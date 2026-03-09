Громкие заявления Пентагона разбились о факты: правда о воздушной войне над Ираном

Американские военные объявили о воздушном доминировании над Ираном, формулировка быстро разошлась по мировым СМИ. В публичной версии картина выглядит однозначно: коалиция свободно действует в небе, иранскую ПВО подавили. Однако детали официальных брифингов указывают, что речь идет скорее о переходной фазе операции, объяснил в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Он напомнил, что генерал Дэн Кейн на пресс-конференции 4 марта прямо обозначил изменение подхода заявлением о переходе от ударов оружием, запускаемым за пределами досягаемости ПВО, к атакам непосредственно над Ираном.

«Ключевое слово — „переходит“. Не „перешел“. На девятый день B-52 продолжают применять крылатые ракеты JASSM с дальностью до тысячи километров — из воздушного пространства над Ираком и Заливом. Если небо под контролем, то зачем стрелять из-за забора?» — задался вопросом Поддубный.

Восточная часть Ирана способна огрызаться противоракетами, то есть ПВО там не подавили, напомнил журналист.

«Полное господство над территорией в 1,65 миллиона квадратных километров — задача, которую американцы не решали даже в Ираке за первую неделю», — заявил он.