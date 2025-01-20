«Идеальный вариант». Встреча Путина и Трампа может пройти в Венгрии

Встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина действительно может состояться — переговоры по этому вопросу уже идут. Где пройдут переговоры и что обсудят главы государств, 360.ru рассказал историк, американист Владимир Можегов.

«К Путину ездили фактически люди Трампа, такие как премьер Венгрии Виктор Орбан, а также журналист Такер Карлсон — это явно агент Трампа. Консультации, безусловно, идут. Мы о них мало что знаем, нам об этом не докладывают. Но понятно, что встреча может состояться. Обычно такие встречи происходят, когда уже есть фундамент. Если фундамент есть — эта встреча будет», — отметил специалист.

По его словам, республиканец намерен лично побеседовать с президентом России как можно скорее.

«К марту-апрелю, к весне встреча вполне может состояться», — уточнил Можегов.

Что обсудят Путин и Трамп

В рамках встречи лидеры обсудят не только украинский вопрос.

«Вопрос Украины решается на уровне вообще общей европейской безопасности, поскольку именно проблема расширения НАТО на восток и привела к конфликту. Надо это понимать. <… > Поэтому должен решаться вопрос европейской безопасности в целом», — заявил специалист.

Он напомнил, что либеральные режимы в Европе трещат по швам.

«Мы видим кризис в Австрии, в Германии и в Лондоне, на который Трамп ополчился, его бомбит серьезно. Британского премьера Кира Стармера хотят менять. Трамп прекрасно понимает, что ключевым звеном европейской безопасности является Лондон. Он рулит, он смотрящий за Европой. И если удастся этот замковый камень сломать, значит, вся эта система посыпется — можно строить новую», — рассказал Можегов.