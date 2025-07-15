Сегодня 15:44 «Говорили: Трамп выступит — Россия сдастся». Для кого опасны тарифные угрозы США? Политолог Светов: вторичные пошлины Трампа для партнеров России ударят по США 0 0 0 Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / www.globallookpress.com Мир

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Заявление президента США Дональда Трампа о введении вторичных пошлин для покупателей российских энергоресурсов в 100%, если конфликт на Украине не прекратится за 50 дней, оказалось неудачным. И хотя в Сети теперь появляются разные предположения о мотивах республиканца, никакой связи с попыткой разорвать отношения России и Китая за этим решением нет. Перед нами не более чем очередной способ запугивания. И только.

Почему Трамп на самом деле не пытается угрожать Китаю Пошлины в руках Трампа стали чем-то вроде плетки, чтобы наказывать страны, которые отказались от подчинения Вашингтону, считает политолог и журналист Юрий Светов. Вместе с тем, по его оценке, в полной мере реализовывать свои угрозы президент США не спешит, ведь после попыток угрожать Китаю он столкнулся со встречными ограничениями.

«Его противостояние с Пекином не носит острого характера. Между ними гигантский товарооборот. Трамп прекрасно понимает, что, нанеся ущерб Китаю, он получат встречный ущерб. Когда он только ввел эти пошлины, китайцы прекратили поставки редкоземельных металлов и он тут же начал сдавать назад», — объяснил эксперт в беседе с 360.ru.

Интересно По данным NYT, Трамп вряд ли введет 100-процентные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку они нанесут колоссальный ущерб экономике США и спровоцируют конфликт с Китаем. Также опрошенные изданием аналитики указывают: Трамп давно известен тем, что устанавливает сроки, которые сам же не соблюдает, что вызывает вопросы о том, будет ли он действовать, если установленный им 50-дневный срок истечет. По данным NYT, Трамп вряд ли введет 100-процентные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку они нанесут колоссальный ущерб экономике США и спровоцируют конфликт с Китаем. Также опрошенные изданием аналитики указывают: Трамп давно известен тем, что устанавливает сроки, которые сам же не соблюдает, что вызывает вопросы о том, будет ли он действовать, если установленный им 50-дневный срок истечет.

Против России эти санкции бесполезны, подчеркнул Светов, так как размер общего товарооборота с США составляет всего пять миллиардов долларов.

Фото: РИА «Новости»

При этом американцы продолжают покупки палладия, урана, титана и редкоземельных металлов. Поэтому введение пошлин плохо скажется на бизнесе США.

«Возможности американцев ограничены. Поэтому идет попытка нас запугать. Всю неделю нам говорили, что Трамп произнесет речь и Россия наложит полные штаны и сдастся. Этого не вышло», — добавил он.

Отдельно Светов обратил внимание, что Трамп не только сократил размер санкций с 500%, на которых настаивал сенатор Линдси Грэм, до 100%, но даже отложил их на 50 дней, потому что он понимает, что добиться этим ничего нельзя, а США получат дополнительный ущерб.

Интересно Сенат США отказался от дальнейшего рассмотрения законопроекта о пошлинах в 500% против России и ее партнеров после выступления президента Дональда Трампа. Как пояснил лидер республиканцев Джон Тьюн, глава государства взял на себя обязательство самостоятельно применить меры против России. Сенат США отказался от дальнейшего рассмотрения законопроекта о пошлинах в 500% против России и ее партнеров после выступления президента Дональда Трампа. Как пояснил лидер республиканцев Джон Тьюн, глава государства взял на себя обязательство самостоятельно применить меры против России.

«До эндшпиля далеко, а цейтнота не будет»

По мнению политолога и публициста Никиты Подгорнова, после речи Трампа 14 июля события будут развиваться в вялотекущем режиме: Штаты продолжал угрожать, Европа — еще больше вооружаться, заявлять об эскалации и платить за американские поставки.

Зимой продвижения будет поменьше. К следующей весне — новая кампания в новых условиях. Все как было в 2024-м. Как есть в 2025-м.

«Момент, когда что-то изменится, — это резкая встряска фигур на столе. Обвал фронта, смена режимов, теракты и так далее. То, что с минимальной вероятностью при нынешних раскладах всех устраивает. Никто не рискует, никто не теряет то, что нельзя потерять», — подчеркнул он в своем Telegram. Иными словами, стоит ждать, пока не вырастут новые вводные. Но сейчас «до эндшпиля далеко, а цейтнота не будет», заключил эксперт.