно развиваться.