В Германии после теракта в Золингене запретят носить ножи

МВД: в ФРГ запретят носить ножи и ужесточат контроль за миграцией

После недавнего теракта в Золингене в Германии запретят ношение ножей в общественных местах. Также будут приняты меры по ужесточению контроля за незаконной миграцией, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ножам не место на фестивалях, спортивных мероприятиях и похожих общественных мероприятиях, поэтому будет действовать запрет на ножи», — сказал она.

По ее словам, исключения сделают для тех, кому ножи нужны по профессиональным причинам. К ним относятся, в частности, актеры и повара.

Министр подчеркнула, что окончательное решение по запрету ножей вынесут правительства федеральных земель.

Кроме того, Фезер сообщила о готовящихся мерах по ограничению незаконной миграции и ускорению высылки тех, кто не имеет права оставаться в Германии.

Ранее в Золингене во время городского праздника приезжий из Сирии совершил нападение с ножом. Погибли три человека.