Гражданская война не кончилась. Ситуацию в Сирии назвали желанием нагадить Асаду

Атака входящих в «Хайят Тахрир аш-Шам»* группировок на севере Сирии вряд ли связана с украинским конфликтом. Происходящее в Алеппо и Идлибе — желание нагадить президенту САР Башару Асаду. Об этом 360.ru рассказал востоковед, политолог Олег Гущин.

Радикалы атаковали провинции, нарушив соглашение о деэскалации. В течение четырех лет этот район оставался спокойным благодаря договоренностям России с Турцией.

«То, что это желание напакостить прежде всего Сирии, то есть господину Асаду, это очевидно. Потому что мы считаем, что гражданская война в Сирии кончилась. Вот нифига она не кончилась, она продолжается, и курдский вопрос не решен, и противники-антиасадисты тоже никуда не делись», — напомнил эксперт.

Нападение боевиков не связано с Украиной, так как в Сирии нет российских сухопутных войск, объяснил Гущин.

«Ежели мы чем и помогаем сирийскому режиму, то авиацией. А на авиацию события на Украине не влияют. Есть определенный штатный состав авиабазы в Сирии, есть, и слава тебе, господи. Чтобы разогнать эти банды, а это банды, одного или двух самолетов вполне достаточно. Сбросили немножко бомб, боезапас, и улетели. Это, конечно, желание нагадить Асаду», — подчеркнул политолог.

«Старый дурак» пакостит Трампу

По его словам, не стоит забывать о том, что США сейчас находятся «в не очень живом состоянии». Дональда Трампа уже избрали новым президентом страны, но он еще не вступил в должность, а «старый дурак» Джо Байден продолжает пакостить Трампу, заявил Гущин.

«Я не знаю, что творится у него в голове. Мы, правда, не очень далеко друг от друга по возрасту, но я в маразм еще не впал, а он — да. Поэтому, что у него там творится, я не очень себе представляю, но то, что он желает напакостить Трампу как только можно, вплоть до того, что накакать на пороге, я думаю, это да», — сказал эксперт.

Сирия — не такая великая страна, как Канада или Россия, это достаточно небольшая территория. Там есть участки, которые правительство не контролирует вовсе, напомнил Гущин.