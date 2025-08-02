Хотел, чтобы Америка «грейт эгейн», а получился кринж в Сети: куда плывут подлодки Трампа

Президент США после хамских выпадов в адрес зампреда Совбеза Дмитрия Медведева пошел дальше и заявил, что отправил две атомные подлодки в некие «надлежащие районы». Все потому, что политик намекнул в своих ответах на оружие Судного дня России — оно же комплекс «Мертвая рука». В Пентагоне на вопрос об отправке подлодок предпочли отмолчаться. Зато свой ответ о существовании приказа Трампа на этот счет дал вонкор Александр Коц.

Заявив о том, что придвинул атомные подлодки ближе к России, американский президент либо сказал глупость, либо признался в беспомощности Америки, подчеркнул журналист в своем Telegram-канале.

«Если у него подлодки априори не дежурят в Мировом океане на потенциально опасных участках, то это некомпетентность и главы Пентагона, и самого президента. АПЛ не надо никуда посылать, они созданы для того, чтобы быть там, откуда смогут нанести удар. А не для того, чтобы стоять у причала», — констатировал он.

Именно такую позицию занимает российская составляющая стратегических ядерных сил, особенно в наше неспокойное время, продолжил Коц. Тем более что в современном мире возможности вооружения позволяют не подплывать вплотную к берегам вероятного противника.