Сегодня 12:59 Хотели сэкономить, а получилось как всегда: миллион французов бьется за бюджет под «Катюшу» 0 0 0 Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Париж

Протесты

Франция

Полиция

Забастовки

Более миллиона французов вышли на улицы городов, чтобы выразить протест действиям властей. Митингующие маршировали под песню «Катюша», в Париже закрыли Эйфелеву башню, а полиция разгоняла демонстрантов газом. Что происходит во Франции и чем грозит крупнейшая с 2023 года общенациональная забастовка — в материале 360.ru.

Причины забастовки во Франции Накануне во Франции прошла общенациональная забастовка «Заблокируй все». Демонстранты выступили против бюджетной политики правительства. По данным Всеобщей конфедерации труда, акция стала самой крупной с 2023 года. На этот раз козлом отпущения оказался Франсуа Байру, правительство которого 8 сентября отправили в отставку. В июле оно представило план по социальным расходам, который мог сэкономить 43,8 миллиарда евро вместо ранее запланированных 40 миллиардов евро.

Интересно Среди предложений — заморозка налоговых ставок, социальная выплата пенсий и превращение Дня Победы 8 мая и пасхального понедельника в рабочие дни. Среди предложений — заморозка налоговых ставок, социальная выплата пенсий и превращение Дня Победы 8 мая и пасхального понедельника в рабочие дни.

Бастующие потребовали от преемника Байру Себастьена Лекорню бюджетной, социальной и экономической справедливости. Они призвали отменить бюджетные планы предыдущего правительства, увеличить расходы на государственные услуги, а также повысить налоги для богатых.

Фото: РИА «Новости»

Кто участвовал в протестах во Франции На протесты в французских городах вышли преподаватели, работники транспортной инфраструктуры, медработники, фармацевты, студенты и даже школьники. По данным профсоюза FSU-SNUipp, по всей стране бастовал каждый третий учитель начальной школы. На митинги вышли более миллиона человек, около 90% аптек прекратили работу. Также временно закрыли Эйфелеву башню. Во многих крупных городах оказалась нарушена работа общественного транспорта. Метрополитен работал только в часы пик. В стране закрылась часть школ. Тысячи демонстрантов устроили марш под музыку из советской военной песни «Катюша». Среди митингующих шли молодых люди в футболках с советским гербом и надписью «СССР».

Фото: РИА «Новости»

Беспорядки и столкновения с полицией В Париже на протестах начались поджоги, полиция применила слезоточивый газ. Власти задействовали 80 тысяч силовиков, водометы, дроны и бронемашины, сообщил телеканал BFMTV. Протестующие сожгли деревянные скамейки, квартал у Лионского вокзала стал похож на зону боевых действий. У бульвара Вольтера правоохранителей закидали бутылками и камнями, там же демонстранты пытались разгромить торговый центр. Школьники и студенты блокировали свои учебные заведения, к ним же примкнули преподаватели. Сотня активистов ворвалась в здание Минфина, митингующие подожгли дымовые шашки. Происходящее сравнили с акциями «Желтых жилетов». По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», некоторым участникам акций стало плохо из-за газа, она использовали глазные капли. Волонтеры раздавали людям маски.

Фото: РИА «Новости»

Сколько человек задержали на протестах По данным МВД, во время массовых манифестаций во Франции 18 сентября задержали более 180 человек. «Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже», — привел заявление правоохранителей BFMTV. Среди полицейских пострадали минимум 11 человек, также в числе раненых — 10 манифестантов и один журналист.