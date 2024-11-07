Сегодня 10:10 Ликсутов: Москва предоставила возможности для промсотрудничества на Международной китайской выставке 0 0 0 Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Мир

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Максим Ликсутов

Москва

Продукцию столичных производителей, а также информацию о локализации производства и экспортного сотрудничества с особой экономической зоной «Технополис Москва» представили посетителям и участникам VII Международной китайской выставки импортных товаров и услуг Import Expo — 2024 (CIIE-2024) в Шанхае. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На выставке организовали стенд правительства российской столицы, где гостям и участникам при помощи мультимедийного контента рассказывают о работе ОЭЗ «Технополис Москва». На стенде также доступна продукция столичных производителей. «На китайской международной импортной выставке, собравшей участников более чем из 150 стран, мы продемонстрировали возможности для сотрудничества и локализации компаний в Москве. По поручению мэра Сергея Собянина главной задачей остается поступательное развитие деловых отношений с иностранными производителями», — заявил Ликсутов.

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Шанхай для показа на выставке доставили продукцию пищевой промышленности Москвы, высокотехнологичных предприятий, автомобилестроителей, производителей медицинских технологий, а также другие потребительские товары и рассказ об услугах, которые оказывают столичные компании.

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что участие в выставке помогает резидентам ОЭЗ находить новых зарубежных партнеров и покупателей.

«Развитию отношений с китайскими производителями уделяют внимание многие компании особой экономической зоны Москвы. Резиденты демонстрируют успешный опыт поставок в КНР пластина с кристаллами микросхем, цифровой образовательной продукции и высокотехнологичной досмотровой продукции», — рассказал он о сотрудничестве предпринимателей двух стран. Гарбузов добавил, что за время работы ОЭЗ столицы объем поставок продукции резидентов различным иностранным партнерам достиг практически семи миллиардов рублей.

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Потенциал торговых отношений между Россией и Китаем очень велик, что объясняется повышенным спросом на продукцию московских производителей со стороны предприятий соседней страны. «Потенциальным партнерам мы рассказываем об уникальных преимуществах и промышленных ресурсах, предоставляем возможности современной инфраструктуры и кооперации компаний особой экономической зоны „Технополис Москва“», — отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев. Он напомнил, что на сегодняшний день на территориях ОЭЗ свои производства открыли более 220 высокотехнологичных предприятий. При этом объемы площадей для промышленных и финансово-деловых компаний увеличиваются ежегодно. По словам Дегтева, к 2030 году площадь ОЭЗ «Технополис Москва» достигнет 3,8 миллиона квадратных метров.