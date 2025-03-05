Гренландия важнее Украины. О чем Трамп говорил в конгрессе
Еще накануне сегодняшнего выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом журналисты Fox News предположили, что Украина и план по прекращению там военных действий не станет темой номер один обращения к американским законодателям. Так оно и вышло.
По сути, речь Трампа была посвящена не столько целям и задачам, стоящим перед его администрацией, сколько себе любимому — начиная с описания «успехов в стране и за рубежом» и заканчивая его влиянием на мир во всем мире.
Основные пункты выступления президента США перед конгрессом:
- Начало тарифной войны с Китаем, Индией, Евросоюзом, Мексикой и Канадой.
- Отказ от политики инклюзивности во всех сферах жизни США, в первую очередь при определении достойного кандидата на замещение какой-либо вакансии. Раса и пол больше не важны.
- Увеличение военных расходов. В частности, программа строительства Военно-морского флота и создание новой американской системы ПРО Golden Dome.
- Возвращение контроля над Панамским каналом и аннексия Гренландии, жители которой, по словам Трампа, имеют право на самоопределение.
«Сегодня хочу обратиться к замечательному населению Гренландии. Мы поддерживаем ваше право решать, каким должно быть ваше будущее. Мы приветствуем вас, если решите присоединиться к Соединенным Штатам. Вы нам необходимы среди всего прочего ради безопасности нашего государства, ради международной безопасности. Надеюсь, так или иначе мы добьемся своего. Вы будете жить в безопасности, будете зажиточной страной, достигнете высот, о которых могли только мечтать. Там живет не так много людей, но это очень большая территория, очень важная территория с точки зрения международной безопасности», — заявил Дональд Трамп.
Ну и наконец, высадка на Марс с обязательным водружением флага США. Остается надеяться, что в этот раз кадры с флагом будут реальные, а не снятые Стенли Кубриком в павильонах Голливуда.
Где же тут Украина — спросите вы. О ней Трамп тоже на забыл, хотя затронул лишь в конце своей речи, поставив в списке даже ниже Гренландии. Он вкратце упомянул, что Владимир Зеленский написал ему письмо с извинениями и что эти извинения Белый дом в целом принял. Также президент США вновь повторил, что мира на Украине необходимо достичь как можно скорее.
«Настало время положить конец этому безумию, этим убийствам. Надо положить конец этой бесконечной войне. Для этого нужно разговаривать с обеими сторонами». Конец цитаты.
Но, пожалуй, главное, что касается судьбы Незалежной, прозвучало не в речи 47-го президента США, а в публикациях западных СМИ. С одной стороны, они сообщили, что Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной данными военной разведки, а с другой — что после демарша Зеленского в Белом доме американская администрация намерена добиваться «более масштабной и благоприятной» для себя сделки по ресурсам с Киевом, параметры которой могут быть изменены.
И в этом вся истинная суть политики Трампа: надавить, шантажировать и добиться своего. Неважно, о чем идет речь — о Гренландии или Украине.