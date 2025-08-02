Хотел, чтобы Америка «грейт эгейн», а получился кринж в Сети: куда плывут подлодки Трампа
Военкор Коц назвал глупостью заявление Трампа о подлодках
Президент США после хамских выпадов в адрес зампреда Совбеза Дмитрия Медведева пошел дальше и заявил, что отправил две атомные подлодки в некие «надлежащие районы». Все потому, что политик намекнул в своих ответах на оружие Судного дня России — оно же комплекс «Мертвая рука». В Пентагоне на вопрос об отправке подлодок предпочли отмолчаться. Зато свой ответ о существовании приказа Трампа на этот счет дал вонкор Александр Коц.
Заявив о том, что придвинул атомные подлодки ближе к России, американский президент либо сказал глупость, либо признался в беспомощности Америки, подчеркнул журналист в своем Telegram-канале.
«Если у него подлодки априори не дежурят в Мировом океане на потенциально опасных участках, то это некомпетентность и главы Пентагона, и самого президента. АПЛ не надо никуда посылать, они созданы для того, чтобы быть там, откуда смогут нанести удар. А не для того, чтобы стоять у причала», — констатировал он.
Именно такую позицию занимает российская составляющая стратегических ядерных сил, особенно в наше неспокойное время, продолжил Коц. Тем более что в современном мире возможности вооружения позволяют не подплывать вплотную к берегам вероятного противника.
Не очень понимаю экспертные обсуждения о том, как две атомные подлодки изменят баланс сил на земном шаре. Трамп вообще-то либо сказал глупость, либо признался в беспомощности Америки, которую он собирается "мейк грейт эгейн".
Александр Коц
Также Коц предположил, что американский лидер надеется таким образом якобы предотвратить очередную войну, отдав через неделю приказ отвести две лодки.
«Может, это очередная многоходовочка Трампа, чтобы предотвратить седьмую войну за неполный год каденции? Ядерную! К этому и заявление о готовности к ядерной войне с Россией. Через неделю даст приказ отвести две лодки. Что будет такой же фикцией, как и первый приказ», — добавил журналист с иронией.
Завершил свой анализ Коц словами: «Чем бы старик ни тешился, лишь бы не вешался». Кажется, слова Трампа после определенного момента стоит воспринимать только в таком ключе.