Бывший офицер армии США, политолог и автор документальных фильмов RT Скотт Беннетт скончался в возрасте 46 лет в городе Уолтан-Крик штата Калифорния. Об этом сообщила радиоведущая Ким Йетер в соцсети X .

«Наш дорогой друг и брат ушел из жизни! Мы почтим память Скотта Беннетта и посвятим наш саммит „Вернем нашу границу“ перед Днем благодарения ему, его жизни и служению стране, миру и всем нам, свободолюбивым патриотам!» — написала журналистка.

Причина смерти Беннета официально не озвучена, но им могло стать онкологическое заболевание печени, уточнил Пятый канал со ссылкой на источник в окружении политолога.

Последние минуты жизни он провел дома в окружении родных.

Беннет работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего, а также сотрудничал с ЦРУ и Госдепом США. В последние годы отставной офицер выступал военным экспертом и не раз выезжал в зону проведения спецоперации. Американец часто становился свидетелем военных преступлений киевского режима. По его словам, американцы не знают, что действительно творится в Донбассе, где ВСУ убивают мирных людей.

Беннет также был автором документальных фильмов RT. Он критиковал не только режим президента Украины Владимира Зеленского и украинских нацистов, но и политику Белого дома.

Политолог приезжал и в Россию. В одной из своих поездок он был свидетелем атаки ВСУ на Белгород.