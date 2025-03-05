Гренландия важнее Украины. О чем Трамп говорил в конгрессе

Еще накануне сегодняшнего выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом журналисты Fox News предположили, что Украина и план по прекращению там военных действий не станет темой номер один обращения к американским законодателям. Так оно и вышло.

Отказ от политики инклюзивности во всех сферах жизни США, в первую очередь при определении достойного кандидата на замещение какой-либо вакансии. Раса и пол больше не важны.

По сути, речь Трампа была посвящена не столько целям и задачам, стоящим перед его администрацией, сколько себе любимому — начиная с описания «успехов в стране и за рубежом» и заканчивая его влиянием на мир во всем мире.

«Сегодня хочу обратиться к замечательному населению Гренландии. Мы поддерживаем ваше право решать, каким должно быть ваше будущее. Мы приветствуем вас, если решите присоединиться к Соединенным Штатам. Вы нам необходимы среди всего прочего ради безопасности нашего государства, ради международной безопасности. Надеюсь, так или иначе мы добьемся своего. Вы будете жить в безопасности, будете зажиточной страной, достигнете высот, о которых могли только мечтать. Там живет не так много людей, но это очень большая территория, очень важная территория с точки зрения международной безопасности», — заявил Дональд Трамп.

Ну и наконец, высадка на Марс с обязательным водружением флага США. Остается надеяться, что в этот раз кадры с флагом будут реальные, а не снятые Стенли Кубриком в павильонах Голливуда.