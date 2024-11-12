«Не для того демократы уродовали Америку». Гражданская война в США неизбежна?

Ситуация в Соединенных Штатах Америки после выборов медленно, но верно накаляется как в общественном, так и политическом плане. Противоречий между сторонниками победившего в голосовании Дональда Трампа, которых Джо Байден недавно назвал «мусором», и теми, кто поддержал Камалу Харрис, слишком много. Высока вероятность, что эти противоречия выльются в неконтролируемую волну насилия, которая в свою очередь может перерасти в настоящую гражданскую войну.

Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом заявил, что его штат «готов к борьбе» против Трампа. «Я только что созвал экстренную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши правовые ресурсы и защитить наше государство от любых незаконных действий новой администрации Трампа», — сказал Ньюсом. По его словам, под угрозой оказались «основные гражданские права, репродуктивная свобода или борьба с изменением климата». Команда губернатора отказывается поворачивать время вспять и позволять нападать на их «ценности и законы».

Фото: Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии. Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

На этом фоне очевидно, что гражданская война в США вполне реальна. Слишком много неразрешимых противоречий скопилось между сторонниками демократов и республиканцев. Причем многие из этих противоречий фундаментальные: бог, свободы, семья, дети. В не меньшей степени можно поджечь ситуацию война, которую Трамп объявил американскому «глубинному государству». «Демократы не для того десятилетиями уродовали Америку, чтобы так просто теперь сдаться. Однако пока по американской экономике не будет нанесен существенный урон или пока определенные слои американского общества не потеряют те права, свободы и привилегии, которые имеют, о гражданской войне будут говорить, но не будут делать», — рассказал 360.ru политолог, военный волонтер Алексей Живов.

Фото: Carsten Koall/dpa / Global Look Press

Два варианта Тем не менее победа республиканца Дональда Трампа, да еще с таким перевесом, что Демократическая партия была вынуждена ее признать, стала большой неожиданностью для большинства. Думалось, что республиканец победит, но победу у него различными махинациями украдут второй раз подряд. Историк, геополитик Сергей Переслегин назвал два варианта гражданской войны в США: партий и штатов; внутри Демократической партии и внутри штатов.

Демократическая партия после этих выборах вся в долгах. Они ставили только на победу и совсем не просчитывали вариант, что будут делать, если проиграют. Величина долгов точно не известна, но это несколько миллиардов. Сумма не Бог весть какая крупная для США, но не для конкретных политиков, отвечающих за эти деньги. Возникает первый вопрос, который будет раскалывать партию: кто заплатит по долгам? Сергей Переслегин

Кроме того, историк допустил выход отдельных штатов из состава США. Дескать, это нормальный ход на гражданскую войну, он приводит к быстрому разрешению возникших между ними противоречий. И все же, гражданская война в Америке возможна только том в случае, если Трампу не дадут прийти к власти. Там понимают, что он действительно может установить новую систему глобальной безопасности и достигнуть соглашения с Россией и Китаем. Такое мнение 360.ru высказал политолог Вадим Авва. — США разделены? — Да, и демократы, конечно, могут попытаться организовать многочисленные бунты. Но этим они просто выстрелят себе в ногу и убьют свои же политические перспективы. Мы должны понимать, что существует укорененный политический нарратив сатанинской повестки, который уничтожает традиционное общество и этот нарратив. — Против него выступает Трамп? — Да, и сломать это одной лишь победой на выборах невозможно. Например, в Европе этот нарратив восторжествовал. Там он смыкается с тоталитарной идеологией фашизма. Конечно, существует много людей, тяготеющих к переезду в Россию — они ориентируются на традиционные ценности. Такой миграционный поток есть, мы это видим. В Россию едут немцы, итальянцы, французы. От последних часто можно услышать, что Франции больше нет. Мол, я нашел Францию в России. То же самое можно услышать от немцев.

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency / Global Look Press

Сведение счетов В любом случае американское общество сегодня расколото, но не по расовому и не по классовому, а по ценностному признаку. И проблема даже не столь в этом: Америка никогда не была однородной, но лишь до тех пор, пока главной ценностью американцев было уважать чужие взгляды, не навязывая своих. Сегодня этого больше нет, атмосфера в Вашингтоне напоминает худшие времена работы Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности во главе с сенатором Маккарти. «Если тогда, в 1950-е, США противостояли коммунизму и всячески пытались избавиться от сторонников этой идеологии на сколь-нибудь значимых должностях, то сегодня линия водораздела пролегает иначе. И даже если не говорить о тех позициях, которые занимают демократы и республиканцы, то следует отметить непримиримую войну между ними. Деградация партийных и управленческих элит США постепенно привела к тому, что политики не только путают Ливию с Боливией, но и утратили способность воспринимать аргументы противоположного лагеря», — напомнил политический обозреватель, публицист Владимир Головашин.

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Если пару десятков лет назад «ослы» и «слоны» одинаково желали блага Америке, как они его понимают в рамках своих партийных программ, то сейчас одинаково желают друг друга если и не уничтожить, то максимально ослабить и маргинализировать, добавил Головашин. Вот в этом и кроется опасность. Когда политики заняты сведением счетов, они упускают из виду такие малозначительные дела, как скучную работу по государственному управлению. В США традиционно сильно руководство штатов, имеющее достаточно серьезные полномочия на своем уровне. Однако слабость Вашингтона, увлеченного партийной грызней, может вызвать желание этих самых штатов дистанцироваться от федерального правительства. А где сецессия — там и массовые беспорядки. Гражданская война в США возможна, но для нее у противоборствующих сторон должны быть какие-то идеи, не связанные с грабежом магазинов электроники и мести неприятным соседям. Это именно сценарий обычных бунтов по всей стране, спровоцированных межпартийной грызней.