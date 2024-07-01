02 июля 2024 01:05 Греция перешла на шестидневку. Что ждет Россию? Доцент Чирков: Греция перешла на шестидневную рабочую неделю из-за кризиса 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Греция стала первой страной Евросоюза, которая разрешила предприятиям вести шестидневную рабочую неделю с компенсацией работникам. Ранее в ряде стран прошел обратный эксперимент, когда рабочие дни сокращались до четырех в неделю. В результате довольны остались все: работники получили больше времени на личные дела, а руководители увидели повышенные результаты их продуктивности. В причинах, которые сподвигли власти Греции пойти по пути увеличения рабочей недели, разобрался 360.ru вместе с опрошенными экспертами.

Греция пошла на шестидневку

Право на введение дополнительного рабочего дня получили греческие предприятия непрерывного цикла с дополнительной выплатой в 40% за обычную дополнительную смену и в 115% за работу в праздничный день. Отказаться от выхода на работу в дополнительный день сотрудники не смогут. Раньше шестидневка в Греции действовала только на предприятиях пищевой промышленности и в организациях, задействованных в сфере туризма. Теперь эту норму распространили на отрасли с круглосуточным графиком.

Также право на введение дополнительного рабочего дня с компенсацией для сотрудников получили государственные учреждения: налоговые инспекции, государственная почта, энергетические и водные компании, а также другие организации, занимающиеся обслуживанием населения.

Фото: Pixabay

Дополнительную смену руководство может ввести в случае непредвиденной нагрузки, но его обязали заранее уведомить сотрудников и Трудовую инспекцию о дополнительной смене. При этом переработки свыше восьми часов в сутки остались под запретом. Главными целями новых мер назвали облегчение работы населения с организациями, а также решение вопроса с нехваткой рабочих рук.

Четырехдневный эксперимент

На протяжении нескольких лет в разных странах мира проводился эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели. Самым показательным стал опыт Исландии. Сокращенный режим работы в стране продолжался с 2015 по 2019 год. По новому графику работали более 2,5 тысячи человек или 1% всего работоспособного населения страны. Для участников эксперимента рабочая неделя сократилась с обычных пяти дней и 40 часов до четырех дней и 36 часов с сохранением размера зарплат и условий труда.

Фото: Pixabay

В итоговом докладе по итогам эксперимента выяснилось, что продуктивность задействованных работников в некоторых случаях даже выросла. При этом сами участники заявили об улучшении своего здоровья и удовлетворенностью жизнью. Они подчеркнули, что дополнительный выходной помог им больше проводить времени с семьей, заниматься спортом или любимым хобби. По итогам эксперимента на сокращенный рабочий график перевели 86% всего работоспособного населения страны.

Такой же эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2019 году провели в Великобритании. К нему привлекли 2900 сотрудников из финансового и IT-сектора, строительной отрасли и маркетинга, студий компьютерной анимации и ресторанов.

Фото: Pixabay

По итогам исследования выяснилось, что количество больничных дней сократилось на две трети, число увольнений уменьшилось более чем в два раза, при этом прибыль компаний выросла. Более 40% работников признались, что перестали испытывать стресс на работе после сокращения часов. Такие же эксперименты проводились в ЮАР, Австралии, Ирландии и США. Сейчас они продолжаются в Германии и Доминиканской республике. Результатами остаются довольны все.

Сокращенная неделя в России

Впервые с инициативой сократить рабочую неделю до четырех дней с сохранением зарплат на прежнем уровне выступила Федерация независимых профсоюзов в августе 2019 года. Предложение поддержал занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

Он заявил, что подобная реформа труда возможна, но только в перспективе, а не в ближайшее время. Глава правительства пояснил, что для этого необходимо менять законодательство и вводить новые формы регулирования, включая удаленную работу и гибкий график.

Фото: РИА «Новости»

Минтруд по инициативе Медведева оценил условия для введения четырехдневки. Но ведомство столкнулось с проблемой, которой стало сокращение трудочасов с сохранением прежней зарплаты. Директор департамента условий и охраны труда министерства Валерий Корж отметил, что этот вопрос еще обсуждается с профильным сообществом. «Это требует очень серьезного изучения, чтобы работники не потеряли в зарплате, и чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей», — пояснил чиновник. Но в то время к внедрению четырехдневной рабочей недели так и не вернулись.

Фото: Pixabay

Только в 2022 году группа компаний «Совкомбанк» провела эксперимент с сокращенной рабочей неделей со своими сотрудниками, но не в России. В первоначальном исследовании приняли участие работники бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», работавшие в коворкинге в Турции. В течение года рабочее пространство перенесли в Сочи и распространили на все дочерние компании головного офиса. Итоги показали, что 76% сотрудников, работавших по сокращенному графику, выполняли свою норму задач, а 20% перевыполняли. Большая часть руководителей компании отметила, что работники стали более вовлеченными и мотивированными к выполнению своей работы. Поэтому эксперимент признали удачным.

Шестидневка — ответ на кризис

Все заявления о четырехдневной рабочей неделе появились не фоне тенденции по упрощению производительности труда в развитых странах. Но ситуация за последние два года для государств Евросоюза серьезно изменилась. Об этом 360.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Фото: Pixabay

Он пояснил, что Евросоюз столкнулся с серьезным инфляционным кризисом и сокращением эффективности собственной экономики относительно развивающихся стран. «Если в некоторых государствах блока дискуссии о сокращении продолжительности рабочей недели еще идут, то в отстающих, куда можно отнести Грецию, перешли на более прагматический подход, увеличив количество рабочих часов», — заявил Чирков.

Эксперт пояснил, что сегодня состояние европейской экономики настолько ухудшилось, что необходимо принимать любые меры, для ее улучшения, даже через введение дополнительного рабочего дня.

Для Греции это особенно актуально, потому что ее экономика в этом кризисе пострадала сильнее всех. Власти страны поэтому заранее приняли меры для повышения показателя внутреннего валового продукта на душу населения и доходов простых жителей. Максим Чирков доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления

Противоположную точку зрения высказала в комментарии 360.ru HRD медицинской группы компаний UMETEX Янина Мещерская. Она уточнила, что идея четырехдневной рабочей недели никуда из западных стран не ушла и эта инициатива до сих пор рассматривается. Но власти Греции выбрали свой путь, который, по ее мнению, неудачный, несмотря на то, что экономика страны находится в не самом лучшем положении. «Обычно ситуацию улучшают не за счет расширения рабочей недели, а через привлечение новой рабочей силы, то есть мигрантов, как это делают развитые страны. Такие работники требуют меньшие зарплаты, но при этом хотят попасть в Евросоюз», — заявила Мещерская. Эксперт добавила, что по такому же пути привлечения работников из других стран может пойти и Россия. Для этого нужно создать выгодные условия, как это делают в других странах. «Путь к сокращению рабочей недели лежит через привлечение мигрантов с меньшей зарплатой и большей мотивацией», , — подытожила Мещерская.