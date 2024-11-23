Сегодня 14:08 Информационная заноза Запада. Кому мешал Скотт Беннетт Политолог Маркелов: США могли устранить Беннетта, потому что он что-то раскопал 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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В Калифорнии скончался Скотт Беннетт. Бывший офицер армии США и политолог был автором нескольких документальных фильмов RT, много писал о конфликте на Украине, ситуации в мире, влиянии НАТО и критиковал западные СМИ. Весной 2024 года он попросил у президента Владимира Путина российское гражданство. Чем известен Беннет и кому могла быть выгодна его смерть — разбирался 360.ru.

Кто такой Скотт Беннетт Скотт Беннетт — экс-офицер армии США, выполнял секретные поручения Центрального разведывательного управления, специализировался на информационно-психологической работе. «Я работал в фонде „Наследие“ — Heritage Foundation, а затем присоединился к администрации Буша в 2003 году», — рассказывал он НТВ. После этого Беннетт пять лет работал на Госдепартамент в качестве специалиста по психологическим войнам, писал статьи для ЦРУ по борьбе с терроризмом, сотрудничая с разведкой под прикрытием.

Я никогда не был агентом ЦРУ, но сотрудничал с ними и их экспертами по различным функциональным вопросам. Меня пригласили в армию, чтобы я мог получать поручения напрямую, а также в компанию Booz Allen Hamilton — оборонный подрядчик, где работал Эдвард Сноуден в качестве сотрудника АНБ/ЦРУ. Скотт Беннетт

Беннетт рассказывал, что вскрыл финансовые аферы президента США Барака Обамы, работал с Джулианом Ассанжем и WikiLeaks, а также обвинял американцев в финансировании террористов через швейцарские банки. За это его в итоге арестовали. «Это машина демократов — Обамы, Байдена, Хиллари Клинтон — так бурно отреагировала на мое открытие и попыталась меня закопать. ЦРУ открыло на меня охоту», — отмечал он. Беннетт уверял, что стал первым в истории США военным офицером, которого привлекли к ответственности за ошибку в оформлении документов (предлог был надуманный, а дело — сфабрикованным). Он получил три года тюрьмы, отказался от сделки со следствием и отсидел за решеткой 2,5 года. В интервью НТВ Беннетт предполагал, что его хотят убить.

После отставки он выступал военным экспертом. Неоднократно ездил в зону проведения спецоперации в Донбасс, а также критиковал Белый дом за поддержку Украины.

«Я говорил с азовцами*, когда был в Донбассе: Мариуполе, Горловке, Соледаре. Я видел татуировки и пообщался с ними. Их головы промыты ЦРУ враньем из переписанных учебников истории. Они убеждены, что Россия — причина всех их несчастий. И эта безумная злоба вылилась в образования радикалов-националистов», — делился Беннетт впечатлениями после интервью с попавшими в плен боевиками «Азова»*. Он подчеркивал, что простые американцы не имеют представления о реальном положении дел на Украине, и называл большинство репортажей в СМИ бесконечным потоком пропаганды. В марте 2024 года экс-офицер записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о смерти Беннетта Радиоведущая Ким Йетер в соцсети X накануне сообщила, что 46-летний Беннетт скончался в городе Уолтан-Крик штата Калифорния в окружении родных. «Наш дорогой друг и брат ушел из жизни! Мы почтим память Скотта Беннетта и посвятим наш саммит „Вернем нашу границу“ перед Днем благодарения ему, его жизни и служению стране, миру и всем нам» — написала она. Официальных данных о причине смерти военного эксперта нет. Пятый канал со ссылкой на информацию от инсайдера отметил, что Беннетт мог уйти из жизни из-за онкологического заболевания печени. Главный редактор RT Маргарита Симоньян не согласилась с этой версией и предположила, что журналиста могли убить.

Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине. Маргарита Симоньян главный редактор RT

Она напомнила, что Беннетт регулярно бывал в Донбассе и показывал, что там происходит на самом деле. «После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится», — подчеркнула Симоньян. По словам главного редактора RT, Беннетт нигде не упоминал о болезни, а две недели назад был в прекрасной физической форме. «И вдруг ни с того ни с сего умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Кто мог устранить журналиста Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с 360.ru отметил, что расправа над неугодными для США — обычная практика.

При Трампе убили генерала Касема Сулеймани. Убили Каддафи, Хусейна. Недавно Израиль расправился с [Хасаном] Насраллой. Не то что лидеров мнений, они лидеров стран уничтожают. Со стороны ЦРУ было более 600 — вдумайтесь! — покушений на Фиделя Кастро. Это практика такая. Константин Блохин политолог

С ним согласился политолог Сергей Маркелов, заметив, что Беннетт был не просто обычным человеком с альтернативным взглядом на происходящее в мире в целом и на Украине в частности. «Его взгляды не соответствовали интересам западных стран, которые поддерживают Украину, безусловно. Он был таким триггером, информационной занозой», — объяснил он 360.ru. Маркелов предположил, что американец действительно раздобыл некие важные сведения — и именно из-за них мог погибнуть. В материалах Беннетта о беспределе ВСУ не было ничего принципиально нового: просто альтернативное мнение, шарма которому придавало прошлое журналиста.

«Думаю, что все случилось именно из-за того, что он что-то разрыл. И чтобы он дальше не пошел со своими разоблачениями, полагаю, и создали эту конструкцию его уничтожения», — допустил политолог.

Расправляться с людьми, которые представляют потенциальную угрозу, подчеркнул собеседник 360.ru, абсолютно в стиле США.

Более того, это записано в протоколах АНБ и спецподразделений ЦРУ, которые занимаются международным терроризмом, заведомо идут на нарушение регламентов, юридических норм, международных правил. Все знают, что у ЦРУ есть такие подразделения. Это не Голливуд, это реальность. Сергей Маркелов политолог

Специалисты американских спецслужб, по его словам, занимаются только одним — выполняют задания вопреки всему, что можно нарушить. «У них полный карт-бланш, самая главная цель их действий — уничтожить любой ценой», — заключил Маркелов. Константин Блохин не стал торопиться с выводами и призвал дождаться первоначальных результатов официального расследования смерти Беннетта. Озвученные выводы о причинах его ухода из жизни политолог счел догадками.

*Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.