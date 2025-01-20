«Идеальный вариант». Встреча Путина и Трампа может пройти в Венгрии
Историк Можегов: Путин и Трамп на возможной встрече обсудят вопросы безопасности
Встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина действительно может состояться — переговоры по этому вопросу уже идут. Где пройдут переговоры и что обсудят главы государств, 360.ru рассказал историк, американист Владимир Можегов.
«К Путину ездили фактически люди Трампа, такие как премьер Венгрии Виктор Орбан, а также журналист Такер Карлсон — это явно агент Трампа. Консультации, безусловно, идут. Мы о них мало что знаем, нам об этом не докладывают. Но понятно, что встреча может состояться. Обычно такие встречи происходят, когда уже есть фундамент. Если фундамент есть — эта встреча будет», — отметил специалист.
По его словам, республиканец намерен лично побеседовать с президентом России как можно скорее.
«К марту-апрелю, к весне встреча вполне может состояться», — уточнил Можегов.
Что обсудят Путин и Трамп
В рамках встречи лидеры обсудят не только украинский вопрос.
«Вопрос Украины решается на уровне вообще общей европейской безопасности, поскольку именно проблема расширения НАТО на восток и привела к конфликту. Надо это понимать. <… > Поэтому должен решаться вопрос европейской безопасности в целом», — заявил специалист.
Он напомнил, что либеральные режимы в Европе трещат по швам.
«Мы видим кризис в Австрии, в Германии и в Лондоне, на который Трамп ополчился, его бомбит серьезно. Британского премьера Кира Стармера хотят менять. Трамп прекрасно понимает, что ключевым звеном европейской безопасности является Лондон. Он рулит, он смотрящий за Европой. И если удастся этот замковый камень сломать, значит, вся эта система посыпется — можно строить новую», — рассказал Можегов.
Где пройдет встреча Путина и Трампа
Республиканец хочет, чтобы Европа сама решала свои проблемы, а он займется «великой Америкой». При Трампе к власти в европейских странах могут прийти правые — это выгодно России.
«Вопрос Украины должна решать Восточная Европа, потому что это ее проблемы: Венгрия, Германия, Австрия. Если эта встреча произойдет при подаче Орбана в Будапеште, это будет самый идеальный вариант. Если выберут Будапешт куратором этой встречи, значит, процесс пошел в правильном направлении, и вопрос будет решаться», — заключил Можегов.
Журналист Life Александр Юнашев считает, что встреча Путина и Трампа может состояться до марта. Перед этим лидеры проведут телефонный разговор.