«Хотел перерезать горло». Россиянин рассказал, как вор на Маврикии испортил ему отдых

Отдых российских туристов на Маврикии омрачило дерзкое ограбление — неадекватный вор пробрался в арендованную виллу и начал угрожать людям. Из-за грабителя пришлось сменить замки, а дом поставить на сигнализацию, но даже это не помогает путешественникам чувствовать себя в безопасности. Подробности происшествия рассказал в беседе с 360.ru один из потерпевших — Евгений.

Однако меры безопасности не помогли — и на прошлой неделе путешественников ограбили, когда они отдыхали на втором этаже виллы. Первой неладное почувствовала супруга Евгения.

Мужчина отдыхает на острове вместе с женой и общими знакомыми. Компания сняла виллу в районе Перейбере. Хозяин жилища сразу предупредил: перед уходом все двери и решетки в доме нужно закрывать и ставить на сигнализацию.

Жена пошла вниз, возвращается, говорит, что дверь наружная открыта, [спрашивает], кто ее из нас открыл, что произошло. Из нас никто не открывал.

Собеседник 360.ru добавил, что после этого все пошли вниз и обнаружили пропажу вещей.

С собой у Евгения оказался телефон. Он позвонил на украденный мобильник супруги. На том конце провода ответил вор. Попросил не вызывать полицию, пообещав, что вернет вещи за деньги. Для туристов они были очень важны, поэтому они согласились на сделку. Грабитель вернулся, получил деньги и отдал украденное.

Обещал перерезать горло

По словам собеседника 360.ru, полицейские прибыли на место уже после ухода злоумышленника. Они не стали разбираться в ситуации, только предложили прийти в участок и написать заявление. Хозяин дома тоже приехал на зов арендаторов — остался с ними ночевать, а утром заменил все замки.

Однако на этом история не закончилась. Вечером в воскресенье грабитель снова вернулся.

«Жестом показал, что он очень желает перерезать нам горло. То есть провел пальцем себе по горлу и убежал», — рассказал Евгений.

В итоге россиянин написал заявление в полицию. Сейчас его компания продолжает жить в страхе — вилла круглосуточно стоит под сигнализацией.

По мнению Евгения, грабитель мог быть под действием наркотических веществ. Он сильно мучился от жажды и просил у путешественников воды. За малое количество времени вор выпил три литра.