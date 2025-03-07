«Золотой купол» Трампа: что известно о новой американской системе ПРО Golden Dome

Соединенные Штаты Америки планируют обзавестись «Золотым куполом», который должен будет защитить их от любых атак. Есть вероятность, что Дональд Трамп собрался возродить рейгановский проект «Звездные войны». Что это такое и почему программу пришлось свернуть — в материале 360.ru.

Система ПРО «Золотой купол» Президент США Дональд Трамп потребовал от конгресса увеличить военные расходы. Часть этих денег пойдет на создание новой системы противоракетной обороны Golden Dome — «Золотой купол». По аналогии с «Железным куполом» Израиля, он будет защищать американцев от ракетных атак. Разумеется, более подробные данные о новой системе ПРО засекречены, поэтому пока эксперты делятся только предположениями. Версия США, скорее всего, будет намного масштабнее израильской за счет внедрения передовых технологий. Ориентироваться Golden Dome будет с помощью нескольких спутников.

Фото: Президент США Дональд Трамп. Bonnie Cash — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Предусмотрено несколько систем для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет на разных этапах полета. Возможно, военные применят тот же принцип, что заложен в противоракетном комплексе THAAD подвижного наземного базирования: так называемый кинетический перехват с технологией hit-to-kill — «удар лоб в лоб». Не исключено, что для создания периферийных систем Golden Dome Пентагон привлечет частных разработчиков. Но администрация Белого дома уже предупредила, что демонстрация новой техники должна начаться не позднее конца 2026 года.

Фото: Stryker — бронированная машина, оснащенной лазером. Cover Images / www.globallookpress.com

«Звездные войны» Рейгана Нечто похожее мечтал реализовать еще 40-й президент США Рональд Рейган. В 1983 году он открыто назвал СССР империей зла и приказал начать разработку широкомасштабной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования — СОИ, или Стратегическую оборонную инициативу. Главной целью было завоевание господства в космосе. Там планировали развернуть несколько эшелонов ударного вооружения, чтобы перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета. Причем уничтожать с помощью лазеров, в том числе химических, а также с ядерной накачкой.

Фото: Противоракетна боеголовка для программы «Звездных войн». Danita Delimont / www.globallookpress.com

Еще орбитальные зеркала должны были перенаправлять лазерные лучи с Земли на ракеты противника. Плюс к этому — размещение в космосе миниатюрных спутников, боевых ракетных станций и электромагнитных пушек. И много других удивительных штук, о которых обычно приходилось читать только в научной фантастике. Удивительно, но автором идеи выступил не писатель-фантаст, а американский физик-теоретик, руководитель проекта термоядерной бомбы Эдвард Теллер. Правда, после того как он свидетельствовал против своего коллеги Роберта Оппенгеймера, в научном сообществе Теллеру не подавали руки. В правительстве же, напротив, любили. Эксперты подсчитали, что для реализации программы потребуется около пяти тысяч запусков космических кораблей и ракет, а стоить все будет свыше 170 миллиардов долларов. И это по ценам того времени, сегодня цифры были бы куда больше. К тому же на работы потребовалось бы более полувека.

Интересно В народе программу тут же прозвали «Звездные войны», ведь как раз вышел «Эпизод VI: Возвращение джедая». Киностудия Lucasfilm даже подавала иск за использование названия для обозначения СОИ в телерекламе. Но киношники проиграли: им объяснили, что это было в некоммерческом контексте. В народе программу тут же прозвали «Звездные войны», ведь как раз вышел «Эпизод VI: Возвращение джедая». Киностудия Lucasfilm даже подавала иск за использование названия для обозначения СОИ в телерекламе. Но киношники проиграли: им объяснили, что это было в некоммерческом контексте.

Фото: Barcroft / www.globallookpress.com

Советское правительство программа СОИ никак не напугала. В СССР сразу поняли, что дело, как обычно, в деньгах: разведка США намеренно преувеличивала «красную угрозу», чтобы администрация смогла проводить через конгресс новые и новые средства на оборону. Позже это подтвердило расследование американских журналистов. В 1993 году газета The New York Times заявила, что Пентагон сфальсифицировал данные ради одобрения финансирования программы, на которую за 10 лет ее существования потратили 30 миллиардов долларов. Результатов же почти никаких не было. В том же году президент США Билл Клинтон свернул программу Стратегической оборонной инициативы.