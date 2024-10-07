Сегодня 23:34 Годовщина атаки ХАМАС на Израиль. Что стало с заложниками боевиков Политолог Семенов: Израиль может не вернуть оставшихся заложников ХАМАС 0 0 0 Фото: Rizek Abdeljawad / Global Look Press Мир

Израиль

Конфликт Израиля и Палестины

Ровно год назад, 7 октября 2023 года, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, устроив резню в нескольких приграничных населенных пунктах и на фестивале Nature Party. В тот день члены радикальной палестинской организации убили и взяли в заложники десятки человек. И хотя израильский премьер Биньямин Нетаньяху уверял, что усилия по их освобождению непрерывны, домой из плена до сих пор вернулись далеко не все.

Операция «Наводнение Аль-Акса» Масштабную атаку на Израиль ХАМАС организовал в день 50-летней годовщины начала Войны Судного дня. Операцию назвали «Наводнение Аль-Акса» (Аль-Акса — мечеть, расположенная на Храмовой горе в Иерусалиме). Ее наземной части предшествовал сильнейший ракетный обстрел — по территории страны выпустили около тысячи ракет. После началось наступление боевиков на приграничные территории.

В силу того, что атаку фактически проспали (в дальнейшем эксперты выдвигали множество разных теорий, почему «Моссад» допустил такой провал ), участникам ХАМАС удалось проникли в 14 населенных пунктов, захватив в заложники и военных, и мирных жителей.

Фото: Ahmed Zakot / Global Look Press

Ответом Израиля на нападение 7 октября стала контртеррористическая операция «Железные мечи»в секторе Газа. На следующий день Тель-Авив объявил о том, что страна переходит в состояние войны. Спустя два дня после атаки израильский президент Ицхак Герцог заявил об убийстве боевиками около 800 человек. Еще 2400, по его данным, пострадали.

По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день. Со времен холокоста мы не видели такого, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших холокост сгоняли в грузовики и брали в плен. Ицхак Герцог

Резня на фестивале Nature Party Только на вечеринке в приграничном с Газой кибуце Раим 7 октября погибли как минимум 260 человек. По словам выживших, боевики устроили там самую настоящую бойню.

Некоторые очевидцы впоследствии вспоминали, что некоторые члены ХАМАС были одеты в израильскую форму. Это сбивало людей с толку — они бросались к ним, чтобы спастись, а те расстреливали их в упор.

Фото: Str / Global Look Press

Часть посетителей фестиваля похитили. Среди вывезенных в Газу была 22-летняя Шани Лук — та самая девушка, шокирующий ролик с которой облетел в те дни весь мир. На видео несколько мужчина сидели на ней чуть ли не верхом в кузове пикапа. На переломанных и вывернутых ногах пострадавшей можно было разглядеть татуировки, по которым ее смогла смогла опознать мать. В конце октября женщина заявила телеканалу N-TV, что ее дочь погибла. Также о смерти Лук в интервью Welt сообщил Ицхак Герцог, выразив соболезнования близким жертвы радикалов.

Кто попал в плен к ХАМАС По данным израильской стороны, вооруженные сторонники ХАМАС захватили в заложники 251 человека. По состоянию на 1 сентября этого года, в плену у боевиков оставался 101 заложник: 97 из них — с 7 октября 2023 года и 4 заложника — с 2014 года (84 мужчины и 14 женщин, среди которых двое детей младше пяти лет). Такие данные приводил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Также он уточнял, что из этого числа 39 уже нет в живых, но их тела продолжают удерживать в Газе. При этом, по его словам, за время проведения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа с октября 2023-го из палестинского анклава удалось вывезти 154 человека, как живыми, так и погибшими, сообщал ТАСС.

Фото: Government Press Office of Israel

Эти сведения обнародовали после того, как представители армии Израиля заявили о гибели шести заложников. Среди них был мужчина с российским гражданством по имени Александр Л. Соболезнования его близким после этого принес посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, заверивший, что дипломаты со своей страны предпринимают усилия по вызволению еще одного россиянина Александра Т.

Интересно Тела погибших заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха на юге сектора Газа. Тела погибших заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха на юге сектора Газа.

Несколькими месяцами ранее израильские военные смогли спасти четверых заложников, среди которых был уроженец России Александр Козлов. Позже в беседе с The Wall Street Journal мужчина рассказал, как их пытали, держа сначала связанными, а потом закованными в цепи, накрывали одеялами в жару, принуждая лежать на грязных матрасах целыми днями, не давая вставать и подходить к окнам.

Митинги в Израиле и обещания Нетаньяху В течение года с момента трагических событий 7 октября жители Израиля регулярно выходили на многотысячные митинги, требуя немедленно заключить сделки для освобождения заложников из сектора Газа. В январе Нетаньяху уверял, что власти непрерывно прилагают реальные усилия по освобождению абсолютно всех удерживаемых в секторе Газа заложников, а раскрытие каких-либо подробностей, по его словам, лишь снизит шансы на успех. «Чем дольше они (конкретные действия Израиля) держатся в тайне, тем больше вероятность, что они увенчаются успехом… Это настоящее усилие, не фиктивное и не для какой-то наглядности. Оно исходит из нашего обязательства вернуть всех», — говорил он на встрече с родственниками похищенных израильтян.

Фото: Government Press Office of Israel

Что будет с заложниками ХАМАС Хотя власти уверяют, что делают все возможное для возвращения заложников на родину, шансы, что оставшихся пленников удастся вернуть домой, низкие, заявил в беседе с 360.ru политолог Кирилл Семенов. «Скорее всего, к сожалению, тех, кого ЦАХАЛ считает заложниками, уже выведены из этого уравнения, то есть о них просто говорят, но у Нетаньяху нет ни цели, ни желания их как-то обменять, — выразил уверенность эксперт.

Он напомнил, что стороны пытались заключать сделки, по условиям которых взамен заложников Израиль должен был освобождать определенное количество палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах страны. Причем удерживали в том числе без суда и следствия, подчеркнул политолог.

Фото: Gil Cohen Magen / Global Look Press

Вместе с тем, продолжил специалист, сейчас приходится констатировать, что ни одна из этих сделок, где так же предусматривалось и прекращение огня в Газе, так и не была запущена, несмотря на то, что и США неоднократно объявляли, что они фактически «вот-вот будут заключены». «Нетаньяху каждый раз выдвигал какие-то новые условия. В итоге заложники оказались под израильскими же бомбами и большая часть там и погибла», — добавил собеседник 360.ru.

Семенов также обратил внимание, что изначально израильская сторона ставила своей целью уничтожение ХАМАС в Газе. Однако этого не произошло. Зато ЦАХАЛ начал активные действия на севере, что, по оценке политолога, связано с желанием властей отвлечь внимание от проблемы палестинского анклава.

Фото: РИА «Новости»

«Нетаньяху не смог уничтожить ХАМАС. Движение по-прежнему контролирует большую часть сектора Газа, где израильские военные силы действуют только набегами. Проблема заложников не решается. Поэтому Нетаньяху переключил внимание на северный фронт, начал операцию против „Хезболлы“, чтобы эти неудачи в Газе затмить какими-либо успехами против Ливана», — пояснил политолог. И на сегодняшний день, по его мнению, нужно признать, что Израилю это удается. В качестве примера он привел и резонансные удары ЦАХАЛ, и потрясшую мир пейджинговую атаку. «Убийство почти всего руководства „Хезболлы“ — это, конечно, в отличие от постепенного погрязания Израиля в болоте в Газе выглядит более убедительно. Но заложники уже можно сказать выведены из уравнения. Остается надеяться, что их не убьет израильская авиация в очередной атаке. И ХАМАС будет пытаться сохранить им жизнь. И кто-то из них в итоге доживет до какой-то точки в этом конфликте», — резюмировал Семенов.