Громкие заявления Пентагона разбились о факты: правда о воздушной войне над Ираном
Военкор Поддубный опроверг полное господство США в небе над Ираном
Американские военные объявили о воздушном доминировании над Ираном, формулировка быстро разошлась по мировым СМИ. В публичной версии картина выглядит однозначно: коалиция свободно действует в небе, иранскую ПВО подавили. Однако детали официальных брифингов указывают, что речь идет скорее о переходной фазе операции, объяснил в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.
Он напомнил, что генерал Дэн Кейн на пресс-конференции 4 марта прямо обозначил изменение подхода заявлением о переходе от ударов оружием, запускаемым за пределами досягаемости ПВО, к атакам непосредственно над Ираном.
«Ключевое слово — „переходит“. Не „перешел“. На девятый день B-52 продолжают применять крылатые ракеты JASSM с дальностью до тысячи километров — из воздушного пространства над Ираком и Заливом. Если небо под контролем, то зачем стрелять из-за забора?» — задался вопросом Поддубный.
Восточная часть Ирана способна огрызаться противоракетами, то есть ПВО там не подавили, напомнил журналист.
«Полное господство над территорией в 1,65 миллиона квадратных километров — задача, которую американцы не решали даже в Ираке за первую неделю», — заявил он.
Три мифа войны: бомбы, авиация и «безопасное небо»
В связи с этим Поддубный развенчал три главных мифа вокруг контроля США неба над Ираном. Первый связан с тем, что истребители сбрасывают управляемые бомбы JDAM прямо над целями.
«В реальности семейство JDAM включает модификацию JDAM-ER с раскладным крылом и дальностью планирования 72–80 километров. Есть GBU-39 — малая бомба, летящая на 110 километров», — объяснил Поддубный.
Второй миф заключается в уничтожении иранской авиации, однако подтвердили лишь сбитие Як-130 над Тегераном. При этом реальная боеспособность за пределами западных регионов остается неясной.
«Третий миф — переход к свободнопадающим боеприпасам как признак безопасного неба. Возможна прагматичная причина — экономическая. Высокоточные крылатые ракеты значительно дороже, тогда как комплекты JDAM кратно дешевле», — заключил военкор.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о поражении завода по производству ракетных двигателей в Иране.