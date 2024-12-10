Спорная земля Ближнего Востока. Кому принадлежат Голанские высоты

Израиль воспользовался свержением режима Башара Асада в Сирии, оккупировал спорные Голанские высоты и заявил, что больше оттуда не уйдет. Кому на самом деле принадлежит эта земля, почему на нее претендуют израильтяне и имеют ли они на это право, разбирался 360.ru.

Израиль захватил Голанские высоты Сирийский переворот подтолкнул Израиль захватить демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах. Эта территория площадью 400 квадратных километров была создана в рамках соглашения в 1974 году, ее контролировали силы ООН. Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прямо заявил, что договор аннулирован и его страна «никогда не выведет войска с Голанских высот», они «всегда будут неотделимой частью Израиля». Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал действия израильтян оправданными, ведь «сирийская армия покинула свои позиции». В 2019 году Соединенные Штаты наперекор мировому сообществу уже признали Голанские высоты частью Израиля.

Фото: Биньямин Нетаньяху на Голанских высотах. Kobi Gideon/Israel Gpo / Global Look Press

Где находятся Голанские высоты Начнем с разоблачения: Голанские высоты не имеют ничего общего с голландцами или Голландией. Это горное плато площадью почти две тысячи квадратных километров от Тивериадского озера (также известно как Галилейское море) и до юга Сирии и высотой более тысячи метров над уровнем моря. Считалось, что очень давно приблизительно в той местности располагался Голан — один из трех городов-убежищ к востоку от Иордана. Там мог скрыться от преследования и расправы любой человек, в том числе преступник или беглый раб. Эта местность несколько раз упоминается в Библии, но точные координаты — предмет споров.

Интересно Наверняка значение слова «Голан» неизвестно. Есть версии, что оно могло произойти либо от арабского «обходить», либо от еврейского «пруд» или «межевой камень». Наверняка значение слова «Голан» неизвестно. Есть версии, что оно могло произойти либо от арабского «обходить», либо от еврейского «пруд» или «межевой камень».

На Голанских высотах нашли Колесо духов, или Колесо рефаимов (великанов) — мегалитический памятник с курганом в центре. Считается, что эти каменные кольца были заботливо уложены там примерно три тысячи лет до нашей эры. Кстати, еще одно название Колеса — Руджм эль-Хири, или «Каменный вал дикой кошки». Но есть куда более древний артефакт: камушек, в котором ученые разглядели женский силуэт. Эта Венера из Берехат-Рама (Венерами называют все статуэтки позднего палеолита, изображающие женщин). Возраст у дамы серьезный — примерно 230 тысяч лет, однако ее рукотворное происхождение не доказано.

Фото: Венера из Берехат-Рама / Википедия 1/2 Фото: Колесо духов / Википедия 2/2

Эта земля помнит солдат Александра Македонского, времена императора Августа и наместника Ирода Великого, появление арабов-христиан из Йемена, приход войск византийцев и власть Арабского халифата, шиитов, турок-сельджуков, кочевников и крестоносцев. Еще Голанские высоты — красивейшее место с не слишком жарким климатом, виноградниками и зеленью. Там делают вино и минеральную воду, выращивают фрукты, ягоды и овощи. Это единственная местность в Иудее, где выпадает снег, так что обычно туда охотно съезжаются отдохнуть не только туристы, но и сами израильтяне.

Фото: Лыжник на Голанских высотах. Rafael Ben-Ari / Global Look Press

Конфликт из-за Голанских высот Голанские высоты в 1868 году описывали как «почти полностью заброшенный» регион. Там селились беженцы с Кавказа, но земли на границе с кочевниками-бедуинами были в большинстве случаев пустынными и малопригодными для земледелия. К концу XIX века обосновались переселенцы-сионисты. Еврейские общества из разных стран и просто богатые спонсоры покупали клочки земли, и эмигранты терпеливо их возделывали. Так постепенно они даже начали сами сдавать небольшие участки в аренду арабам. Последние от этого были не в восторге, хотя им никто не запрещал так же убиваться на полях, превращая камень в сад. В январе 1944-го Сирия провозгласила независимость (ее признали весной 1946-го), и территория Голан была включена в ее государственные границы. А в мае 1948 года будущий первый премьер-министра Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства на территории, выделенной согласно плану ООН.

Интересно Когда объявили о создании еврейского государства, еще шли обсуждения, как его назвать — Израиль, Иудея, Палестина или как-то иначе. Но почта не хотела ждать и выпустила первые марки нового государства. На них были изображены древние монеты II–I веков до нашей эры и стояла подпись «Доар Иври» — «Еврейская почта». Под этим названием они и остались в истории. Когда объявили о создании еврейского государства, еще шли обсуждения, как его назвать — Израиль, Иудея, Палестина или как-то иначе. Но почта не хотела ждать и выпустила первые марки нового государства. На них были изображены древние монеты II–I веков до нашей эры и стояла подпись «Доар Иври» — «Еврейская почта». Под этим названием они и остались в истории.

Фото: Блок из первой серии израильских марок 1948 года / Википедия

Уже на следующий день после заявления Бен-Гуриона Лига арабских государств объявила новой стране войну. На нее напали сразу семь государств: Сирия, Египет, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен и Трансиордания. Так началась первая Арабо-израильская война, которую в Израиле назвали Войной за независимость. Через год дело закончилось перемирием. Голанские высоты, имевшие стратегическое значение для обороны, достались Сирии. Там развернулась сеть укреплений и артиллерийских позиций, с которых систематических обстреливали территории Израиля. В 1967-м евреям это надоело, и после суток тяжелых боев они заняли часть Голан.

Фото: Голанские высоты, Война Судного дня, 1973 год. Keystone Press Agency / Global Look Press

Выждав несколько лет, Сирия скооперировалась с Египтом и попыталась отнять земли, которые юридически принадлежали ей. Но ничего не вышло: в Войне Судного дня (так окрестили то нападение) Израиль отстоял новые территории, более того, удалось занять уже две трети Голанских высот. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Однако Совет Безопасности ООН этот документ не признал и назвал аннексию сирийских оккупированных территорий незаконной. Израиль покивал и продолжил делать по-своему.

Фото: Знак «Опасно. мины!» на сирийско-израильском пограничном переходе в Кунейтре, Голанские высоты. Fabian von Poser / Global Look Press

Зачем Израилю Голанские высоты Мировая общественность с завидным постоянством призывала израильтян вернуть Голанские высоты Сирии — последний раз дело было 28 ноября 2023 года. В ответ Тель-Авив в очередной раз пояснял, что захват Голан «следует признать законным, так как он был осуществлен во время оборонительной войны». К тому же археологи понаделали в тех местах раскопок, которые подтверждали: Голаны издревле заселяли именно евреями. Исследователи нашли многочисленные артефакты, руины зданий с изображениями еврейских символов и надписями на иврите. Да и Тора с Библией подтверждают.

Фото: Остатки древнего храма, Голанские высоты. Fabian von Poser / Global Look Press

Естественный рельеф Голанских высот идеален для безопасности Израиля на восточных рубежах. И смертельно опасен в руках врагов — в этом израильтяне успели убедиться на горьком опыте. Немаловажно и то, что Голаны сегодня — один из самых экономически благополучных районов. Там фактически нет безработицы и хорошо протоптанная туристическая тропа. Но самое главное: сегодня более 30% питьевой воды Израиль черпает из источников, протекающих по территории Голанских высот.

Фото: Озеро Рам, Голанские высоты. Nir Alon / Global Look Press

Признание Голанских высот Резоны Израиля понятны. А что же по закону? Официально Голанские высоты относятся к спорным территориям на Ближнем Востоке, как и Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Иудея и Самария. До недавнего времени большая часть Голан была оккупирована израильтянами, восточную часть контролировали сирийцы. Для последних Голанские высоты — их законные земли, часть мухафазы (что-то вроде округа) Эль-Кунейтра, расположенной в юго-западной части республики. Израиль же числит спорную территорию в составе своего Северного округа.

Фото: Израильские военные на Голанских высотах, 6 декабря 2024 года. Israel Defense Forces / Global Look Press

Большая часть мира отказывает израильтянам в праве на Голаны. Но 25 марта 2019 года Дональд Трамп, на тот момент президент Соединенных Штатов, сделал подарок Биньямину Нетаньяху (у того на носу как раз были выборы): подписал документ о признании Штатами израильского суверенитета над Голанскими высотами. Широкий жест осудили большинство стран, прежде всего Сирия, а также Организация Объединенных Наций и Европейский союз — тогда они еще позволяли себе такое. Но американцы не дрогнули и во времена правления Джо Байдена признание осталось в силе.

Интересно В благодарность 45-му президенту США Нетаньяху нарек городок на Голанских высотах Рамат-Трампом. Это второй населенный пункт, названный в честь американского президента. Первым такого удостоился Гарри Трумэн в 1950 году: поселок Бней-Харель получил название Кфар-Труман. В благодарность 45-му президенту США Нетаньяху нарек городок на Голанских высотах Рамат-Трампом. Это второй населенный пункт, названный в честь американского президента. Первым такого удостоился Гарри Трумэн в 1950 году: поселок Бней-Харель получил название Кфар-Труман.

Судя по всему, Израиль будет бороться за Голанские высоты до последнего. Уже выросло несколько поколений израильтян, которые уверены, что это их исконная земля, и они готовы за нее драться. Тем более что беззубое ООН не сможет принудить агрессоров к порядку, а Евросоюз больше не решится выступить против Соединенных Штатов.